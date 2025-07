Góc nhìn pháp lý vụ nguyên Đội trưởng CA ở Bắc Ninh say rượu lái xe gây TNGT

Trước đó, ngày 26/6, tại đường Bình Than, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, trung tá Hồ Sỹ Phong (49 tuổi, Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh) điều khiển ô tô trong tình trạng say rượu (nồng độ cồn 0,435 mg/l khí thở, vượt mức cho phép) gây ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.

Xe ô tô do ông Phong lái đã va chạm với xe máy do chị B.T.H (35 tuổi) điều khiển, chở chị N.T.H.H (28 tuổi), kéo lê hơn 5 mét, sau đó tiếp tục tông vào 9 xe máy, xe đạp điện đang đỗ và một xe bán tải. Hậu quả, 2 người phụ nữ bị thương, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Một nạn nhân bị đa chấn thương, gãy xương chậu, dập phổi, hiện trong tình trạng nguy kịch và chưa thể phẫu thuật. Ô tô của ông Phong hư hỏng nặng phần đầu, bung túi khí.

Chiều 27/6, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định cách chức Đội trưởng và tạm đình chỉ công tác Trung tá Hồ Sỹ Phong để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, cam kết xử lý nghiêm theo pháp luật.

Hành vi của ông Phong được xác định vi phạm nghiêm trọng quy định giao thông, ảnh hưởng uy tín ngành công an. Gia đình ông Phong đã đến bệnh viện hỗ trợ nạn nhân.

Trung tá Hồ Sỹ Phong - Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu không tỉnh táo sau khi gây tai nạn giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt, Luật sư Nguyễn Minh Ngọc (Công ty luật The Light) cho biết, Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm (khoản 2 Điều 9). Theo thông tin ban đầu, ông Phong lái xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,435 mg/l khí thở là hành vi vi phạm pháp luật.



Nếu người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông, tùy theo kết quả giám định thương tật của người bị hại sẽ có hình phạt tương ứng.

Nếu kết quả giám định tổng tỷ lệ thương tật hai người trên 61%, người vi phạm có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại về tội “Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự.

Chiếc xe do Trung tá Hồ Sỹ Phong - Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm giao thông. Ảnh: VG

Nếu trong trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì hành vi có thể chịu xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ với mức xử phạt từ 50 đến 70 triệu đồng (theo quy định tại điểm a, khoản 13 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP) và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.

"Việc gây hư hỏng cho nhiều phương tiện và gây thương tích cho nhiều người theo quy định của pháp luật hình sự thì không được coi là tình tiết tăng nặng (quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự). Tuy nhiên, đối với trường hợp trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia và lái xe tham gia giao thông có thể bị áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự và mức phạt tù được áp dụng từ 3 năm đến 10 năm tù", luật sư Ngọc phân tích.

Luật sư Nguyễn Minh Ngọc (Công ty luật The Light). Ảnh: NVCC

Trách nhiệm bồi thường

Cũng theo luật sư Minh Ngọc, vụ việc ông Phong đã uống rượu lại còn lái xe, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm xấu đi hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015, người gây tai nạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị xâm phạm sức khỏe, bao gồm chi phí chữa trị, phục hồi, thu nhập bị mất và chi phí chăm sóc (nếu có), cũng phải bồi thường tổn thất tinh thần, tối đa không quá 50 lần lương cơ sở.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (09 chiếc phương tiện), người gây tai nạn cũng phải bồi thường giá trị tài sản bị mất/hư hỏng, lợi ích bị giảm sút và chi phí khắc phục, theo Điều 589 và 590 Bộ luật Dân sự 2015.