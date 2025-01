Hà Nội khẳng định vị thế đầu tàu

Suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển, chính quyền, người dân Thủ đô Hà Nội luôn chủ động nỗ lực phấn đấu, mạnh mẽ vươn lên, đạt những thành tựu đáng tự hào, xứng đáng là Thủ đô anh hùng, trung tâm lớn về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước; khẳng định được vị trí đầu tàu tăng trưởng, không chỉ của vùng mà của cả nước.

Một trung tâm năng động của cả nước

Hà Nội là trung tâm kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp đáng kể cho ngân sách và luôn khẳng định được vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Ảnh: Thành An

Những ngày đầu năm mới 2025, những ai xa Hà Nội lâu ngày trở lại đều ngỡ ngàng trước những đổi thay nhanh chóng của Thủ đô. Những tuyến đường cao tốc nối Hà Nội với các tỉnh, thành phố, đường vành đai, cầu bắc qua sông Hồng, những công trình lớn, những khu đô thị mới…đã và đang được xây dựng, làm thay đổi bộ mặt Thủ đô. Đó là diện mạo bên ngoài, còn nội lực bên trong thì có thể cảm nhận qua những con số nhiều ý nghĩa.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, những ảnh hưởng tiêu cực do thiên tai, bão lũ gây ra, TP.Hà Nội luôn quyết liệt, trách nhiệm cao thực hiện các giải pháp hiệu quả để vượt qua thách thức. Đơn cử như năm 2024, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Thủ đô tiếp tục phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. GRDP của Thủ đô đạt 6,52%, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước (6,27%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 500.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt gần 470.000 tỷ đồng (chiếm gần 94%), đứng đầu cả nước. Thu hút vốn FDI đạt trên 2 tỷ USD, tiếp tục khẳng định Hà Nội là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Cùng với sự phát triển kinh tế, Hà Nội luôn chú trọng công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đến năm 2024, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo, chỉ tiêu giảm nghèo về đích trước 1 năm kế hoạch đề ra giai đoạn 2021-2025; hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà ở xuống cấp. Các lĩnh vực văn hóa, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; nhiều lễ hội văn hóa, ẩm thực được tổ chức thường xuyên tạo sức hút cho du lịch…

Công tác quản lý đô thị được các cấp chính quyền đẩy mạnh, quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì tốt. Lĩnh vực giáo dục-đào tạo phát triển toàn diện. Hà Nội dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục mũi nhọn, về số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của đất nước. Lĩnh vực y tế cũng có bước phát triển vững chắc, Hà Nội là nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn và hiện đại nhất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Những cây cầu bắc qua sông Hồng mang lại nhiều vị thế mới cho Thủ đô. Ảnh: Thành An

Về công tác chuyển đổi số, Hà Nội là địa phương tiên phong trong việc thực hiện Chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ, dẫn đầu về đổi mới sáng tạo năm 2024. Thủ đô tiên phong thí điểm thành công nhiều tiện ích số cho người dân, như: Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp lý lịch tư pháp trên VNeID, phổ cập ứng dụng tìm kiếm và thanh toán bãi đỗ xe không tiền mặt, ứng dụng cảnh báo cháy, Phở số Hà Thành… Đặc biệt, ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi" đã tạo ra cầu nối, gắn kết chính quyền và người dân Thủ đô; thể hiện tinh thần chủ động tương tác của chính quyền TP với người dân, lắng nghe người dân "mọi lúc, mọi nơi".

Với vị trí là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, Hà Nội cũng luôn chú trọng làm tốt công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ quan và hoạt động của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn; các hoạt động, chuyến thăm của các nguyên thủ các quốc gia… Cùng với đó, với vị thế là "Thành phố vì hòa bình", du lịch Hà Nội cũng dần khẳng định được vị thế của mình như một điểm đến hàng đầu châu Á. Điều này được minh chứng rõ nét qua việc Hà Nội đã xuất sắc giành được ba giải thưởng danh giá tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2024. Năm 2025, ngành Du lịch Thủ đô phấn đấu thu hút được trên 30 triệu lượt khách, tăng 11,1% so với ước thực hiện năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 130 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so với ước thực hiện năm 2024.

Hướng tới mục tiêu "tự tin định vị vai trò trong khu vực"

Để giữ vừng vai trò đầu tàu, hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lại, tại Đại hội lần thứ XVII, Đảng bộ TP.Hà Nội đã xác định tầm nhìn dài hạn cho Thủ đô trong 25 năm tới. Đó là: Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh, bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa; GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh-thông minh-hiện đại"; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng thay đổi, xứng danh trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu của cả nước. Ảnh: Thành An

Mới đây, 14/1/2025, UBND TP.Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Nếu Hà Nội thực hiện nghiêm các đồ án quy hoạch lớn vừa được thông qua, TP sẽ có bước tiến quan trọng, đột phá, góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Hà Nội là Thành phố "Văn hiến, Văn minh, Hiện đại", xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước và thế giới; trung tâm đi đầu đối với nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ mới; trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc; trung tâm kinh tế tài chính lớn, cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của đất nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực…

Quy hoạch đặt ra tầm nhìn đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội là đô thị hiện đại, trung tâm hỗ trợ thúc đẩy liên kết vùng, trung tâm dịch vụ tổng hợp của cả nước, điểm đến kinh tế, văn hóa hấp dẫn của quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2045 là Thủ đô văn hóa, đô thị thông minh, sinh thái, trung tâm tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của châu Á và quốc tế. Thành phố xanh và sinh thái với sông Hồng là biểu tượng phát triển.

Quy hoạch đặt ra 5 quan điểm phát triển chung, trong đó, phát triển Thủ đô phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng. Khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xanh, thông minh, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Với các giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm đã được TP.Hà Nội xác định, cùng sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân, Thủ đô sẽ có sức bật mới, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế, xã hội trong những năm tới, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, giàu đẹp, xứng tầm là Thủ đô, trái tim của cả nước.