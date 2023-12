Hà Nội: Chủ thầu đi trộm xe máy của thợ xây

Ngày 20/12, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Văn Hùng (SN 1991; HKTT: xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trộm cắp tài sản".

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, anh C (SN 1989; HKTT: Bắc Kạn) là thợ xây tại công trình tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân do Hùng là chủ thầu xây dựng công trình này.

Vũ Văn Hùng là chủ thầu xây dựng nhưng lại đi trộm cắp xe máy của thợ xây. Ảnh: CAHN

Ngày 21/8/2022, Vũ Văn Hùng đã trộm chiếc xe máy của anh C rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 9/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Văn Hùng với tội danh "Trộm cắp tài sản", tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Văn Hùng.

Công an quận Thanh Xuân thông báo, nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0966668729), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội.

Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.