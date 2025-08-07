Bộ Quốc phòng thông tin chi tiết kế hoạch diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, Trung ương đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP. Hà Nội và các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành. Sự kiện sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Về công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Thanh thông tin, từ quý II/2024, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND TP. Hà Nội khảo sát thực tế, xây dựng dự thảo Đề án và tổ chức các cuộc hội thảo xin ý kiến.

"Điều này cho thấy công tác chuẩn bị đã được tiến hành rất chu đáo, công phu", ông Thanh nhấn mạnh.

Các lực lượng và chương trình diễu binh, diễu hành

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Lễ kỷ niệm sẽ có 6 lực lượng chính tham gia:

Thứ nhất là lực lượng rước đuốc truyền thống và Tiêu binh Đài lửa.

Thứ hai là lực lượng Pháo lễ.

Thứ ba là lực lượng Không quân bay chào mừng.

Thứ tư là lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); 12 khối diễu hành quần chúng; và 1 khối Văn hóa - Thể thao.

Có sự tham gia của các khối quân đội nước ngoài, lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an, lực lượng diễu binh trên biển, 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa thể thao.

"Dự kiến chúng ta sẽ mời 4 nước: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Đến nay, Lào và Campuchia đã nhận lời. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp để xác định lực lượng tham gia của các nước bạn", ông Thanh cho hay.

Thứ năm là lực lượng đứng làm nền gồm khối Tiêu binh Lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an.

Cuối cùng là lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Các khối bước vào buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia Miếu Môn (TB4). Ảnh: Lê Hiếu

Về chương trình diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu với nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ và màn bay chào mừng của Không quân.

Tiếp đó là phần diễu binh, diễu hành của các khối theo thứ tự: khối nghi trượng; các khối đi bộ (Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội các nước bạn, Dân quân tự vệ, Công an Nhân dân); và khối phương tiện (xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an).

Điểm nhấn đặc biệt là phần diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển, diễn ra tại vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa) và được truyền hình trực tiếp, đồng thời với phần diễu binh của khối xe pháo quân sự tại Quảng trường Ba Đình.

Sau khi qua lễ đài, các khối sẽ chia thành nhiều hướng, diễu hành trên các tuyến phố của Hà Nội và tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhân dân tại hai địa điểm: Cung Văn hóa Quần Ngựa và khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Nhà hát Lớn).

Lịch trình tổng duyệt và Lễ chính thức

Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng cho biết, các lực lượng đã bắt đầu huấn luyện từ đầu tháng 5/2025 và sẵn sàng cho nhiệm vụ chính thức. Lịch trình các sự kiện quan trọng tới đây dự kiến như sau:

20 giờ ngày 21 và 24/8: Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang.

20 giờ ngày 27/8: Sơ duyệt cấp Nhà nước.

6 giờ 30 phút ngày 30/8: Tổng duyệt cấp Nhà nước.

6 giờ 30 phút ngày 2/9: Lễ diễu binh, diễu hành chính thức.

Tất cả các sự kiện trên đều diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.



Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh, hoạt động diễu binh, diễu hành lần này nhằm gửi gắm một số thông điệp tới nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế.

Thứ nhất là khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam); biểu dương sự phát triển lớn mạnh không ngừng của các lực lượng vũ trang trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai là giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ ba là biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thứ tư là thể hiện một chương trình được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn, tiết kiệm. Lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại, thể hiện tính thống nhất, chính quy của lực lượng vũ trang, bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.