Giới trẻ Trung Quốc "nghiện" văn học Hàn Quốc?

Tuyển tập truyện ngắn của nhà văn khoa học viễn tưởng, xuất bản bằng tiếng Trung Quốc vào năm 2022 đã xuất sắc giành cả Giải thưởng Tinh vân Trung Quốc cho Tác phẩm dịch xuất sắc nhất và Giải Thiên hà cho Nhà văn nước ngoài được yêu thích nhất.



Kim Hak-je, biên tập viên chính của tạp chí Hubble và cũng là người biên tập cuốn "If We Can Can Move at the Speed of Light" chia sẻ: "Tôi đã cùng Kim tham gia lễ trao giải Galaxy vào tháng 10 và tôi có thể cảm nhận được sự yêu thích của khán giả xung quanh cô ấy".

Hàn Quốc tiếp tục "xuất khẩu" văn học

Văn học Hàn Quốc ngày càng thu hút người đọc sách tại Trung Quốc. Ảnh: IT.

"Ở Trung Quốc, đa số độc giả khoa học viễn tưởng là nam giới. Tuy nhiên, với tác phẩm của mình, Kim đã mở ra một cánh cửa mới cho độc giả nữ. Họ đánh giá cao cách những câu chuyện của Kim tập trung vào tính nhân văn so với nhiều tác phẩm khác thường chú trọng vào tính chính xác về mặt khoa học và các thí nghiệm tư duy", Kim Hak-je nói tiếp.

Tiểu thuyết đương đại của Hàn Quốc ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc dù căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Seoul từ quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Hoa Kỳ vào năm 2016.

Sự nổi tiếng bắt đầu từ năm 2019 khi tiểu thuyết "Kim Ji-young, Born 1982" (2016) của Cho Nam-joo trở thành hiện tượng ở Trung Quốc, thúc đẩy nhu cầu dịch văn học Hàn Quốc.

Sau khi ra mắt vào tháng 9/2019, cuốn sách này nhanh chóng đạt vị trí số 1 về doanh thu trên trang web sách trực tuyến hàng đầu Dangdang ở Trung Quốc. Tính đến năm 2021, đã có hơn 300.000 bản được bán và cuốn sách đã được tái bản.

Nhà xuất bản Trung Quốc đang mở rộng hướng nhìn của mình, không chỉ tập trung vào các tác giả đoạt giải thưởng hoặc sách bán chạy, mà còn hợp tác với đối tác Hàn Quốc để đa dạng hóa số lượng tác giả của họ.

Li Xia, người đã dịch "If We Can Can Move at the Speed of Light" của Kim Cho-yeop và "Nokcheon" của nhà văn kiêm nhà làm phim Lee Chang-dong cho biết, văn học Hàn Quốc ngày càng được ưa chuộng vì đề cập đến các vấn đề xã hội quan trọng như chủ nghĩa nữ quyền và những thách thức của giới trẻ thời hiện đại.

Người đọc xếp hàng tại một sự kiện văn học quảng cáo cuốn sách “Xin hãy chăm sóc mẹ” của Shin Kyung-sook ở Trung Quốc. Ảnh: IT.

"Sự nổi tiếng của họ phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với quyền của phụ nữ, nói không với hôn nhân và vai trò làm cha mẹ. Tác phẩm "Bởi vì tôi ghét Hàn Quốc" của Chang Kang-myoung đã thu hút sự chú ý với nhiều độc giả Trung Quốc vì nó đề cập đến các chủ đề phổ quát bằng cách mô tả những khổ đau của giới trẻ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy sự tăng động trong sự quan tâm đối với thể loại khoa học viễn tưởng nhờ vào sự tham gia của các nhà văn Hàn Quốc tại Hội nghị Khoa học Viễn tưởng Thế giới Thành Đô 2023 (Worldcon) vào tháng 10/2023", Li Xia nói.

Thành công của văn học Hàn Quốc ở Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến sự quan tâm ngày càng tăng đối với văn hóa Hàn Quốc tại đây.

Sophia Bae, một sinh viên nghiên cứu quản lý nghệ thuật và công nghiệp văn hóa tại Đại học Bắc Kinh và cũng là điều phối viên người Trung Quốc của Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Xuất bản Hàn Quốc cho biết: "Sự phổ biến của phim truyền hình và K-pop đã dẫn đến sự quan tâm ngày càng tăng đối với văn học Hàn Quốc".

Ye Mengyao, một quan chức một nhà xuất bản tại Thượng Hải là một fan cuồng phim truyền hình Hàn Quốc và đã chuyển sự say mê của mình từ màn hình sang văn học Hàn Quốc cách đây 6 năm.

"Năm 2017, tôi xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Chicago Typewriter" và tiểu thuyết "Who Ate Up All the Shinga?" của Park Wan-suh xuất hiện trong đó. Tôi nhận ra mình chưa đọc văn học Hàn Quốc bao giờ, vì vậy tôi bắt đầu nghiên cứu và chia sẻ suy nghĩ của mình trên tài khoản weibo cá nhân", cô chia sẻ.

Sau đó, Ye bắt đầu đọc các tác phẩm của Park cũng như sách của những tác giả nổi tiếng khác như Kim Young-ha, Han Kang và Cheon Myeong-kwan. Để chia sẻ thông tin mới nhất về sách Hàn Quốc được dịch sang tiếng Trung Quốc, cô đã tạo một tài khoản công khai mang tên "GoodbyeLibrary" trên Weibo và WeChat vào năm 2019, thu hút hơn 17.000 người theo dõi trên Weibo.

Theo Ye, số lượng sách dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Trung và xuất bản ở Trung Quốc đã tăng lên đáng kể trong 3 năm qua. Nếu năm 2021 chỉ có 9 cuốn tiểu thuyết tiếng Hàn được dịch sang tiếng Trung giản thể thì con số này đã tăng lên 24 vào năm 2022 và trong 3/4 năm đầu tiên của năm 2023, đã có tới 37 cuốn sách được dịch.

Để tăng cường công suất tiêu thụ văn học Hàn Quốc tại Trung Quốc, Li - một dịch giả cho rằng, Hàn Quốc cần xác định rõ thị trường của mình và quyết định liệu họ muốn được nhớ đến như một nguồn sách thời thượng về văn hóa đại chúng Hàn Quốc hay là những tác phẩm mang tính văn học lớn hơn công lao.