Ngày 21/4, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Bá Phúc (64 tuổi), Ngũ Thế Nghĩa (41 tuổi), và Nguyễn Hữu Khoa (48 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Huỳnh Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hoà Bình bị khởi tố. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Theo điều tra, Huỳnh Bá Phúc là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hoà Bình và Ngũ Thế Nghĩa - Trưởng phòng quản lý dự án của công ty này đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, nhằm tạo lợi thế cho liên doanh là Công ty Cổ phần đầu tư thương mại T&C Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Ngũ Thế Nghĩa - Trưởng phòng Quản lý dự án của công ty được xác định tạo ra sự không công bằng, minh bạch trong đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Riêng Nguyễn Hữu Khoa được xác định có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Đây là diễn biến mới của vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 1 số bị can để điều tra. Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có Bùi Quốc Nam (60 tuổi) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.