Khởi tố một thuyền trưởng ở An Giang vì cố ý tắt giám sát hành trình

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Theo kết quả điều tra điều tra, tháng 11/2024, Trịnh Văn Đủ điều khiển tàu cá KG-941XX-TS sang vùng biển thuộc Thái Lan để vận chuyển trái phép hải sản về Việt Nam.
Trong quá trình di chuyển, Đủ đã cố ý tắt hệ thống giám sát hành trình (VMS) để né tránh kiểm soát của cơ quan chức năng.
Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, việc khởi tố và điều tra đối với Trịnh Văn Đủ thể hiện quan điểm kiên quyết, không khoan nhượng của lực lượng chức năng trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.
Đặc biệt là những trường hợp can thiệp, vô hiệu hóa hệ thống giám sát hành trình tàu cá, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển hải sản trái phép, thể hiện quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hoạt động khai thác thủy sản.
Trong báo cáo phòng chống tham nhũng tháng 11/1025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đang cập nhật tình hình vụ cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc xảy ra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế.