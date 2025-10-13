Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 13/10/2025 10:59 GMT+7

Góp ý hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tư duy mới, tầm nhìn mới vì khát vọng phát triển đất nước

+ aA -
Hồ Văn-Cao Hùng Thứ hai, ngày 13/10/2025 10:59 GMT+7
Các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá để xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 13/10, tại phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân Vận đã báo cáo tóm tắt “tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”.

Ông Dương Anh Đức báo cáo tóm tắt ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện đại hội. Ảnh: Đại hội cung cấp

Theo ông Đức, quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng, bảo đảm tính toàn diện, khoa học, phản ánh tâm huyết và trí tuệ của toàn dân.

Tư duy mới, tầm nhìn mới trong xây dựng Văn kiện

Đa số ý kiến khẳng định, các dự thảo Văn kiện lần này được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá khách quan tình hình đất nước. Việc Trung ương tích hợp 3 báo cáo – chính trị, kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng – thành một Báo cáo chính trị thống nhất được đánh giá là cách làm sáng tạo, giúp tăng tính liên thông, tránh trùng lặp.

Quang cảnh Đại hội

Nhiều ý kiến đề nghị, chủ đề Đại hội cần nhấn mạnh tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng. Đề xuất bổ sung phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, thể hiện tinh thần hành động mạnh mẽ, quyết liệt trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị Văn kiện cần bổ sung đánh giá sâu hơn tác động của đại dịch Covid-19, biến động kinh tế toàn cầu, cũng như kết quả chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học - công nghệ. Về hạn chế, nhiều đại biểu đề nghị nhấn mạnh hơn tình trạng năng suất lao động thấp, cải cách hành chính còn rườm rà, cơ chế huy động nguồn lực xã hội chưa thực sự đột phá.

Khát vọng phát triển và những đột phá chiến lược

Nhiều ý kiến tâm huyết đề xuất bổ sung quan điểm “Con người là trung tâm, mục tiêu và động lực then chốt” trong phát triển. Cùng với đó, cần coi kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo là động lực mới, bảo đảm phát triển nhanh nhưng bền vững.

các đại biểu cho ý kiến về nội dung, quy chế làm việc

Các định hướng giai đoạn 2026 – 2030 được góp ý phải gắn với xây dựng Quân đội, Công an hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; đồng thời, phát triển con người Việt Nam trở thành công dân toàn cầu có bản lĩnh văn hóa, năng lực sáng tạo và thích ứng nhanh với chuyển đổi số.

Đáng chú ý, nhiều đại biểu nhấn mạnh cần coi chuyển đổi số trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, giúp tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giám sát xã hội. Việc kết nối dữ liệu giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và chính quyền được xem là hướng đi mới để củng cố niềm tin, tăng tính tương tác giữa Đảng với Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới, củng cố Đảng trong sạch, vững mạnh

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, nhiều ý kiến thống nhất cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới mạnh mẽ công tác học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, đề xuất đổi mới phương thức giáo dục tư tưởng theo hướng thực chất, gắn với công tác, học tập và đời sống đảng viên.

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng theo hướng tăng tính tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở, phát huy cơ chế phản biện trong nội bộ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả cầm quyền.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, những ý kiến góp ý từ các cấp, ngành và nhân dân TP.HCM là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là nền tảng để hoàn thiện các Văn kiện trình Đại hội XIV – nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, hướng tới một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tham khảo thêm

Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030

Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay đang tăng vùn vụt, các tiệm vàng đưa ra thông báo quan trọng

Giá vàng hôm nay 13/10 tiếp tục tăng nóng và chạm mốc lịch sử mới khi vượt 144 triệu đồng/lượng. Lần đầu tiên giá vàng trong nước ghi nhận mức giá kỷ lục này sau nhiều phiên tăng vùn vụt. Các tiệm vàng đưa ra thông báo quan trọng.

Giá vàng hôm nay 12/10 tăng tiếp, giá bạc nóng hừng hực, Phú Quý báo ngưng bán bạc

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng hôm nay 12/10 tăng tiếp, giá bạc nóng hừng hực, Phú Quý báo ngưng bán bạc

Hình ảnh Bí thư Trần Lưu Quang và các đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội

Chuyển động Sài Gòn
Hình ảnh Bí thư Trần Lưu Quang và các đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội

Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030

Chuyển động Sài Gòn
Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030

Hiệp hội bất động sản TP.HCM đề xuất giải pháp tránh việc người dân phải "mua lại đất của mình"

Chuyển động Sài Gòn
Hiệp hội bất động sản TP.HCM đề xuất giải pháp tránh việc người dân phải 'mua lại đất của mình'

Đọc thêm

Giữa tháng 10, 3 con giáp hết khó khăn tài chính, vận may biến chuyển tốt đẹp, từng bước tiến tới giàu sang
Gia đình

Giữa tháng 10, 3 con giáp hết khó khăn tài chính, vận may biến chuyển tốt đẹp, từng bước tiến tới giàu sang

Gia đình

Giữa tháng 10, vận trình tài chính của nhiều con giáp sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn khó khăn.

Chồng 'cắm sừng' vợ suốt 16 năm, bị phạt tù
Xã hội

Chồng "cắm sừng" vợ suốt 16 năm, bị phạt tù

Xã hội

Một người phụ nữ ở miền Đông Trung Quốc đã phanh phui mối quan hệ ngoài luồng suốt 16 năm của chồng sau khi phát hiện tình nhân của ông ta mặc đồ tang, xuất hiện tại đám tang cha chồng và cư xử như thể là người trong gia đình.

Yến Nhi gặp khó khăn
Văn hóa - Giải trí

Yến Nhi gặp khó khăn

Văn hóa - Giải trí

Ở Miss Grand International 2025, Yến Nhi không phải thí sinh nổi trội. Cô còn gặp bất lợi trong các phần trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa
Media

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa

Media

Ở vùng biên Dân Hóa (Quảng Trị), bao đời nay đồng bào Vân Kiều, Pa Cô gắn bó với núi rừng Trường Sơn nhưng thiếu nước sạch vẫn là nỗi lo lớn. Nay, với sự đồng hành của các dự án giảm nghèo và hỗ trợ quốc tế, dòng nước trong đã về bản – mang theo niềm vui, sức khỏe và hi vọng thoát nghèo bền vững.

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Những màn trừng trị tình địch tàn ác xoay quanh hai chữ "ghen tuông" của các phi tần, hoàng hậu chốn hậu cung quả thật khiến người đời sau rùng mình.

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh
Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh

Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, nguy cơ ngập lụt cục bộ do mưa lớn ở Hà Nội. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Quảng Ninh. Các tỉnh gồm khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to...

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Võ Thị Ngọc Ngân, tên thường gọi là Ngân 98 đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng mua thực phẩm giảm cân giả, Ngân cho rằng vì quá tin tưởng nhà sản xuất, không kiểm tra nên sai phạm.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: 'Nút thắt' chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)
Tin tức

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: "Nút thắt" chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)

Tin tức

Số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, nhưng chuyên môn của cán bộ phụ trách giải quyết chưa đáp ứng; hiện trạng số hóa hồ sơ và dữ liệu điện tử còn hạn chế… là những nút thắt trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Quảng Ngãi.

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam
Tin tức

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam

Tin tức

Giữa đêm, người đàn ông đi xe máy chở 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Khi lên cầu, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam quyên sinh.

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad
Điểm nóng

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad

Điểm nóng

Ông Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cầm đầu chiếm giữ Damascus.

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin “đồn thổi” cuốn sách về chiến thuật marketing bất động sản với giá bán 68 triệu/cuốn, thậm chí lúc đầu còn dự định bán giá 1 tỷ đồng/cuốn đang làm xôn xao dư luận.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10) tại các ngân hàng công bố ở mức 26.369 VND/USD, ngang mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
Tin tức

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
21

Tin tức

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta có hàng thẳng, lối thông thì bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới” chính là lời hiệu triệu sâu sắc, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng tiến bước.

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?
Nhà nông

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Nhà nông

Nhiều loài chim hoang dã quý hiếm quay trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Đồng Tháp) để sinh sản như: Chim cà kheo, chim giang sen, vịt mồng, le le khoang cổ...Đặc biệt, năm 2024, Vườn quốc gia Tràm Chim (VQG) chào đón 7 con chim sếu đầu đỏ (một loài chim có tên trong sách Đỏ) quay trở lại, tín hiệu đáng mừng cho cả một hệ sinh thái.

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư
Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

Văn hóa - Giải trí

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh bức xúc lên tiếng về tin đồn chia tay, khẳng định sẽ nhờ tới công an nếu bị xâm phạm đời tư.

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
Nhà nông

LIVE
Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Nhà nông

Sáng nay 14/10, tại Khách sạn La Thành (Hà Nội) Hội Nông dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Sáng 14/10, tại Hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

'Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối', một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky
Điểm nóng

"Sẽ có vụ bắt giữ và một vụ bê bối", một đồng minh đã gửi tin nhắn đe dọa tới ông Zelensky

Điểm nóng

Hơn một triệu người Ukraine đang gặp khó khăn. Một đối tác thân cận đang rút lại sự ủng hộ trước đây và đe dọa bỏ tù những người ủng hộ Bandera. Kiev chưa sẵn sàng cho điều này. RIA Novosti đưa tin về những gì đang gây lo ngại tại phố Bankova.

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026
Thể thao

Cape Verde - Quốc gia chỉ có hơn 500.000 người, đoạt vé dự VCK World Cup 2026

Thể thao

Rạng sáng ngày 13/10/2025, Cape Verde đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini trong trận đấu cuối cùng của vòng loại châu Phi.

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ

Hà Nội hôm nay

Cứ mỗi lần xe buýt vượt lên những chiếc xe thồ chở bầu, chở mướp, su hào... là tôi biết đó là những người nông dân làng tôi. Họ lấy Hà thành làm một chốn mưu sinh đầy nhân nghĩa và tử tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu không để dân “chạy lòng vòng”, phải giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay tại cơ sở

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chỉ đạo các địa phương tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng ngay tại chỗ, không để người dân phải “gõ cửa” nhiều nơi gây bức xúc kéo dài.

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?
Thể thao

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?

Thể thao

HLV Patrick Kluivert đã viết một bức thư ngỏ gửi đến người hâm mộ, trong đó ông nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi ĐT Indonesia bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2026.

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?
Ảnh

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?

Ảnh

Dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải giai đoạn 2 sẽ góp phần tái hiện không gian nguyên trạng của thành cổ, mang đến cho người dân và du khách cơ hội chiêm ngưỡng, cảm nhận trọn vẹn hơi thở lịch sử hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động hôm nay.

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước
Chuyển động Sài Gòn

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước

Chuyển động Sài Gòn

Anh Mai Đinh Hà, ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM đang thành công với mô hình nuôi chim cảnh. Cứ tưởng làm chơi nhưng ai ngờ ăn thật, hiện những chú chim đủ màu sắc, tíu tít vui tai được anh bán đi khắp cả nước.

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại
Doanh nghiệp

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại

Doanh nghiệp

Các sản phẩm căn hộ thương mại tại khối đế dự án The Gió Riverside được nhà đầu tư quan tâm, phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn. Theo chủ đầu tư, loại hình shop khối đế là hạng mục đầu tư “hot” trên thị trường nhờ thanh khoản tốt, tỉ suất cho thuê cao cùng số lượng giới hạn, chỉ chiếm 1-1,5% tổng sản phẩm dự án.

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Chiều 13/10, tại Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030.

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh
Xã hội

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh

Xã hội

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, từ ngày 22/9 đến 13/10/2025 (tức từ mồng 1 đến 22/8 âm lịch), Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc đã đón khoảng 32,5 vạn lượt du khách đến tham quan, tăng 214% (gấp hơn 2 lần) so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường 'khủng' cho hàng triệu nhà đầu tư
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Nhiều đồng tiền số trên Binance rớt gần 100% giá trị, gây hoang mang cho hơn 1,6 triệu nhà đầu tư. Sàn tiền số lớn nhất thế giới cam kết sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)
Tin tức

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)

Tin tức

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình một “trụ đỡ” bền chắc cho nền kinh tế. Đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 đã tạo bước chuyển căn bản trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đưa sản xuất từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao và hội nhập sâu với đô thị.

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc
Thể thao

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc

Thể thao

Đêm 13/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển U23 Qatar trong khuôn khổ đợt tập huấn tại UAE.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?