Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Pháp luật
Thứ ba, ngày 02/12/2025 12:06 GMT+7

Hà Nội: Lần đầu xét xử vụ án mạng với “dao là vũ khí quân dụng”

+ aA -
Gia Bình Thứ ba, ngày 02/12/2025 12:06 GMT+7
Cùng một hành vi dùng dao tước đoạt tính mạng người khác, bị cáo phải nhận án tù tổng hợp về 2 tội danh gồm giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Âu Hải Hưng (SN 1987, ở Việt Hưng, Hà Nội) án tù chung thân về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp là chung thân.

Hung khí trong vụ án là 3 con dao, vốn trong bếp nhà bị cáo. Chúng được xác định là: “Dao sắc, nhọn, thuộc Phụ lục 5, danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm Thông tư số 75/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an”.

Như vậy, những dao này là vũ khí quân dụng, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Trong vụ án, ở hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Âu Hải Hưng bị truy tố theo điểm c, khoản 2, Điều 304 là: “2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: … c: Làm chết người”.

Còn với hành vi giết người, Hưng bị truy tố theo điểm n, khoản 1, Điều 123 là: "1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:... n: Có tính chất côn đồ".

Cùng hành vi tước tính mạng người khác, bị cáo Âu Hải Hưng bị xét xử, phạt tù về 2 tội danh.

Cáo trạng vụ án thể hiện, tối 14/6, anh Nguyễn Chí Cường (SN 1994) uống bia với em trai của bị cáo Hưng cùng một người khác. Đến 1h30 hôm sau, em trai của Hưng say liền được hai người đưa về nhà nhưng đến nơi lại chửi bới, không cho các bạn dìu vào trong.

Thấy to tiếng, Âu Hải Hưng tưởng em mình bị đánh nên vào bếp, lấy 2 con dao, một chiếc chuôi gỗ có chữ "KTV niềm tin hội tụ" và một dao khác loại "KIWI-BRAND STAINLESS STEEL".

Bi cáo Hưng sau đó lao ra, đâm anh Cường nhưng không trúng và được mẹ đẻ ôm, can ngăn. Mọi người có giải thích em trai Hưng đã say, được bạn đưa về, không phải đánh nhau nên bị cáo hẹn hôm sau sẽ lên nhà, xin lỗi anh Cường.

Tuy nhiên, anh Cường không đồng ý và thách thức: “Bây giờ ông thích chơi kiểu gì, báo công an hay gọi xã hội”.

Do bực tức về lời nói của anh Cường nên Hưng chạy vào nhà lấy một dao nhọn chuôi nhựa, dài 33cm ra đuổi đâm anh Cường. Nạn nhân chạy được khoảng hơn 30m thì bị Hưng đuổi kịp, hai người liền xô xát nhau. Quá trình này, bị cáo đâm một nhát vào lưng, khiến anh Cường tử vong.

Tham khảo thêm

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy

Xác minh vụ 'tố' nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai

Xác minh vụ "tố" nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà; bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà; bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh, bị bắt khi lái xe máy trốn ra biên giới

Nguyễn Tấn Thành, 45 tuổi, bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang di chuyển bằng xe máy về phía cửa khẩu Mộc Bài sau khi lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng ở Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Lời khai của đối tượng lao xe ô tô vào người thân khiến một phụ nữ tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật
Lời khai của đối tượng lao xe ô tô vào người thân khiến một phụ nữ tử vong ở Tây Ninh

Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng

Pháp luật
Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng

Công an tạm giữ 38 xe máy, mời 44 thanh thiếu niên tụ tập 'bốc đầu' ở Tây Ninh

Pháp luật
Công an tạm giữ 38 xe máy, mời 44 thanh thiếu niên tụ tập 'bốc đầu' ở Tây Ninh

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ẩu đả tại tiệc cưới, 3 người thương vong; bắt tài xế lao ô tô vào nhóm người khiến 1 phụ nữ tử vong

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ẩu đả tại tiệc cưới, 3 người thương vong; bắt tài xế lao ô tô vào nhóm người khiến 1 phụ nữ tử vong

Đọc thêm

Mỹ họp khẩn về Venezuela giữa lúc căng thẳng leo thang
Thế giới

Mỹ họp khẩn về Venezuela giữa lúc căng thẳng leo thang

Thế giới

Trước khi cuộc họp dự kiến diễn ra, Tổng thống Trump đã xác nhận rằng ông từng có cuộc trò chuyện với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, nhưng không tiết lộ nội dung.

Roadshow HPA ngày 1/12/2025: Biên lợi nhuận ròng HPA đạt 21%
Doanh nghiệp

Roadshow HPA ngày 1/12/2025: Biên lợi nhuận ròng HPA đạt 21%

Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư chiều 1/12 tại TP.HCM, thu hút 400 nhà đầu tư, đại diện các quỹ, công ty chứng khoán tham dự. Ban lãnh đạo HPA cho biết, Công ty hướng tới doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2030, cam kết minh bạch trong mọi hoạt động, đảm bảo mọi quyền lợi cho cổ đông.

Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh
Doanh nghiệp

Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Doanh nghiệp

Chiều ngày 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Tận hưởng ưu đãi vượt trội khi sử dụng thẻ và gửi tiết kiệm Vietbank
Kinh tế

Tận hưởng ưu đãi vượt trội khi sử dụng thẻ và gửi tiết kiệm Vietbank

Kinh tế

Cuối năm là mùa của niềm vui sum họp, sẻ chia và tận hưởng khoảnh khắc đoàn viên. Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong mùa lễ hội, giúp mỗi gia đình quản lý tài chính hiệu quả hơn, Vietbank triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ tín dụng cùng người gửi tiết kiệm, tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Bay Côn Đảo chỉ từ 0 đồng với “3 ngày vàng” siêu ưu đãi của Vietjet
Doanh nghiệp

Bay Côn Đảo chỉ từ 0 đồng với “3 ngày vàng” siêu ưu đãi của Vietjet

Doanh nghiệp

Chào mừng các chuyến bay kết nối Hà Nội, TP.HCM – Côn Đảo được Vietjet khai thác trở lại từ 03/12/2025, Vietjet dành tặng khách hàng ưu đãi “3 ngày vàng” hấp dẫn với vé 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) áp dụng từ nay đến 04/12/2025. Vé được mở bán trên www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay linh hoạt từ 04/12/2025 đến 28/03/2026 (*).

Sở hữu bất động sản siêu khan hiếm, Vịnh Ngọc khiến các “tượng đài” thế giới cũng phải “ngả mũ”
Nhà đất

Sở hữu bất động sản siêu khan hiếm, Vịnh Ngọc khiến các “tượng đài” thế giới cũng phải “ngả mũ”

Nhà đất

Khu Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise) đang định nghĩa lại khái niệm bất động sản siêu sang với những căn biệt thự đặt trên mặt biển hồ Lagoon 800ha lớn nhất thế giới, sở hữu tầm nhìn hướng thủy trải dài hơn 8km, đem đến trải nghiệm sống đặc quyền và giá trị độc tôn mà ngay cả ở Sentosa Cove - thủ phủ của giới triệu phú Singapore - cũng khó có được.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, ngon hơn thịt dê, giàu năng lượng, ít chất béo, nấu món này già trẻ đều mê
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, ngon hơn thịt dê, giàu năng lượng, ít chất béo, nấu món này già trẻ đều mê

Gia đình

Theo đông y, loại thịt này có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể.

'Văn nghệ binh thứ nhất ngã xuống trên chiến trường' của Việt Nam là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Văn nghệ binh thứ nhất ngã xuống trên chiến trường" của Việt Nam là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Mai Ninh (1917-1947) sinh tại Thanh Hóa và mất khi mới 30 tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp như là một trong những “văn nghệ binh thứ nhất ngã xuống trên chiến trường” theo cách nói của nhà văn Thép Mới.

Bắc Ninh: Giảm nghèo bền vững bằng chính sách thiết thực và công nghệ số
Nhà nông

Bắc Ninh: Giảm nghèo bền vững bằng chính sách thiết thực và công nghệ số

Nhà nông

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chiến lược, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đặc thù, từ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế đến ứng dụng công nghệ số. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,47% năm 2021 xuống chỉ còn 0,97% cuối năm 2024.

Những chuyện xúc động tại nơi Đại học Kinh tế Quốc dân về sơ tán 60 năm trước
Xã hội

Những chuyện xúc động tại nơi Đại học Kinh tế Quốc dân về sơ tán 60 năm trước

Xã hội

Tròn 60 năm, Đại học Kinh tế Quốc dân trở lại xã Quang Trung, Nhã Nam (Bắc Ninh) và Kha Sơn (Thái Nguyên) – nơi từng che chở thầy trò nhà trường bằng tình nghĩa sâu nặng.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố căn cứ pháp lý như thế nào?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố căn cứ pháp lý như thế nào?

Bạn đọc

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện như nào, và dựa trên các căn cứ pháp lý gì là vấn để được nhiều bạn đọc quan tâm.

Chính sách tiền lương ngành y đã thực sự đột phá, đủ sức giữ chân bác sĩ có trình độ?
Tin tức

Chính sách tiền lương ngành y đã thực sự đột phá, đủ sức giữ chân bác sĩ có trình độ?

Tin tức

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhiều đại biểu quan tâm chế độ chính sách tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế.

Tin không khí lạnh miền Bắc: Hà Nội và miền Bắc lại đón mưa rét, dự báo nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C
Nhà nông

Tin không khí lạnh miền Bắc: Hà Nội và miền Bắc lại đón mưa rét, dự báo nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C

Nhà nông

Tin không khí lạnh miền Bắc mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ mai (3/12) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành phía Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số tỉnh thành có thể có mưa rét, có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C.

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?
Xã hội

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Xã hội

Bão mặt trời – hiện tượng thiên văn tưởng chừng xa xôi nhưng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của giới khoa học bởi sức mạnh khổng lồ và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Trái Đất. Vậy bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc
Thể thao

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

Thể thao

Thể thao Thái Lan vừa vướng vào sự cố nợ lương vận động viên nhiều tháng liên tục trước khi SEA Games 33 diễn ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ diễu binh, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ diễu binh, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Thế giới

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 2/12, Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) đã diễn ra trọng thể tại quảng trường ThatLuang ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc
Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc

Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu là chợ truyền thống đặc sắc, lưu giữ được những nét văn hoá của các dân tộc vùng cao Tây Bắc đã trở thành điểm hẹn của người dân địa phương và đông đảo du khách gần xa.

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy
Pháp luật

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy

Pháp luật

Theo viện kiểm sát, nhóm cựu công an ở Hà Nội phát hiện việc tổ chức sử dụng trái phép ma túy nhưng lại liên hệ với người nhà của các đối tượng rồi nhận tiền, không xử lý và khi bị cấp trên yêu cầu báo cáo, họ còn lập hồ sơ khống, làm sai lệch vụ án.

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rà soát toàn diện công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhận diện nhiều bất cập và đưa ra loạt giải pháp mạnh nhằm nâng cao an toàn, minh bạch và hiệu quả vận hành cho hàng triệu cư dân.

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc
Thế giới

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc

Thế giới

Tuyến đường biển phía Bắc đang trở thành một yếu tố quan trọng trong những thay đổi về logistics toàn cầu. Nga đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của tuyến đường này, cùng với Trung Quốc, trong khi châu Âu vẫn ở vị trí ngoại vi, theo tờ Berliner Zeitung.

Xác minh vụ 'tố' nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai
Pháp luật

Xác minh vụ "tố" nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai

Pháp luật

Ngày 2/12, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc một nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị nhóm bạn đánh hội đồng, ngay trong trường lan truyền trên mạng xã hội.

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước
Tin tức

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước

Tin tức

Sau khi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các thế lực thù địch, đối tượng chống đối đã lập tức lan truyền các luận điệu xuyên tạc, cho rằng đây là hành động “hạn chế tự do ngôn luận”, “cản trở những người phản biện xã hội”...

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam
Kinh tế

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam

Kinh tế

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), hiện Starlink đang ở gần bước cuối cùng của việc được cấp phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm
Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm

Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) xảy ra nhiều lần có thể là tín hiệu sớm liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng ở thận. Chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại
Kinh tế

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sân bay Vinh sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19/12, sau gần nửa năm đóng cửa để thực hiện dự án nâng cấp đường băng, nhà ga, sân đỗ.

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận
Nhà nông

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Nhà nông

JAMITECH-VNUA là một trong những công ty áp dung mô hình Spin-off do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh sáng lập, với mục đích đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ/tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án
Chuyển động Sài Gòn

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh.

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi 'tẩy chay' vì nhãn mác 'xúc phạm' phụ nữ
Xã hội

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi "tẩy chay" vì nhãn mác "xúc phạm" phụ nữ

Xã hội

Một thương hiệu thời trang nam ở Trung Quốc gặp rắc rối sau khi bị tố phân biệt đối xử với phụ nữ qua một nhãn hướng dẫn giặt trên sản phẩm.

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất với thành phần hơn 180 thành viên, nhằm bảo đảm quy trình xây dựng bảng giá đất mới đúng luật, khách quan và sát thực tiễn.

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy
Chuyển động Sài Gòn

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn

Vào tiệm vàng Kim Yến, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Huy vờ mua 2 dây lắc vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 lượng rồi giật, tháo chạy.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

3

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

4

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

5

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)