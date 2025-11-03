Từ năm 2025, UBND cấp xã chứng thực các loại giấy tờ nào?

Câu hỏi

Ông Hoàng Văn Thái (xã Phúc Thọ, Hà Nội) hỏi về các trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường chứng thực theo quy định mới nhất hiện nay?

Trả lời

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho hay, chứng thực là việc cơ quan có thẩm quyền xác nhận tính chính xác, hợp pháp của giấy tờ, văn bản, chữ ký hoặc một giao dịch.

Việc chứng thực giúp đảm bảo bản sao đúng với bản gốc, xác thực chữ ký là của người yêu cầu, hoặc chứng nhận thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng và ý chí tự nguyện của các bên. Các loại chứng thực phổ biến bao gồm: chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của Chủ tịch UBND cấp xã nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm:

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội. Ảnh: Văn Giang.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

Chứng thực giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Chứng thực giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; Chứng thực di chúc; Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

Chứng thực văn bản phân chia di sản là tài sản quy định về giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cũng chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động chứng thực quy định nêu trên tại địa bàn.

Việc ủy quyền, phân công thực hiện các việc chứng thực quy định nêu trên và việc ký, sử dụng con dấu khi thực hiện chứng thực được thực hiện theo quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và pháp luật có liên quan.