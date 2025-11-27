Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc tại chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Hà Nội chính thức tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu cao hơn mức chuẩn của Chính phủ

Thành An Thứ năm, ngày 27/11/2025 09:23 GMT+7
HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết và thống nhất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn so với mức chuẩn của Chính phủ quy định.
Sáng 27/11, với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của TP.

Theo Nghị quyết, mức chuẩn trợ giúp xã hội của TP Hà Nội chính thức tăng từ 500.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Mức này sẽ chi cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.

Cùng với đó, còn có đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Y tế quản lý; các mức trợ giúp xã hội khác.

“Trường hợp đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội của Hà Nội thuộc diện hưởng nhiều chính sách trợ cấp, hỗ trợ hằng tháng theo các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một chính sách hoặc một mức hưởng cao nhất. Khi Trung ương thay đổi mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại nghị quyết cao hơn mức của Thành phố thì áp dụng theo mức của Trung ương”, Nghị quyết nêu rõ.

Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội cũng bổ sung nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định, chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố. Nhóm này sẽ được nhận quà Tết như các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù khác.

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2025, công dân Việt Nam từ 70-75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng; đồng thời, các đối tượng người cao tuổi đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP nếu đủ điều kiện sẽ được chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, còn chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20 sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Hiện nay, TP Hà Nội có 282.689 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, trong đó bảo trợ xã hội là 119.679 người; người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội là 84.371 người; người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới từ tháng 7 năm 2025 là 78.639 người. Bên cạnh đó, Hà Nội đang có 3.117 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập của TP.

Theo quyết định mới, tổng kinh phí dự kiến thực hiện là hơn 2.406 tỷ đồng/năm, trong đó, kinh phí thực hiện theo mức chuẩn trợ giúp xã hội 650.000 đồng/tháng là hơn 199,242 tỷ đồng/tháng (tương đương 2.390,904 tỷ đồng/năm), tăng 45.99 tỷ đồng/tháng (tương đương 551,9 tỷ đồng/năm) so với kinh phí thực hiện chính sách hiện hành.

Cụ thể, kinh phí trợ cấp xã hội tại cộng đồng hơn 85,550 tỷ đồng/tháng (tăng 42,82 tỷ đồng/tháng); kinh phí trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội là 7, 95 tỷ đồng/tháng (tăng 1,8 tỷ đồng/tháng); kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội hơn 4,970 tỷ đồng/tháng (tăng 1,147 tỷ đồng/tháng)…; dự kiến kinh phí bổ sung quà tết cho nhóm đối tượng từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi khoảng 15,638 tỷ đồng/năm.

