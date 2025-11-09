Con gái 3 lần làm giả giấy tờ của mẹ để lừa vay tín chấp ngân hàng rồi chiếm đoạt

VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng, đề nghị tòa án cùng cấp xét xử Phùng Diệu Huyền (SN 1979, ở phường Hồng Hà, Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị hại trong vụ án là 3 chi nhánh thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (nay là Lộc Phát, tức LPBank) với số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng cả gốc và lãi.

Theo cáo trạng, mẹ đẻ bị can Huyền là bà Hoàng Thị Từ Ninh là cán bộ quân y nghỉ hưu. Tháng 7/2018, bà Ninh cho con gái mượn giấy tờ cá nhân để vay tiền ngân hàng theo diện tín chấp, tổng số 540 triệu đồng tại LPbank. Hằng tháng, bị can Huyền vẫn trả gốc và lãi nhưng đến nay vẫn chưa tất toán.

Tháng 7/2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Phùng Diệu Huyền nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt. Bị can lên mạng, thuê đối tượng Đặng Hoàng Long (đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) làm giả hồ sơ vay tiền mang tên bà Ninh với giá 45 triệu đồng/bộ.

Các giấy tờ làm giả gồm Quyết định về việc hưởng chế độ lương hưu hằng tháng; Sổ hạch toán chi tiết tài khoản và Căn cước công dân đều mang tên bà Hoàng Thị Từ Ninh.

Nhận những giấy tờ giả nêu trên, Huyền nói dối mẹ việc đang cần tiền kinh doanh nên nhờ đứng tên trên hồ sơ vay vốn ngân hàng. Cô ta khẳng định, hồ sơ vay tiền đã được chuẩn bị, bà Ninh chỉ việc đi cùng đến LPbank, Phòng giao dịch Hà Đông ký các giấy tờ còn bản thân lo việc trả nợ.

Tin tưởng con gái, bà Ninh đến Phòng giao dịch Hà Đông của LPbank, ký hồ sơ vay 300 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng thấy không có lịch sử vay nợ và không phát hiện giấy tờ giả nên đồng ý duyệt.

Nhận số tiền trên, Huyền chuyển 45 triệu đồng cho đối tượng Long, trả tiền làm giấy tờ giả; chi 47 triệu trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng. Hơn 208 triệu đồng còn lại, bị can sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cũng với thủ đoạn làm giả giấy tờ trên, tháng 8/2019, Huyền lại đưa mẹ đi ký giấy vay, rồi chiếm đoạt 215 triệu đồng của LPbank Chi nhánh Đông Anh. Tháng 10/2019, bị can chiếm đoạt hơn 273 triệu đồng của LPbank Phòng Giao dịch Hoàng Mai.

Cơ quan tố tụng cho rằng, Phùng Diệu Huyền đã sử dụng 3 bộ hồ sơ giả để chiếm đoạt 850 triệu đồng của LPBank. Đến nay, ngân hàng này yêu cầu bị can phải trả hơn 1,3 tỷ đồng cả gốc và lãi.

Đơn tố cáo của ngân hàng được gửi năm 2021 và khi đó, LBbank tố cả Huyền và bà Ninh có hành vi lừa đảo.

Cơ quan tố tụng cũng xác định, bà Ninh không bàn bạc với con gái về việc vay tiền; không biết Huyền thuê người làm giả giấy tờ… nên hành vi của bà không cấu thành tội phạm.

Tương tự, những nhân viên LPbank xét duyệt hồ sơ vay vốn của bà Hoàng Thị Từ Ninh đều không biết giấy tờ, tài liệu bị làm giả và họ cũng không hưởng lợi gì nên không có căn cứu xử lý hình sự.