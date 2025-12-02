Hà Nội: Lần đầu xét xử vụ án mạng với “dao là vũ khí quân dụng”

Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Âu Hải Hưng (SN 1987, ở Việt Hưng, Hà Nội) án tù chung thân về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp là chung thân.

Hung khí trong vụ án là 3 con dao, vốn trong bếp nhà bị cáo. Chúng được xác định là: “Dao sắc, nhọn, thuộc Phụ lục 5, danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm Thông tư số 75/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an”.

Như vậy, những dao này là vũ khí quân dụng, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Trong vụ án, ở hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Âu Hải Hưng bị truy tố theo điểm c, khoản 2, Điều 304 là: “2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: … c: Làm chết người”.

Còn với hành vi giết người, Hưng bị truy tố theo điểm n, khoản 1, Điều 123 là: "1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:... n: Có tính chất côn đồ".

Cùng hành vi tước tính mạng người khác, bị cáo Âu Hải Hưng bị xét xử, phạt tù về 2 tội danh.

Cáo trạng vụ án thể hiện, tối 14/6, anh Nguyễn Chí Cường (SN 1994) uống bia với em trai của bị cáo Hưng cùng một người khác. Đến 1h30 hôm sau, em trai của Hưng say liền được hai người đưa về nhà nhưng đến nơi lại chửi bới, không cho các bạn dìu vào trong.

Thấy to tiếng, Âu Hải Hưng tưởng em mình bị đánh nên vào bếp, lấy 2 con dao, một chiếc chuôi gỗ có chữ "KTV niềm tin hội tụ" và một dao khác loại "KIWI-BRAND STAINLESS STEEL".

Bi cáo Hưng sau đó lao ra, đâm anh Cường nhưng không trúng và được mẹ đẻ ôm, can ngăn. Mọi người có giải thích em trai Hưng đã say, được bạn đưa về, không phải đánh nhau nên bị cáo hẹn hôm sau sẽ lên nhà, xin lỗi anh Cường.

Tuy nhiên, anh Cường không đồng ý và thách thức: “Bây giờ ông thích chơi kiểu gì, báo công an hay gọi xã hội”.

Do bực tức về lời nói của anh Cường nên Hưng chạy vào nhà lấy một dao nhọn chuôi nhựa, dài 33cm ra đuổi đâm anh Cường. Nạn nhân chạy được khoảng hơn 30m thì bị Hưng đuổi kịp, hai người liền xô xát nhau. Quá trình này, bị cáo đâm một nhát vào lưng, khiến anh Cường tử vong.