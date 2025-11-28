Hà Nội chi 1.985 tỷ đồng tăng thu nhập thêm cho cán bộ, công chức và 664 tỷ đồng mỗi năm công an cấp xã

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Theo đó, kinh phí thực hiện lấy từ nguồn cải cách tiền lương còn dư, nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Trong đó, 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo hệ số lương ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng.

0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 28.

Theo UBND TP. Hà Nội, số cán bộ, công chức, người lao động thuộc các đối tượng trên là 23.070 người. Nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm dự kiến là 1.985 tỷ đồng/năm.



Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng công an cấp xã tại thủ đô.

Theo nghị quyết, Hà Nội sẽ hỗ trợ hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã thuộc Công an TP Hà Nội với số tiền 4.960.000 đồng/người/tháng.

Với mức hỗ trợ trên, dự kiến Hà Nội sẽ chi hơn 664 tỷ đồng/năm để hỗ trợ lực lượng công an cấp xã đối với 11.164 cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 8.490 cán bộ, chiến sĩ đang được hỗ trợ mức 1.800.000 đồng/người/tháng; tăng thêm 481,1 tỷ đồng/năm so với mức chi hiện nay).

Trình bày tờ trình của UBND TP Hà Nội tại kỳ họp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an cấp xã rất quan trọng; là lực lượng vũ trang nòng cốt, lực lượng tuyến đầu trong triển khai toàn diện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; là lực lượng gần dân, sát dân nhất.

"Công an cấp xã trước đây với quy mô nhỏ; chủ yếu nắm tình hình, quản lý cư trú, chỉ làm nhiệm vụ phối hợp điều tra ban đầu trong công tác phòng chống tội phạm. Sau đó chuyển công an cấp huyện điều tra theo thẩm quyền nên cán bộ, chiến sĩ công an xã chỉ được hưởng mức hỗ trợ thấp (1.800.000 đồng/người/tháng)", ông Tùng trình bày.



Tuy nhiên kể từ ngày 1/3/2025, Công an TP không tổ chức công an cấp huyện, chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện được chuyển về công an cấp xã để triển khai thực hiện. Do đó quy mô bộ máy về phạm vi, địa giới hành chính; chức năng, nhiệm vụ của công an cấp xã lớn hơn. Khối lượng, tính chất công việc của lực lượng công an cấp xã khó khăn, vất vả, phức tạp hơn nhiều (gấp 3 - 4 lần) so với trước đây….



Bởi vậy, việc nâng mức hỗ trợ cho lực lượng công an cấp xã là phù hợp; phản ánh đúng tính chất quan trọng của công an cấp xã, phải đảm bảo từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.



"Mức hỗ trợ 4.960.000 đồng/người/tháng áp dụng chung đối với lực lượng công an cấp xã để đảm bảo phản ánh đúng tầm quan trọng; khối lượng, tính chất công việc của lực lượng công an cấp xã, là lực lượng tuyến đầu trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở", ông Tùng trình nêu rõ nội dung tờ trình nghị quyết.