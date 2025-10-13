Góp ý hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tư duy mới, tầm nhìn mới vì khát vọng phát triển đất nước

Sáng 13/10, tại phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân Vận đã báo cáo tóm tắt “tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”.

Ông Dương Anh Đức báo cáo tóm tắt ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện đại hội. Ảnh: Đại hội cung cấp

Theo ông Đức, quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng, bảo đảm tính toàn diện, khoa học, phản ánh tâm huyết và trí tuệ của toàn dân.

Tư duy mới, tầm nhìn mới trong xây dựng Văn kiện

Đa số ý kiến khẳng định, các dự thảo Văn kiện lần này được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá khách quan tình hình đất nước. Việc Trung ương tích hợp 3 báo cáo – chính trị, kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng – thành một Báo cáo chính trị thống nhất được đánh giá là cách làm sáng tạo, giúp tăng tính liên thông, tránh trùng lặp.

Quang cảnh Đại hội

Nhiều ý kiến đề nghị, chủ đề Đại hội cần nhấn mạnh tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng. Đề xuất bổ sung phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, thể hiện tinh thần hành động mạnh mẽ, quyết liệt trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị Văn kiện cần bổ sung đánh giá sâu hơn tác động của đại dịch Covid-19, biến động kinh tế toàn cầu, cũng như kết quả chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học - công nghệ. Về hạn chế, nhiều đại biểu đề nghị nhấn mạnh hơn tình trạng năng suất lao động thấp, cải cách hành chính còn rườm rà, cơ chế huy động nguồn lực xã hội chưa thực sự đột phá.

Khát vọng phát triển và những đột phá chiến lược

Nhiều ý kiến tâm huyết đề xuất bổ sung quan điểm “Con người là trung tâm, mục tiêu và động lực then chốt” trong phát triển. Cùng với đó, cần coi kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo là động lực mới, bảo đảm phát triển nhanh nhưng bền vững.

các đại biểu cho ý kiến về nội dung, quy chế làm việc

Các định hướng giai đoạn 2026 – 2030 được góp ý phải gắn với xây dựng Quân đội, Công an hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; đồng thời, phát triển con người Việt Nam trở thành công dân toàn cầu có bản lĩnh văn hóa, năng lực sáng tạo và thích ứng nhanh với chuyển đổi số.

Đáng chú ý, nhiều đại biểu nhấn mạnh cần coi chuyển đổi số trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, giúp tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giám sát xã hội. Việc kết nối dữ liệu giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và chính quyền được xem là hướng đi mới để củng cố niềm tin, tăng tính tương tác giữa Đảng với Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới, củng cố Đảng trong sạch, vững mạnh

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, nhiều ý kiến thống nhất cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới mạnh mẽ công tác học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, đề xuất đổi mới phương thức giáo dục tư tưởng theo hướng thực chất, gắn với công tác, học tập và đời sống đảng viên.

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng theo hướng tăng tính tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở, phát huy cơ chế phản biện trong nội bộ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả cầm quyền.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, những ý kiến góp ý từ các cấp, ngành và nhân dân TP.HCM là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là nền tảng để hoàn thiện các Văn kiện trình Đại hội XIV – nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, hướng tới một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.