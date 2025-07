Cụ thể, các tân Thiếu tướng gồm: Ông Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; và ông Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên. Ảnh: Trọng Tín

Tại Đồng Tháp, chiều 8/7, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm cho Giám đốc Công an tỉnh Lâm Phước Nguyên.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên (sinh năm 1971, quê Phong Điền, TP.Cần Thơ). Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang; Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tháng 6/2025, ông được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Sau khi tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp sáp nhập, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận đây là sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của cá nhân Thiếu tướng Nguyên và lực lượng Công an tỉnh trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Tại Vĩnh Long, ngày 11/7, Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Hải.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1973, quê Đồng Tháp) có trình độ tiến sĩ luật. Ông từng kinh qua các chức vụ Trưởng Công an huyện Cao Lãnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Hai Giám đốc Công an tỉnh khác mới được thăng hàm Thiếu tướng đó là Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai Cao Minh Huyền và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Trương Minh Đương.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Thiếu tướng Cao Minh Huyền (sinh năm 1974, quê Hưng Yên), Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai vào tháng 5/2023, ông từng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và giữ nhiều chức vụ tại các cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Sau khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái sáp nhập, Thiếu tướng Cao Minh Huyền làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai mới.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lâm Đồng

Thiếu tướng Trương Minh Đương (sinh năm 1976, quê Cà Mau), Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đương từng công tác tại Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông (Bộ Công an), sau đó giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, ông Trương Minh Đương là Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng mới.