Hà Nội "cháy" phòng khách sạn phố cổ vì khách "săn" chỗ xem diễu binh dịp nghỉ lễ 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tại Hà Nội có rất nhiều hoạt động, trong đó đặc biệt đúng ngày 2/9 sẽ diễn ra diễu binh, diễu hành và bắn pháo hoa tại 5 điểm, trở thành điểm nhấn trong ngày đại lễ.

Nhiều chuyên gia du lịch cũng đã dự báo số lượng du khách đổ về Hà Nội sẽ tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng sẽ khiến các dịch vụ du lịch tại Hà Nội tăng theo.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 5 điểm vào ngày 2/9. (Ảnh: H.H)

Theo khảo sát của Dân Việt, các khách sạn trong phố cổ, dọc các con đường diễu binh, diễu hành đi qua đã không còn phòng trống trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đại diện TAP Homestay phường Ngọc Hà cho biết dịp 2/9 đã được khách đặt kín phòng từ cách đây 4 tháng dù giá phòng tăng nhẹ so với những ngày thường. Đây là khu nhà nghỉ nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hà Nội, gần với hồ Tây, nơi tập trung nhiều nhà cổ và địa điểm tham quan lịch sử, văn hóa, tiện đi lại cho du khách. Rất nhiều khách quen gọi điện thoại đặt phòng mà đành phải từ chối.

Hay như hệ thống khách sạn A25 hầu hết nằm ở trong phố cổ, vị trí đẹp thuận tiện cho việc di chuyển, đi lại ăn chơi, xem duyệt binh cũng đều kín phòng như: A25 Hotel - 45 Phan Chu Trinh; A25 Hotel - 26 Hàng Nón; A25 Hotel - 12 Liên Trì; A25 Luxury Hotel - 15 Trần Quốc Toản...

Du khách dạo trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: H.H)

Chia sẻ với Dân Việt, đại diện A25 Hotel tại 96 Hai Bà Trưng cho biết full phòng từ ngày 30-2/9, khách đặt phòng cách đây 2 tháng. A25 Hotel có 22 phòng, giá thấp nhất 940.000 vnđ/đêm.

A25 Hotel số 61 Lương Ngọc Quyến - Phường Hoàn Kiếm cho biết, khách sạn có 30 phòng và đã full những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Giá phòng thấp nhất là 1.190.000 vnđ/đêm và cao nhất 1.470.000 vnđ/đêm.

Trên hệ thống của Agoda, các khách sạn khu vực phố cổ như phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam… cũng chỉ còn 1,2 phòng mặc dù giá phòng từ 1.590.000 đồng đến hơn 2.000.000 đồng/đêm.

Bà Đặng Thị Hải Linh, Tổng Quản Lý Khách Sạn Kiêm Nhiệm của Novotel Hanoi Thái Hà & Novotel Suites Hanoi (Cluster General Manager) cho hay: “Mặc dù Novotel Hanoi Thái Hà và Novotel Suites Hanoi tuy không ở vị trí sát nơi diễn ra diễu binh, nhưng tỉ lệ đặt phòng tăng, thậm chí là cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Bởi quốc khánh 2/9 năm nay là dịp vô cùng quan trọng, khách từ ba miền tập trung tới Hanoi rất nhiều và Novotel Hanoi Thái Hà & Novotel Suites Duy Tân trở thành một trong những lựa chọn lưu trú cho dịp đặc biệt này".

Du khách tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám. (Ảnh: H.H)

Theo bà Đặng Thị Hải Linh, giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, khách sạn chủ trương không tăng giá, duy trì mức giá ổn định như ngày thường nhằm kích cầu du lịch, tạo hình ảnh du lịch Hanoi tuyệt đẹp trong lòng công chúng. Bên cạnh đó, khách sạn cũng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực đậm phong vị Việt Nam, hương vị của cả ba miền Bắc Trung Nam, ưu đãi giảm 15% cho ẩm thực buffet, chính sách miễn phí cho 02 trẻ em dưới 16 tuổi (khi ở cùng bố mẹ), linh hoạt check-in sớm/check-out muộn (tùy theo tình trạng phòng)...

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết: "Trong 4 ngày nghỉ dịp 2/9, lượng người dân từ các tỉnh đổ về để xem diễu hành và pháo hoa sẽ tăng lên rất nhiều lần. Vì vậy, các khách sạn ở khu vực trung tâm hiện tại đã hết phòng. Chỉ những khách sạn ở xa khu vực lõi, tức là cách đó vài cây số, thì mới còn phòng trống.

Việc lượng khách đổ về Hà Nội, chứng tỏ Thủ đô được cả nước yêu mến. Tuy nhiên, việc quá đông cũng có thể gây ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Ví dụ, tình trạng quá tải ở các đường phố nhỏ. Ngay cả việc không có phòng ở, du khách có thể phải nằm vạ vật trên đường phố, cắm trại, sinh hoạt bừa bãi, gây ra tình trạng nhếch nhác, xả rác và mất vệ sinh. Đợt này, Hà Nội cũng đã tăng cường hơn 600 nhà vệ sinh lưu động, đồng thời kêu gọi các hộ dân, nhà hàng, khách sạn tự nguyện cho du khách đi vệ sinh miễn phí, đặc biệt là ở khu vực trung tâm”.

Du khách có thể lựa chọn những địa điểm ngoại thành Hà Nội đã tham quan, trải nghiệm để tránh đông, quá tải tại các điểm di tích lịch sử trong nội thành. (Ảnh: H.H)

Nói về vấn đề tránh tập trung quá đông tại những địa điểm di tích lịch sử, ông Nguyễn Tiến Đạt, cho hay, Hiệp hội Du lịch Hà Nội và Sở Du lịch Hà Nội đã khuyến cáo các lữ hành nên tổ chức các tuyến tour đa dạng hơn, để du khách không tập trung quá đông vào khu vực trung tâm. Có thể đưa khách đi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Mỹ thuật, làng văn hóa dân tộc Việt Nam, làng cổ Đường Lâm, làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, hoặc khu vực du lịch Ba Vì.

Ngoài ra, có thể đưa du khách đến các khu vực triển lãm quốc tế như ở Đông Anh, hoặc các khu vui chơi giải trí. Khu vực này có sức chứa hàng chục nghìn người cùng lúc. Điều này giúp Hà Nội phân tán khách du lịch và cung cấp nhiều loại hình du lịch khác nhau, phù hợp với mọi đối tượng.

Mặc dù ai đến thủ đô cũng muốn đến Quảng trường Ba Đình hay Bờ Hồ, nhưng du khách có thể dành nửa ngày hoặc một ngày ở khu vực trung tâm, sau đó dành hai ngày còn lại để tham quan các điểm đến khác”.

Bạn Nguyễn Thị Tú đến từ quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh cho biết, đợt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, các khách sạn gần Dinh độc lập đã không còn phòng, lường trước điều đó, Nguyễn Thị Tú đã đặt phòng khách sạn từ tháng 6. Tôi đã tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng cảm xúc, tự hào là người Việt Nam. Vì vậy tôi quyết định, dù giá vé máy bay đắt tôi vẫn đặt vé bay ra Hà Nội để tiếp tục có mặt tại lễ diễu binh, diễu hành lần này”