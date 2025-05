Hà Nội: Người đàn ông tự tổng hợp tin đồn rồi đăng tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.Hà Nội phát hiện vào ngày 12/4/2025, một tài khoản Facebook có hành vi đăng tải bài viết mang nội dung thất thiệt về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, nội dung không chính xác được chia sẻ như sau: “Mọi người có nghe vụ các ông to bà lớn muốn tách số 3 Tây Tựu sát nhập vào Minh Khai không ạ. Còn số 1 và 2 sáp nhập Đan Phượng. Người dân Tây Tựu có ai nghe được không ạ. Mình hy vọng chỉ là lời đồn…”.

Công an TP.Hà Nội cho biết, nội dung này gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã mời chủ tài khoản trên là C.H.T (SN 1985; trú tại: Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến trụ sở làm việc .

Công an TP.Hà Nội xử phạt hành chính với C.H.T vì thông tin sai sự thật. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, anh T khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các tin đồn không chính thống về việc chia tách, sáp nhập địa giới hành chính trên địa bàn, sau đó tự viết và đăng tải lên mạng xã hội. Anh T chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Người dân khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội cần tỉnh táo, kiểm chứng, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật và lựa chọn, theo dõi thông tin từ các cơ quan thông tấn, báo chí chính thống. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.