Chiều 22/7, Đảng ủy Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 2237-QĐNS/TW, ngày 15/7/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại tá Vũ Văn Đấu được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh Báo Điện Biên

Phát biểu chúc mừng Đại tá Vũ Văn Đấu, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định: Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nổi bật trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an trong hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Vũ Văn Đấu sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đại tá Vũ Văn Đấu sinh năm 1976, quê Thái Bình (cũ) nay là Hưng Yên. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang (năm 2020); Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (năm 2022). Đến tháng 1/2025 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Đến tháng 6/2025, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.