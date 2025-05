Gương mặt mẫu teen gây ấn tượng trong The New Generation of Model

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái cuốn hút trước ống kính, Ngọc Anh cho thấy sự trưởng thành trong phong cách trình diễn, đồng thời được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của thế hệ người mẫu trẻ Việt Nam.

Người mẫu teen Phạm Ngọc Anh. Ảnh: X.L Academy

Dự án The New Generation of Models với sự kết hợp của những tên tuổi hàng đầu trong ngành thời trang Việt Nam như Xuân Lan's Academy, Kiengcan Studio, Trần Film và Kyo Phan là nơi ươm mầm và tỏa sáng cho thế hệ người mẫu mới như Phạm Ngọc Anh.

Hơn thế nữa, đây còn là một hành trình đầy tâm huyết nhằm ghi dấu ấn và khẳng định vị thế của người mẫu Việt Nam trên bản đồ thời trang quốc tế, mang theo niềm tự hào và khát vọng vươn xa của cả một tập thể đầy tâm huyết.

Được biết, không chỉ sở hữu thần thái trình diễn cuốn hút trên sàn runway, người mẫu teen Phạm Ngọc Anh còn ghi điểm với thành tích học tập nổi bật và khả năng tiếng Anh ấn tượng.

Tài năng trẻ là cái tên quen thuộc từng góp mặt trong nhiều show thời trang chuyên nghiệp như: Destination Runway Fashion Week, Vietnam Junior Fashion Week… Đặc biệt, Ngọc Anh từng được tham gia Tokyo Couture Fashion Week – một cột mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi đam mê thời trang của mẫu teen này.

Trong show diễn tại Phuket, Phạm Ngọc Anh góp mặt trong hai bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Minh Triết với chủ đề “Đằng Đông” và nhà thiết kế Tommy Tường Lê với bộ sưu tập “Những cánh hoa trên sóng”. Người mẫu trẻ đã thể hiện xuất sắc thần thái với từng bước catwalk uyển chuyển, ánh mắt sắc sảo cùng cách tạo dáng tự nhiên.

Siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn thấy sự trưởng thành từng ngày của học trò: “Ngọc Anh là một viên ngọc quý của thế hệ người mẫu mới. Với sự tự tin và khả năng biến hóa đa dạng trên sàn runway, tôi tin rằng em sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai".

The New Generation of Models là hành trình đưa thời trang Việt vươn tầm quốc tế, và những gương mặt trẻ như Phạm Ngọc Anh chính là đại diện tiêu biểu cho thế hệ mới – mang theo bản lĩnh và tinh thần chuyên nghiệp.

Góp mặt trong dự án lần này, Ngọc Anh không chỉ thể hiện tiềm năng của một người mẫu triển vọng mà còn góp phần khẳng định vị thế của thời trang Việt trên bản đồ thế giới.