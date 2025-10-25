Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Bạn đọc
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 06:53 GMT+7

Hà Nội lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội, lái xe sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

Quang Minh Thứ bảy, ngày 25/10/2025 06:53 GMT+7
Theo luật sư, trường hợp người điều khiển phương tiện dừng đèn đỏ sử dụng điện thoại gây cản trở hoặc ùn tắc giao thông họ vẫn có thể bị xử phạt theo quy định…
Câu hỏi

Ông Nguyễn Quang Hào (Hà Nội) mới nắm được thông tin Hà Nội đồng loạt lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội, vận hành từ tháng 12. Ông Hào thắc mắc về trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

Trả lời

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho hay, việc Hà Nội đồng loạt lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội sẽ góp phần từng bước nâng cao hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông.

Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định 168/2024 quy định, hành vi “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" là hành vi bị cấm và bị xử phạt.

Hà Nội lắp đặt gần 1.900 camera AI giám sát giao thông, vận hành từ tháng 12

Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về dừng xe, dỗ xe như sau:

Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh.

Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Hà Nội lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội từ tháng 12. Ảnh: Xuân Huy.

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trong khi đó, Nghị định 168/2024 quy định mức xử phạt  như sau: Đối với ô tô: Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX nếu người điều khiển dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ;

Đối với xe mô tô, xe gắn máy: Phạt tiền từ 800.000 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX. Nếu người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Đối với xe đạp, xe đạp máy: Phạt tiền từ 100-200 ngàn đồng đối với người điều khiển nếu thực hiện hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Như vậy, theo luật sư Giang, căn cứ quy định trên thì người điều khiển phương tiện chỉ bị xử phạt về hành vi sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển.

Tuy nhiên, trường hợp người điều khiển phương tiện dừng đèn đỏ sử điện thoại gây cản trở giao thông thì vẫn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định.

Từ năm 2025, lỗi sử dụng điện thoại khi đi xe máy có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị trừ điểm bằng lái xe 04 điểm. Trường hợp gây tai nạn giao thông thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ điểm bằng lái xe 10 điểm. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, lái xe có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bữa tiệc sinh nhật trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long, được cho là tiệc sinh nhật một Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Xã Vạn Xuân (Phú Thọ): Xe trọng tải lớn vượt biển cấm đè cầu yếu Tự Cường

Bạn đọc
Xã Vạn Xuân (Phú Thọ): Xe trọng tải lớn vượt biển cấm đè cầu yếu Tự Cường

Phú Thọ: Bãi tập kết vật liệu xây dựng 'mọc' trên đất nông nghiệp, ngay khúc cua trên QL6

Bạn đọc
Phú Thọ: Bãi tập kết vật liệu xây dựng 'mọc' trên đất nông nghiệp, ngay khúc cua trên QL6

Công ty Phân bón Bình Điền và Báo NTNN phát động chương trình Trao sinh kế cho bà con vùng bão lũ ở Thanh Hóa

Bạn đọc
Công ty Phân bón Bình Điền và Báo NTNN phát động chương trình Trao sinh kế cho bà con vùng bão lũ ở Thanh Hóa

Xử lý nhiều xe tải vi phạm tại đường tỉnh 315 (Phú Thọ) sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc
Xử lý nhiều xe tải vi phạm tại đường tỉnh 315 (Phú Thọ) sau phản ánh của Dân Việt

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền lên tiếng về tin đồn danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền lên tiếng về tin đồn danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền phủ nhận tin đồn danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ, khẳng định thông tin sai lệch ảnh hưởng sâu sắc đến danh dự của mẹ chồng.

Hậu quả thảm khốc khi châu Âu tịch thu tài sản của Nga
Điểm nóng

Hậu quả thảm khốc khi châu Âu tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại thương Bỉ Theo Francken thừa nhận rằng phản ứng của Nga trước việc tịch thu tài sản của nước này sẽ rất đau đớn.

Sốt cao, sưng tấy, không đi lại được vì 'cấy chỉ' tại phòng khám tư
Xã hội

Sốt cao, sưng tấy, không đi lại được vì "cấy chỉ" tại phòng khám tư

Xã hội

Tin lời quảng cáo, bệnh nhân đi "cấy chỉ" tại phòng khám tư gần nhà để chữa thoát vị đĩa đệm, nào ngờ bị nhiễm trùng, đau dữ dội...

Dưới chân con đèo đẹp ngoại mục ở tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập) có một cái vịnh biển đẹp nhất, nhì Việt Nam
Nhà nông

Dưới chân con đèo đẹp ngoại mục ở tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập) có một cái vịnh biển đẹp nhất, nhì Việt Nam

Nhà nông

Nằm nép mình dưới chân đèo Cả, vịnh Vũng Rô, tỉnh Đắk Lắk mới (sau sáp nhập tỉnh Phú Yên) hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa biển trời bao la. Không chỉ là danh thắng nổi tiếng, nơi đây còn là chứng tích lịch sử, gắn với bến Vũng Rô - nơi từng đón những chuyến tàu Không số chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Phường mới này của tỉnh Đồng Tháp (sau hợp nhất, sáp nhập), phố buôn bán tấp nập, dưới sông nuôi cá lồng dày đặc
Nhà nông

Phường mới này của tỉnh Đồng Tháp (sau hợp nhất, sáp nhập), phố buôn bán tấp nập, dưới sông nuôi cá lồng dày đặc

Nhà nông

Phường Hồng Ngự (trước thời điểm hợp nhất, sáp nhập, Hồng Ngự là tên một thành phố)-Vùng đất biên giới của tỉnh Đồng Tháp giáp với Vương quốc Campuchia ngày càng “thay da đổi thịt”, nhất là sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã mở ra không gian đầy tiềm năng phát triển.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đề xuất chính sách đặc biệt mở vùng sản xuất lúa tại Cuba, Triều Tiên
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đề xuất chính sách đặc biệt mở vùng sản xuất lúa tại Cuba, Triều Tiên

Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân nói, anh Phạm Văn Hướng, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025, đồng thời là Chủ tịch CLB Đại điền tỉnh Ninh Bình kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường có chính sách đặc biệt hỗ trợ, tổ chức các đoàn đưa nông dân xuất sắc sang Cuba hoặc Triều Tiên để tham quan, học hỏi và tìm hiểu cơ hội hợp tác, mở vùng trồng lúa chất lượng cao.

Các tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninh Bình, có nơi toàn nhà to, biệt thự
Nhà nông

Các tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninh Bình, có nơi toàn nhà to, biệt thự

Nhà nông

Trong 5 năm qua, nhân dân tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam trước đây) đã hiến, góp hàng nghìn ha đất và hàng chục nghìn tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, cùng nhiều công trình phúc lợi khác. Nhiều tuyến đường nông thôn mới được rải nhựa, bê-tông rộng rãi, thông thoáng...

Thị trường chứng khoán tuần 20/10 - 24/10: VN-Index hồi nhẹ sau cú 'rơi tự do' gần 95 điểm
Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần 20/10 - 24/10: VN-Index hồi nhẹ sau cú 'rơi tự do' gần 95 điểm

Nhà đất

Sau cú 'rơi tự do' gần 95 điểm trong phiên đầu tuần, VN-Index đã có sự phục hồi nhẹ nhưng vẫn đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm. Khối ngoại tiếp tục gia tăng áp lực xả bán, trong khi khối tự doanh lại đẩy mạnh mua ròng, tạo nên sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

5 ứng viên nổi danh cho “ghế nóng' Thép xanh Nam Định
Thể thao

5 ứng viên nổi danh cho “ghế nóng" Thép xanh Nam Định

Thể thao

HLV Nguyễn Đức Thắng, HLV Nguyễn Thành Công, HLV Park Hang-seo, HLV Kiatisak Senamuang và HLV Shin Tae-yong được cho là những ứng cử viên sáng giá ngồi “ghế nóng” Thép xanh Nam Định trong thời gian tới.

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT
Nhà đất

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

Nhà đất

Hai thành viên HĐQT đồng loạt xin từ nhiệm, FLC chỉ còn lại 2 người trong bộ máy lãnh đạo. Biến động nhân sự diễn ra ngay trước thềm Đại hội cổ đông bất thường và kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways.

Nuôi thành công thứ cá rẻ tiền, thịt ngọt như mì chính, bơi dày đặc, một ông nông dân Tây Ninh xong vụ nào lãi vụ đó
Nhà nông

Nuôi thành công thứ cá rẻ tiền, thịt ngọt như mì chính, bơi dày đặc, một ông nông dân Tây Ninh xong vụ nào lãi vụ đó

Nhà nông

Thấy nuôi tôm rủi ro cao, ông Võ Văn Thạch (xã Tân Tập, tỉnh Long An trước đây), nay là tỉnh Tây Ninh, chuyển sang nuôi cá rô phi. Loài cá rẻ tiền này thịt ngọt như mì chính còn được ví như “gà dưới nước” hay cá của người nghèo vì sinh sản nhanh và cung cấp thực phẩm rẻ như cho với mong ước đổi vận.

Sáng nay Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội
Tin tức

Sáng nay Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Tin tức

Theo chương trình làm việc, sáng nay (25/10), Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự. Quốc hội sẽ tiến hành bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh về lĩnh vực tín dụng quan trọng
Nhà nông

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh về lĩnh vực tín dụng quan trọng

Nhà nông

Sáng ngày 24/10/2025, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh–làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh (địa phận TP Tân An, tỉnh Long An trước sáp nhập).

Cao kỷ lục, giá cà phê 115.000-120.000 đồng/kg, sao nông dân 'trồng cây tiền tỷ' ở Gia Lai vẫn 'ngủ phải tỉnh'
Nhà nông

Cao kỷ lục, giá cà phê 115.000-120.000 đồng/kg, sao nông dân "trồng cây tiền tỷ" ở Gia Lai vẫn "ngủ phải tỉnh"

Nhà nông

Giá cà phê Việt Nam, trong đó có giá cà phê Gia Lai tiếp tục giữ ở mức cao kỷ lục, dao động từ 115.000 – 120.000 đồng/kg trong những ngày cuối tháng 10, khi mùa thu hoạch cà phê đang cận kề. Niềm vui “được mùa, được giá” chưa trọn vẹn khi nông dân tại Gia Lai lại canh cánh nỗi lo bị trộm cà phê, "ngủ phải tỉnh"...

Sở Xây dựng Hà Nội nói gì về việc người dân mất 20 ngày chưa nộp được hồ sơ mua nhà ở xã hội online?
Nhà đất

Sở Xây dựng Hà Nội nói gì về việc người dân mất 20 ngày chưa nộp được hồ sơ mua nhà ở xã hội online?

Nhà đất

Hàng nghìn người dân đổ xô đăng ký mua nhà ở xã hội Rice City Long Châu (Long Biên, Hà Nội) qua hình thức trực tuyến, nhưng suốt 20 ngày ‘đánh vật’ với hệ thống lỗi, giới hạn lượt nộp, nhiều người vẫn không thể hoàn tất hồ sơ.

Tướng Nga cảnh báo về cuộc tấn công hạt nhân ba giai đoạn vào Ukraine
Điểm nóng

Tướng Nga cảnh báo về cuộc tấn công hạt nhân ba giai đoạn vào Ukraine

Điểm nóng

Đại tá đã nghỉ hưu Mikhail Khodarenok đã vạch ra phương án phản ứng ba giai đoạn tiềm tàng của Nga đối với bất kỳ cuộc tấn công sâu nào từ Lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt kẻ chém đôi nam, nữ trọng thương rồi bỏ trốn; người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự tử
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt kẻ chém đôi nam, nữ trọng thương rồi bỏ trốn; người đàn ông phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự tử

Pháp luật

Bắt giữ kẻ chém đôi nam, nữ trọng thương rồi bỏ trốn; người đàn ông đổ xăng phóng hỏa nhà vợ cũ rồi tự tử; bé gái 9 tuổi bị bạo hành, ép nhúng lưỡi vào nước sôi... là những tin nóng 24 giờ qua.

Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con
Gia đình

Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con

Gia đình

Cuộc nói chuyện giữa đêm đã mang lại nhiều thay đổi.

Mỹ nhân Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa được miêu tả như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Mỹ nhân Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa được miêu tả như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Đát Kỷ nổi tiếng với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, diễm lệ khó ai sánh bằng. Nhưng theo Phong Thần Diễn Nghĩa, cũng vì nhan sắc này mà Trụ Vương đã đánh mất nước.

Bị Quản Trọng ám sát bất thành, vì sao Tề Hoàn Công lại bỏ qua và trọng dụng?
Đông Tây - Kim Cổ

Bị Quản Trọng ám sát bất thành, vì sao Tề Hoàn Công lại bỏ qua và trọng dụng?

Đông Tây - Kim Cổ

Nước Tề là một nước mạnh vào thời kì Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Nước Tề có hai nhà chính trị tài giỏi là Quản Trọng và Bảo Thúc Nha. Bảo Thúc Nha đã chủ động nhường chức vị của mình cho Quản Trọng. Sau này Quản Trọng phò tá Tề Hoàn Công làm nên sự nghiệp lớn.

Người sinh ngày Âm lịch này ấm áp, dịu dàng, cuộc sống như rượu lâu năm, càng ủ càng nồng đượm
Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này ấm áp, dịu dàng, cuộc sống như rượu lâu năm, càng ủ càng nồng đượm

Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này không có tài năng xuất chúng, cũng không theo đuổi giàu sang, nhưng họ có một trái tim nhân hậu và 1 cuộc sống êm đềm.

'Hồi kết đến gần' - phương Tây hoảng sợ với những gì đang xảy ra ở Donbass
Thế giới

'Hồi kết đến gần' - phương Tây hoảng sợ với những gì đang xảy ra ở Donbass

Thế giới

Quân đội Nga tiếp tục giữ thế chủ động trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), khiến lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) có thể sớm mất quyền kiểm soát thành phố Krasnoarmeysk, tờ Seznam Zprávy của Séc viết.

NSƯT Đức Khuê tuổi U60: Từ diễn viên tay ngang đến gương mặt phim giờ vàng
Văn hóa - Giải trí

NSƯT Đức Khuê tuổi U60: Từ diễn viên tay ngang đến gương mặt phim giờ vàng

Văn hóa - Giải trí

NSƯT Đức Khuê không chỉ chinh phục khán giả bằng những vai diễn ấn tượng trên sân khấu và màn ảnh, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn...

Hồ Thầu – “Vua trà”, nơi Chiêu Lầu Thi hùng vĩ, kỳ bí lễ nhảy lửa và tiềm năng “vàng” chờ nhà đầu tư
Xã hội

Hồ Thầu – “Vua trà”, nơi Chiêu Lầu Thi hùng vĩ, kỳ bí lễ nhảy lửa và tiềm năng “vàng” chờ nhà đầu tư

Xã hội

Vùng đất Hồ Thầu (Tuyên Quang) – nơi mây chạm đỉnh, trà Shan tuyết tỏa hương, lễ Nhảy lửa rực cháy giữa đại ngàn – đang mở cánh cửa đón các nhà đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nông sản đặc sản.

HLV Shin Tae-yong tiếp tục “thả thính” với ĐT Indonesia
Thể thao

HLV Shin Tae-yong tiếp tục “thả thính” với ĐT Indonesia

Thể thao

Giữa lúc ĐT Indonesia chưa có “thuyền trưởng" mới, HLV Shin Tae-yong bất ngờ bày tỏ mong muốn trở lại và nhấn mạnh: “Trái tim tôi luôn hướng về Indonesia”.

Puka khoe cảnh chồng bế ru con sau nửa năm sinh bé đầu lòng, nhóc tì nay bụ bẫm với đầu đầy tóc
Văn hóa - Giải trí

Puka khoe cảnh chồng bế ru con sau nửa năm sinh bé đầu lòng, nhóc tì nay bụ bẫm với đầu đầy tóc

Văn hóa - Giải trí

Sau nửa năm sinh con đầu lòng, vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt vẫn giữ kín thông tin, hình ảnh của "thiên thần nhỏ".

'Địa ngục mùa đông” ập đến, 'mắt thần' Ukraine bị mù, xe tăng Nga tràn lên nghiền nát Donetsk
Thế giới

"Địa ngục mùa đông” ập đến, "mắt thần" Ukraine bị mù, xe tăng Nga tràn lên nghiền nát Donetsk

Thế giới

Mùa đông có thể làm tê liệt bầy đàn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, mở đường cho xe tăng của Nga tràn lên. Còn với bộ binh hai bên, những tháng tới sẽ là địa ngục vì bùn nhão, giá rét và "bão lửa", trang Euromaidanpress cảnh báo.

Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã
Văn hóa - Giải trí

Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã

Văn hóa - Giải trí

Kim Nhã mới đây lộ diện với mái tóc cắt ngắn. Nhiều khán giả thắc mắc trước ngoại hình khác lạ của nữ diễn viên.

Mỹ nhân có bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế, từng bị đồn có mối quan hệ 'ngoài luồng' với đại gia
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân có bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế, từng bị đồn có mối quan hệ "ngoài luồng" với đại gia

Văn hóa - Giải trí

Giang Sơ Ảnh là nữ diễn viên tài sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Tại Việt Nam, cô được công chúng biết tới rộng rãi qua bộ phim "30 chưa phải là hết".

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu rà soát an toàn công trình sau vụ tai nạn lao động tại chung cư Tháp Đại Dương
Tin tức

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu rà soát an toàn công trình sau vụ tai nạn lao động tại chung cư Tháp Đại Dương

Tin tức

Sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình chung cư Tháp Đại Dương (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ngày 23/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định.

1

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

2

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

3

Venezuela chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

Venezuela chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

4

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

5

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen