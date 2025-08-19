Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 19/08/2025 14:00 GMT+7

Top những địa điểm du lịch miễn phí với những trải nghiệm độc đáo du khách không nên bỏ lỡ kỳ nghỉ lễ 2/9

Thứ ba, ngày 19/08/2025 14:00 GMT+7
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Bộ VHTTDL tổ chức nhiều hoạt động lớn nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước 80 năm qua.
Theo đó, Bộ VHTTDL đã công bố các Bảo tàng văn hóa, địa điểm du lịch mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách quốc tế tham quan từ ngày 1/9 đến 03/9/2025. Dưới đây là hướng dẫn du lịch dịp Quốc khánh Hà Nội dành cho du khách tới thăm Thủ đô.

Hướng dẫn du lịch dịp Quốc khánh Hà Nội: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

Những chú rối nước… được “khoác áo mới” nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian, công nghệ sân khấu hiện đại và phong cách dàn dựng trẻ trung. (Ảnh: Xanh SM)

Nhà hát có trụ sở 1 ở 58 phố Kim Mã, (quận Ba Đình cũ) và trụ sở 2 thuộc có địa chỉ ở 16 Lê Thái Tổ, (quận Hoàn Kiếm cũ), Hà Nội mở cửa phục vụ miễn phí nhân dân, đặc biệt là các em nhỏ với các chương trình múa rối nước và các chương trình nghệ thuật, ca nhạc hấp dẫn.

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam nổi lên như một không gian sáng tạo độc đáo - nơi nghệ thuật truyền thống được làm mới bằng nhịp sống hiện đại. Đây không chỉ là địa chỉ biểu diễn chuyên nghiệp, mà còn là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong hành trình khám phá sắc màu văn hóa Việt Nam dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tiền thân là Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương (thành lập năm 1986), nhà hát từng chỉ có vỏn vẹn 15 nghệ sĩ và điều kiện làm nghề còn nhiều thiếu thốn. Trải qua gần bốn thập kỷ phát triển, đơn vị đã trở thành một trung tâm nghệ thuật uy tín, quy tụ hơn 140 nghệ sĩ được đào tạo bài bản, không ngừng tìm tòi, cách tân và sáng tạo.

Thành công của nhà hát đến từ khả năng dung hòa hai yếu tố tưởng như đối lập: bản sắc dân tộc và tinh thần đương đại. Trong các chương trình biểu diễn, những loại hình như ca trù, chèo, tuồng, múa rối nước,… được “khoác áo mới” nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian, công nghệ sân khấu hiện đại và phong cách dàn dựng trẻ trung. Đây là cách mà nghệ thuật truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà còn sống động và gần gũi hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là giới trẻ.

Không dừng lại ở các buổi diễn trong nước, nhà hát còn tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, mang các tiết mục mang đậm hồn Việt đến sân khấu nước ngoài: từ Pháp, Hàn Quốc cho tới Trung Quốc, góp phần khẳng định vị thế của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Trong dịp Quốc khánh năm nay, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ mở cửa phục vụ miễn phí từ ngày 1 đến 3/9, với chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, đáng chú ý là các suất diễn múa rối nước - loại hình nghệ thuật dân gian được tái hiện với ngôn ngữ sân khấu mới, kết hợp cùng âm nhạc, ánh sáng và kỹ thuật trình diễn hiện đại. Đây là cơ hội hiếm có để tín đồ xê dịch được thưởng thức tinh hoa nghệ thuật truyền thống trong một không gian biểu diễn đương đại, hoàn toàn không mất phí.

Hướng dẫn du lịch dịp Quốc khánh Hà Nội: Trải nghiệm làm tranh Mosaic, đan vòng gốm và trải nghiệm làm tranh gốm tái chế tại điểm du lịch Bát Tràng (từ ngày 16/8 đến 2/9/2025)

Du khách thăm lò Bầu cổ tại làng gốm sứ Bát Tràng. (Ảnh: Hoàng Quyên)

Nằm trên trục đường chính đi vào khu làng cổ, thuộc xã Bát Tràng, (huyện Gia Lâm cũ) là "Bảo tàng gốm Bát Tràng" với các gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm gốm Bát Tràng tinh xảo.

Đến nơi đây, du khách dạo bước qua tất cả các không gian trưng bày, lắng nghe câu chuyện ngàn năm của làng gốm với các chủ đề chính như “Sự hình thành nghề và làng gốm Bát Tràng”, “Câu chuyện về quy trình sản xuất gốm của làng Bát Tràng”, “Tôn vinh, giới thiệu về các sản phẩm của những nghệ nhân thuộc 19 dòng họ sản xuất gốm hiện nay của làng Bát Tràng”, “Không gian nghiên cứu về nghề gốm”...

Trải nghiệm làm tranh gốm mosaic đầy màu sắc, nặn gốm, trang trí hàng phơ để nung. Hay hòa mình vào thử thách “Mật mã làng cổ” – khám phá làng cổ Bát tràng và xin chữ may mắn từ thầy đồ.

Những miếng gốm vỡ được tái chế vẽ lá cờ của các nước. (Ảnh: Bảo tàng gốm Bát Tràng)

Bên cạnh đó du khách có thể khám phá làng gốm sứ Bát Tràng, nơi chuyên sản xuất những loại gốm sứ đa dạng cả về chủng loại lẫn kiểu dáng được người tiêu dùng trong nước và các thị trường lớn trên thế giới ưa chuộng.

Các sản phẩm được làm dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân làng gốm sứ Bát Tràng, thể hiện được vẻ đẹp tinh xảo trên từng chi tiết, đường nét. Điều đặc biệt là cốt đặc trưng của gốm được phối tạo nên từ cát và phù sa của dòng sông Hồng.

Làng gốm sứ Bát Tràng bên cạnh việc được biết đến là làng nghề truyền thống lâu đời thì còn có 9 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, 2 di tích cách mạng kháng chiến, 23 ngôi nhà cổ và 16 nhà thờ họ - là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của Bát Tràng xưa.

Hướng dẫn du lịch dịp Quốc khánh Hà Nội: Miễn phí vé tham quan di sản và xem chương trình biểu diễn múa rối nước tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long

Cổng chính Đoan Môn, nơi các bạn trẻ rất thích check in. (Ảnh: Hoàng thành Thăng Long)

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, nơi có Điện Kính Thiên thờ 52 thờ vị Tiên đế.

Du khách đến đây, bước qua cổng chính Đoan Môn sẽ bắt gặp nền móng khảo cổ được khai quật năm 1998 – 1999. Thời Lê sơ sâu 1.2m, thời Trần sâu 1.9m, thời Lý sâu 2m.

Không chỉ khám phá nền móng cổ mà du khách còn có hai triển lãm trong đó “Thành Hà Nội – Dấu ấn một thời” – Nơi in dấu một chút nét cổ xưa giao thoa với những nét hiện đại của thành Hà Nội giai đoạn năm 1802 – 1945. Phòng triển lãm này tại bên phải Điện Kính Thiên.

Và “Từ lòng đất đến bảo tàng – Hành trình của hiện vật” – Giới thiệu nhiều hiện vật tương đồng của di sản Hoàng thành Thăng Long và Toulouse (Pháp), diễn giải hành trình đưa hiện vật tới công chúng, từ đó góp phần quảng bá bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa của hai đô thị lịch sử.

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long với nhiều điểm khám phá, check in. (Ảnh: Hoàng thành Thăng Long)

Ngoài ra du khách còn có thể khám phá hầm T1, nhà và hầm D67.

Hầm T1 được xây dựng cuối năm 1964, đầu năm 1965, là nơi làm việc của Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo trực tiếp các chiến khu, chiến trường trong 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Hầm được chia làm 3 phòng gồm: Phòng giao ban tác chiến (20m2), phòng trực ban tác chiến (34m2), phòng trang thiết bị động cơ (10m).

Nhà và hầm D67 xây dựng năm 1967, là một trong những công trình kiến trúc quân sự ít ỏi trong kháng chiến chống Mỹ còn tương đối nguyên vẹn. Nhà D67 dẫn lối xuống hầm D67 sâu 9m dưới lòng đất. Căn hầm gồm phòng họp lớn, phòng trực ban và phòng chứa các thiết bị thông hơi, lọc độc, cung cấp không khí sạch nhằm đối phó với các cuộc tấn công hóa học, sinh học.

Đặc biệt đến đến với Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long những ngày này, du khách còn được xem múa rối nước, được hiểu hơn về lịch sử của kinh thành Thăng Long. Vở diễn tái hiện lại những nét văn hóa đặc trưng, những kiến trúc cổ được thể hiện qua hình tượng các linh vật như: rồng, phượng, rùa vàng... Những con rối tuy được làm bằng gỗ nhưng với sự thông minh cùng đôi tay khéo léo sáng tạo của người nghệ sĩ, những con rối gỗ trở nên vô cùng ngộ nghĩnh tươi tắn và sinh động khiến cho chương trình trở nên hấp dẫn hơn.

Lịch múa rối nước Hoàng thành Thăng Long dịp Lễ Quốc khánh 2/9 với các khung giờ: buổi sáng show 1: 9h; show 2: 10h; Buồi chiều show 1: 15h, show 2: 16h.

Hướng dẫn du lịch dịp Quốc khánh Hà Nội: Tour thuyết minh Khám phá 54 dân tộc

Chợ phiên vùng cao tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt. (Ảnh: Hải Yến)

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt thuộc Đồng Mô, Đoài Phương, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn như không gian chợ phiên vùng cao với hơn 50 gian hàng ẩm thực, sản vật địa phương: thắng cố, mèn mén, lợn quay, xôi ngũ sắc, rượu ngô, măng, miến, rau, củ, quả tươi...; tái hiện lễ hội Pôồn Pôông (lễ hội thưởng hoa) của dân tộc Mường và trích đoạn nghi lễ “Cái Tào - cấp sắc cho thầy Tào của dân tộc Nùng; chương trình giao lưu “Vui hội non sông”, “Cao nguyên rộn ràng vui Tết độc lập”...; trò chơi dân gian và workshop thủ công: nhảy sạp, ném còn, đi cà kheo, làm mặt nạ sư tử, dệt thổ cẩm, làm bánh truyền thống…

Chương trình giao lưu, văn nghệ thu hút du khách tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt. (Ảnh: Hải Yến)


Đến đây, du khách vừa được hòa vào không khí xuống chợ “Vui Tết độc lập” với sắc màu dân các dân tộc phía Bắc và các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, vừa tham quan trải nghiệm văn hóa truyền thống, đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho du khách trong những ngày nghỉ lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

