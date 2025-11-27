Hà Nội chính thức tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu cao hơn mức chuẩn của Chính phủ

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo
Đến thời điểm này, công tác rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Phụ Dực thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) được triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định. Kết quả rà soát giúp địa phương đánh giá cụ thể tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo phù hợp và hiệu quả.