TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 13/10, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chủ trì.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: Đ.T

Đại hội lần này triệu tập 550 đại biểu, trong đó có 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ. Tại phiên trù bị, đại hội sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế và nội quy làm việc. Các đại biểu cũng thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM – phát biểu khai mạc Đại hội. Ông Trần Lưu Quang cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày. Đại hội không phát tài liệu giấy, mà cung cấp các tài liệu qua hệ thống mạng của Đại hội.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu thảo luận nghiêm túc, phân tích, làm rõ các ưu khuyết điểm của Đảng bộ trong thời gian qua. Đồng thời, đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ TP.HCM trong nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM tại phiên trù bị. Ảnh: Đ.T

Những định hướng này sẽ góp phần xây dựng, phát triển TP.HCM trở thành một “siêu đô thị” văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đáp ứng mong đợi của gần 14 triệu dân TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình.

Tại phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch (11 người), Đoàn Thư ký Đại hội (3 người) và Ban thẩm tra tư cách đại biểu (5 người). Ông Nguyễn Văn Được – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trình bày Chương trình làm việc của Đại hội để thông qua Chương trình làm việc của Đại hội Đảng bộ TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM – phát biểu khai mạc Đại hội

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy trình Đại hội để thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận trình bày để Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP.HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Mặt khác, Đại hội cũng thông qua Nội quy Đại hội và cuối cùng, tại phiên trù bị, các đại biểu sẽ đóng góp ủng hộ đồng bào, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, diễn ra từ ngày 13 đến 15/10, với phiên khai mạc chính thức vào sáng 14/10, được truyền hình trực tiếp trên HTV9 và các điểm cầu trực tuyến tại các đơn vị trực thuộc.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”, Đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đa trung tâm, hiện đại, thông minh, phát triển xanh và bền vững.

Cũng trong ngày hôm qua, các đại biểu đã tham quan tuyến Metro số 1, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, tham quan khu triễn lãm công nghệ… trước thềm đại hội.