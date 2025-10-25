Hà Nội lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội, lái xe sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

Câu hỏi

Ông Nguyễn Quang Hào (Hà Nội) mới nắm được thông tin Hà Nội đồng loạt lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội, vận hành từ tháng 12. Ông Hào thắc mắc về trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

Trả lời

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho hay, việc Hà Nội đồng loạt lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội sẽ góp phần từng bước nâng cao hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông.

Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định 168/2024 quy định, hành vi “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" là hành vi bị cấm và bị xử phạt.

Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về dừng xe, dỗ xe như sau:

Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh.

Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Hà Nội lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội từ tháng 12. Ảnh: Xuân Huy.

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trong khi đó, Nghị định 168/2024 quy định mức xử phạt như sau: Đối với ô tô: Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX nếu người điều khiển dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ;

Đối với xe mô tô, xe gắn máy: Phạt tiền từ 800.000 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX. Nếu người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Đối với xe đạp, xe đạp máy: Phạt tiền từ 100-200 ngàn đồng đối với người điều khiển nếu thực hiện hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Như vậy, theo luật sư Giang, căn cứ quy định trên thì người điều khiển phương tiện chỉ bị xử phạt về hành vi sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển.

Tuy nhiên, trường hợp người điều khiển phương tiện dừng đèn đỏ sử điện thoại gây cản trở giao thông thì vẫn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định.

Từ năm 2025, lỗi sử dụng điện thoại khi đi xe máy có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị trừ điểm bằng lái xe 04 điểm. Trường hợp gây tai nạn giao thông thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ điểm bằng lái xe 10 điểm. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, lái xe có thể sẽ bị xử lý hình sự.