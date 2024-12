Bắc Kạn còn 42 thôn bản thiếu sóng điện thoại

Nỗ lực thực hiện xóa vùng lõm về sóng di động

Trong phiên chất vấn ngày 11/12 HĐND tỉnh Bắc Kạn, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, rất nhiều đại biểu quan tâm và đặt câu hỏi đối với Sở TTTT liên quan đến việc phủ sóng điện thoại tại các vùng lõm; hạ tầng và hiệu quả phát thanh, truyền hình cấp huyện; giải pháp quản lý thông tin trên mạng xã hội, định hướng người dân trong tiếp cận thông tin; đặc biệt là liên quan đến công tác chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua.

Hình ảnh phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Bắc Kạn, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Chiến Hoàng

Trả lời chất vấn nội dung liên quan đến việc phủ sóng điện thoại tại các vùng lõm, ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn cho biết, Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn vẫn còn 42 thôn bản lõm sóng di động. Đây là những khu vực dân cư người dân không thể truy cập internet hoặc tốc độ truy cập thấp gây khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, giải trí… 42 thôn này đều là những thôn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Bắc Kạn, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: ĐH

Về nội dung này, Cục Viễn thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp địa phương đến tháng 6/2025 cố gắng xóa những vùng lõm sóng, hiện Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát các vùng lõm sóng. Cũng trong năm 2024 UBND tỉnh đã đưa ra nhiệm vụ trọng tâm xóa vùng lõm sóng tại các thôn bản để phục vụ chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Sở tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp viễn thông đề nghị cân đối nguồn lực kinh phí tiếp tục xây dựng thêm các trạm phát sóng trong năm 2025 tại các địa bàn trên toàn tỉnh, tập trung vào 42 thôn còn lõm sóng. Đồng thời, từ nguồn quỹ viễn thông công ích có mục chi hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông để xây dựng các trạm phát sóng, sở đã thống kê và báo cáo UBND tỉnh và UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông danh sách đề nghị hỗ trợ để triển khai xây dựng trạm phát sóng trong năm 2025.

Đầu tư hạ tầng thông tin, tăng cường tập huấn, thúc đẩy chuyển đổi số

Nội dung chất vấn về hạ tầng, chất lượng hoạt động của đài phát thanh, truyền hình cấp cơ sở, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn cho biết, về chất lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tỉnh Bắc Kạn đã có Dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở, thực hiện trong năm 2021-2022 tổng kinh phí 20 tỷ đồng, đã đưa vào sử dụng từ năm 2022.

Đại biểu Trần Thị Thu Hương, đơn vị huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn chất vấn về hạ tầng, chất lượng truyền thanh tại cơ sở. Ảnh: ĐH

"Qua theo dõi đã đạt được mục tiêu theo kế hoạch dự án đề ra. Tổng cộng đã có 2.773 tin bài đã phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các chương trình phát thanh, do Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và các xã tự biên tập, sản xuất, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, chất lượng tuyên truyền chưa thật sự tốt, trong đó nhiều nguyên nhân như về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí…

Sở cũng đưa ra các giải pháp, cụ thể: Hạ tầng đầu tư phải được đảm bảo. Về cơ chế chính sách: Tiếp tục căn cứ các văn bản Trung ương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách. Đồng thời đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hệ thống truyền thanh cấp xã; bố trí người có đủ năng lực để quản lý, vận hành; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, Sở thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ truyền thanh cấp xã", ông Thiên cho biết thêm.

Đại biểu Nguyễn Minh Hằng, đơn vị huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn chất vấn khó khăn về nguồn nhân lực số, tài nguyên số và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số. Ảnh: ĐH

Liên quan đến câu hỏi về nguồn nhân lực, hạn chế cũng như và giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số tại Bắc Kạn, Giám đốc Sở TTTT cho hay, hằng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông có đánh giá về công tác chuyển đổi số tại các tỉnh. Trong công tác chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn còn nhiều hạn chế, đang ở top cuối của cả nước.

Với trách nhiệm của đơn vị, chúng tôi tiếp tục rà soát lại nguyên nhân hạn chế, xác định nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp tục tham mưu, trách nhiệm người đứng đầu, rà soát khắc phục những hạn chế. Hoàn thiện thể chế, kiến trúc chính quyền điện tử 3.0. Phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu...

Mục tiêu mỗi năm tăng 1 bậc, so với chỉ tiêu đến nay chúng ta có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Theo như thực tế hiện nay, tỉnh Bắc Kạn khó có thể trả lời tỉnh có nằm trong top trung bình của cả nước vào năm 2025.

Các đại biểu chăm chú lắng nghe phần trả lời chất vấn của Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: NL

"Bắc Kạn gặp khó khăn hơn so với các tỉnh khác do nguồn nhân lực, vừa thiếu, vừa yếu. Toàn tỉnh chỉ có 54 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin… không có cán bộ chuyên môn về an toàn thông tin. Cán bộ công chức hiện nay còn có người chưa sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin.

Kỹ năng số, an toàn số của một số cán bộ, người dân còn chưa tốt. Tổ công tác cộng đồng có 5.000 thành viên những chất lượng chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao… Giải pháp hiện nay chủ yếu tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thông qua các lớp tập huấn ngắn ngày, khuyến khích cán bộ tự học nâng cao năng lực bản thân, đồng thời Sở Thông tin và Truyền thông sẵn sàng hỗ trợ những lĩnh vực ngành quản lý", Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm.