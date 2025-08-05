Hà Nội FC "chơi lớn", chiêu mộ tiền vệ Brazil có giá 900.000 euro?

Giống như Thép xanh Nam Định, CLB CAHN, Thể Công Viettel và CLB Ninh Bình, Hà Nội FC cũng đang có những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng nhằm tăng cường thêm sức mạnh cho đội bóng, qua đó có thể cạnh tranh ngôi vô địch V.League và Cúp Quốc gia ở mùa giải 2025/2026.

Mới nhất, đội bóng thủ đô đã nghiêm túc cân nhắc tới việc chiêu mộ tiền vệ phòng ngự người Brazil Willian Maranhao.

Willian Maranhao chuẩn bị gia nhập Hà Nội FC? Ảnh: Chat GPT.

Theo thông tin từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Willian Maranhao có tên đầy đủ là Willian Marlon Ferreira Moraes, sinh ngày 14/12/1995, tức năm nay 29 tuổi. Anh sinh ra tại Brazil, sở hữu chiều cao 1m79 và có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ.

Willian Maranhao hiện được định giá 900.000 euro, tức khoảng 27 tỷ đồng. Cách đây hơn 1 năm, giá trị của anh lên tới 1,1 triệu euro.

Willian Maranhao trưởng thành từ lò đào tạo của Boavista và đã kinh qua hơn 10 đội bóng có tiếng tại Brazil, có thể kể ra Vasco da Gama, America-MG, EC Bahia, Santos, Avai FC. Gần nhất, tiền vệ 29 tuổi này khoác áo Atletico Goianiense - đội bóng hiện chơi ở Serie B (giải Hạng Nhất Brazil). Anh ra sân 15 trận và ghi 1 bàn thắng.

Cách đây ít ngày, Hà Nội FC cũng đã chiêu mộ thành công một ngoại binh người Brazil khác là Adriel Silva (Adriel Tadeu Ferreira da Silva). Trung vệ này sở hữu chiều cao 1m84, mùa trước khoác áo SW Bregenz ở giải VĐQG Thụy Sĩ và hiện được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 250.000 euro.

Như vậy, nếu chiêu mộ thành công thêm cả Willian Maranhao, mùa tới Hà Nội FC sẽ có 4 cầu thủ chất lượng tới từ Brazil (trước đó đã sở hữu Hendrio và Daniel Passira). Trong số 4 gương mặt này, Hendrio đã có gần 5 năm thi đấu tại Việt Nam và được Ban lãnh đạo CLB nhắm hỗ trợ nhập tịch để thi đấu theo suất nội binh nhập tịch.