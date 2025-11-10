Hà Nội đưa Kiosk thông minh vào phục vụ người dân

Mỗi ngày, hàng trăm cán bộ tư pháp cấp xã, phường ở Hà Nội phải giải quyết khối lượng hồ sơ khổng lồ. Chỉ riêng thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, mỗi tháng toàn Thủ đô tiếp nhận gần 70.000 hồ sơ, trong khi đa số địa phương chỉ có 1-2 cán bộ tư pháp đảm nhiệm.

“Đây là một thủ tục tưởng như đơn giản nhưng đang chiếm phần lớn khối lượng công việc, gây áp lực lớn cho cán bộ và mất nhiều thời gian của người dân”, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội Cù Ngọc Trang chia sẻ tại lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử chiều 10/11.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an; Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Tô Huy Vũ; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng; Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Dương Đức Hải và Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội Cù Ngọc Trang thực hiện nghi thức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh, chiều 10/11.

Theo người đứng đầu Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, dù Chính phủ và UBND TP đã nhiều lần chỉ đạo chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao chứng thực, nhưng thực tế, lượng hồ sơ vẫn tăng cao do thói quen hành chính và thiếu công cụ số hóa đủ tin cậy.



“Người dân vẫn phải mang bản chính đi lại nhiều lần, chờ đợi, trong khi cán bộ phải làm thủ công từng hồ sơ, vừa quá tải, vừa tiềm ẩn sai sót. Đó là ‘điểm nghẽn nhỏ nhưng hậu quả lớn’ trong quá trình chuyển đổi số”, ông Cù Ngọc Trang nói.



Từ thực tế đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã phối hợp cùng các đối tác phát triển hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử, chuyển toàn bộ quy trình chứng thực từ thủ công sang điện tử, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, hợp pháp và thân thiện với người dùng.



Hệ thống mới tích hợp AI, nhận dạng ký tự OCR, xác thực khuôn mặt và chữ ký số công vụ, cho phép người dân thực hiện chứng thực trực tiếp tại Kiosk thông minh mà không cần đến cán bộ trung gian.



“Chỉ trong 3-5 phút, người dân có thể hoàn tất toàn bộ quy trình, từ đối chiếu đến in bản sao có mã QR, nhanh gấp 3-5 lần cách làm thủ công trước đây, trong khi vẫn đảm bảo tính pháp lý và bảo mật tuyệt đối”, ông Cù Ngọc Trang khẳng định.

Theo ông Trang, bản sao số được cấp có mã định danh, mã QR, hình mờ “TTPVHCC”, lưu trữ an toàn trên hệ thống dữ liệu của thành phố. Người dân có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi - qua email, ví điện tử iHanoi hoặc in bản sao giấy khi cần.

"Nếu được nhân rộng, hệ thống này sẽ giúp Hà Nội giảm 50-60% chi phí in ấn, lưu trữ mỗi năm, cắt giảm hàng trăm nghìn lượt người dân đi lại, đồng thời nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình lên trên 80%", Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho hay.

Sẵn sàng nhân rộng trên toàn TP Hà Nội và có mặt tại khu dân cư

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội Cù Ngọc Trang cũng cho biết, việc ra mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử không chỉ là một bước tiến công nghệ, mà còn là bước chuyển trong tư duy phục vụ của nền hành chính Thủ đô: từ 'giấy tờ’ sang ‘dữ liệu’; từ ‘chứng thực thủ công’ sang ‘xác thực thông minh’; từ ‘làm thay’ sang ‘hỗ trợ’; từ ‘tập trung’ sang ‘phục vụ tại chỗ’.



Sau giai đoạn thí điểm, Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ tiến hành đánh giá pháp lý, kỹ thuật để trình UBND TP Hà Nội cho phép mở rộng quy mô triển khai, hướng tới mô hình hành chính “ba không”: không giấy tờ, không khoảng cách, không giới hạn.



Các Kiosk thông minh dự kiến sẽ không chỉ có mặt tại Trung tâm hay UBND phường, mà còn được đặt tại khu dân cư, trung tâm thương mại, điểm công cộng, giúp người dân tự thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi.



“Đây được xem là bước tiến thiết thực trong quá trình chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trao quyền chủ động nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp, đúng tinh thần chính quyền phục vụ, xã hội số đồng hành”, ông Cù Ngọc Trang nói.



Cũng tại buổi ra mắt, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, chia sẻ, trong hơn 37 năm phát triển, Agribank luôn đồng hành cùng công cuộc đổi mới của đất nước. Việc triển khai dịch vụ công ngay tại điểm giao dịch của Agribank là bước đi cụ thể để đưa Nhà nước đến gần người dân hơn, giúp giảm thủ tục, giảm chi phí xã hội và nâng cao niềm tin vào cả hệ thống ngân hàng lẫn nền hành chính Việt Nam.



“Mô hình hoạt động này thể hiện rõ nét hình ảnh ‘Chính phủ phục vụ - Ngân hàng đồng hành - Người dân thụ hưởng’, không chỉ mang tính sáng tạo, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc: đưa Chính phủ đến gần người dân hơn, đưa ngân hàng trở thành cánh tay nối dài của Nhà nước trong cải cách hành chính”, ông Tô Huy Vũ nói.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị triển khai mô hình: “Từ khi ký kết tại ngân hàng đến hôm nay, chỉ sau 33 ngày đã có kết quả cụ thể. Agribank là ngân hàng đầu tiên, tiên phong thực hiện mô hình này một cách nhanh chóng, trơn tru, bài bản”, ông Dũng nói.



Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kỳ vọng sau giai đoạn thí điểm, 10 máy Kiosk đầu tiên sẽ được nhân rộng, hướng tới bao phủ 126 xã, phường trên địa bàn TP, bảo đảm người dân ở mọi nơi đều được phục vụ tốt hơn.