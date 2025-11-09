Giám đốc công ty Hiền Khiêm bị bắt vì lừa gần 130 tỷ đồng góp vốn dự án "ma"

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến (36 tuổi, trú thôn Đồng, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm và Nguyễn Thị Phương (37 tuổi, trú phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), Kế toán công ty, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2022, Công ty Hiền Khiêm không có quyền hạn hay nghĩa vụ liên quan đến Dự án Khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối, cho rằng doanh nghiệp đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và sẽ được giao đất ở dịch vụ sau khi đấu giá. Từ đó, Khiến và Phương ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu gần 130 tỷ đồng, cam kết trong 36 tháng sẽ giao đất.

Bị can Phan Văn Khiến tại cơ quan công an. Ảnh: ANBN.

Sau khi nhận tiền, hai bị can không thực hiện dự án như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng phần lớn tiền để trả nợ.

Cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm tại số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), thu giữ nhiều con dấu, tài liệu liên quan. Thời điểm này, doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam, đồng thời treo thông báo chuyển địa điểm làm việc đến tòa nhà thương mại – dịch vụ khách sạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Ninh Giang tại số 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, để tiếp tục lôi kéo nhà đầu tư.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan công an xác định Khiến và Phương còn huy động vốn của nhiều khách hàng cho các dự án khác, trong đó có khu dân cư tại xã Yên Trung, từ năm 2017 đến 2020. Các dự án này đến nay chưa được giao đất, chưa hoàn trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Bị can Nguyễn Thị Phương tại cơ quan công an. Ảnh: ANBN.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều giấy tờ, phương tiện, tài sản liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân khác có liên quan.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý trước khi góp vốn, đầu tư dự án bất động sản để tránh bị lừa đảo.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã góp vốn vào Công ty Hiền Khiêm (nay là Công ty Aninvest Việt Nam) liên hệ Trung tá Đào Ngọc Oanh, Điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế, theo số điện thoại 0983 476 286 để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình xử lý vụ án.