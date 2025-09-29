Hà Nội lại bị ảnh hưởng bởi dự án metro Nhổn - ga Hà Nội khoan ngầm khiến bùn phun trào

Chiều 29/9, một lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) xác nhận vào chiều cùng ngày, trên địa bàn xảy ra sự cố bùn lỏng phun trào ở vỉa hè phố Quốc Tử Giám.

Ngay sau khi phát sinh vụ việc, phía đơn vị nhà thầu đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý, dọn vệ sinh môi trường.



"Cố gắng trong đêm nay, các bên liên quan sẽ khắc phục hoàn toàn sự cố này. Vụ việc không ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh", lãnh đạo phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám thông tin thêm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sông Bùi

Đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng bùn lỏng khi thi công dự án metro Nhổn - ga Hà Nội phun trào lên mặt đất, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.



Ghi nhận của PV Dân Việt, kể từ khi thi công hạng mục đào hầm ngầm đến nay, dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã 5 lần gây ra sự cố suối bùn phun trào.



Lần đầu xảy ra hồi cuối tháng 2/2025, trong quá trình đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội, máy đào hầm cũng đã gây ra sự cố khiến bùn lỏng phun trào vào khu dân cư trên phố Giang Văn Minh.



3 tháng sau sự cố đầu tiên, vào ngày 27/5, bùn lỏng lại phun trào, tràn ra vỉa hè, lòng đường ở phố Cát Linh. Lần thứ 3 xảy ra vào ngày 6/8, trong ngõ Núi Trúc và lần thứ 4 tiếp lại xảy ra ở phố Giang Văn Minh.

Được biết, sau hơn 7 tháng thi công, tính đến ngày 15/9 vừa qua, máy đào hầm TBM số 2 có tên "Táo bạo" đã chính thức tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh. Tổng chiều dài khoan hầm đạt khoảng 1.353/2.592 m.

Riêng máy đào hầm TBM số 2 có tên "Thần tốc" thì khởi hành từ ngày 30.7.2024 và tiến đến ga ngầm S10 - Cát Linh vào hồi tháng 3, đến ga S11 - Văn Miếu vào ngày 28/7/2025.





Tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, trong đó 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm. Trong quá trình triển khai đoạn ngầm qua khu vực trung tâm, dự án cũng đã gặp một số sự cố liên quan đến địa chất, kỹ thuật.



Dự án khởi công từ năm 2009, từng đặt mục tiêu hoàn thành vào 2015 nhưng nhiều lần điều chỉnh tiến độ. Ngày 8/8/2024, đoạn trên cao bắt đầu vận hành thương mại, toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2027.