Giám đốc Công an TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho CLB CAHN

Chiều 24/4, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã có buổi gặp mặt Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội (CLB CAHN), nhân dịp đội bóng lọt vào bán kết Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/2025 và bán kết Cúp Quốc gia 2024/2025.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB CAHN; đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tháng Tám, Phó Chủ tịch CLB; đại diện các phòng chức năng thuộc CATP; cùng tập thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Bóng đá CATP Hà Nội, ban huấn luyện, cầu thủ đội 1.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội gặp gỡ, động viên CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN FC.

Tại buổi gặp, lãnh đạo CLB CAHN đã báo cáo nhanh tình hình thi đấu, kết quả chuyên môn và công tác chuẩn bị của đội bóng trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh định hướng phát triển hệ thống đào tạo trẻ. Đồng thời, khẳng định tập thể CLB CAHN sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu với quyết tâm cao nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh thể thao văn minh, bản sắc của lực lượng Công an nhân dân.

CLB CAHN luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội, mà trực tiếp là đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP. Đồng chí thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của đội bóng, từ công tác tổ chức quản lý, tập luyện đến thi đấu chuyên môn, đồng thời kịp thời động viên, định hướng chiến lược phát triển lâu dài. Sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm sâu sát của người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô, mà còn là nguồn động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh để đội bóng nỗ lực vươn xa, thi đấu bản lĩnh và chuyên nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đấu đoàn kết, quyết tâm của CLB CAHN. Đồng chí nhấn mạnh: “Thành tích hôm nay là kết tinh của tinh thần kỷ luật, đoàn kết, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội bóng – từ Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện đến từng cầu thủ. Các đồng chí không chỉ mang vinh quang về cho bóng đá Công an Hà Nội mà còn góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng nhân dân Thủ đô và cả nước”.

HLV Polking phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CLB CAHN FC.

Đồng chí cũng khẳng định: “Việc quản lý, điều hành và thi đấu của CLB CAHN không chỉ là hoạt động thể thao, mà là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà CATP được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là một phần trong công tác xây dựng hình ảnh, thể hiện bản lĩnh, văn hóa và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong thời kỳ mới”.

Hiện tại, CLB CAHN đặt mục tiêu lọt vào Top 3 mùa giải 2024/2025. Tại Shopee Cup – Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/2025, CLB đã vào bán kết và sẽ đối đầu PSM Makassar (Indonesia). Tại Cúp Quốc gia, đội bóng cũng đã góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Trước thành tích đã đạt được của CLB CAHN tại 3 đấu trường, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã biểu dương tinh thần thi đấu quyết tâm, đoàn kết của các cầu thủ, đồng thời khích lệ đội bóng tiếp tục phát huy tinh thần kỷ luật, bản lĩnh để gặt hái thêm nhiều thành công trong các giải đấu sắp tới.

Đồng thời Đ/c giao nhiệm vụ cho CLB CAHN lọt vào Top 3 V.League mùa giải 2024/2025; giành chức vô địch Cúp Quốc gia, để hiện thực hóa khát vọng đã ấp ủ từ lâu; giành ngôi vô địch Giải vô địch các CLB Đông Nam Á Shopee Cup, đưa bóng đá Công an Hà Nội vươn tầm khu vực.