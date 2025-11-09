Phát hiện 7 khẩu súng khi đang tháo dỡ trụ sở một công ty ở Hải Phòng

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào khoảng 16h30' ngày 7/11, trong quá trình thi công tháo dỡ tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy số 1 (số 8 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng), anh Vũ Hoài Nam, sinh năm 1990, là công nhân thi công, đã phát hiện tại khu vực hầm của tòa nhà 3 tầng có 7 khẩu súng (nghi là súng quân dụng) không rõ chủng loại, trong tình trạng đã cũ.
Nhờ thường xuyên được Công an phường Hồng Bàng tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời nên ngay sau khi phát hiện, anh Nam đã chủ động thông báo và giao nộp toàn bộ số tang vật cho Công an phường Hồng Bàng.
Hiện, Công an phường Hồng Bàng đã tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trong báo cáo phòng chống tham nhũng tháng 11/1025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đang cập nhật tình hình vụ cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc xảy ra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế.