Hỗ trợ hơn 223 tỷ đồng cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vừa thông tin về tình hình lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 4/2025 trên địa bàn. Theo đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đáng kể so với các tháng trước đó.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, khu vực tiếp đón lao động và giải quyết thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp của trung tâm lúc nào cũng trong trạng thái đông đúc. Mặc dù đã có một bộ phận khai báo hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng vẫn có một số lượng không nhỏ lao động tới làm thủ tục trực tiếp tại quầy.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: N.T

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Trong tháng 4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp nhận 7.297 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (tăng 2.300 trường hợp so với tháng trước và tăng 816 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 6.175 trường hợp (tăng 1.740 hồ sơ so với tháng trước, và tăng 727 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2024) với số tiền hỗ trợ 223,6 tỷ đồng.



Trong đó, từ ngày 22/3/2025 - 21/4/2025, có 5.013 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, có 3.693 hồ sơ đủ điều kiện xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho trên 3.600 người lao động, hỗ trợ học nghề cho 93 người với số tiền 359,2 triệu đồng.

"Theo báo cáo, trong quý 1/2025 cả nước ghi nhận 144.889 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 29.600 người so với quý 4/2024 và 24.200 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý này, có 123.835 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 406.098 lượt người được tư vấn, 31.894 người được giới thiệu việc làm, và 3.636 người được hỗ trợ học nghề".

Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ)

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp với các hỗ trợ tài chính, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp và hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề đã giúp người lao động sớm trở lại thị trường. Tuy nhiên, số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng qua tăng mạnh, phản ánh thực tế rằng một bộ phận lao động vẫn gặp khó khăn trong quá trình tái hòa nhập thị trường lao động.

Số người thất nghiệp chủ yếu là lao động trẻ

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin hơn 6.000 hồ sơ có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận thấy, nhóm lao động trẻ từ 25 - 34 tuổi và nhóm 35 - 54 tuổi đều có tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong đó, nhóm 25 - 34 tuổi chiếm tỷ lệ 44,6% trong tháng 4/2025, tăng so với 42,79% của tháng 3/2025 và tiếp tục xu hướng tăng từ đầu năm.

Điều này một lần nữa khẳng định nhóm lao động trẻ vẫn là một trong những nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. Nhóm 35 - 54 tuổi chiếm tỷ lệ 43,69% trong tháng 4, giảm nhẹ so với 46,26% của tháng 3/2025 nhưng vẫn ở mức cao. Như vậy, cả lao động trẻ và lao động ở độ tuổi trưởng thành đều đang gặp khó khăn trong việc ổn định việc làm.

Đáng chú ý, lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp tiếp tục tăng rất cao. Đây tiếp tục là điểm đáng báo động nhất trong tháng 4/2025. Tỷ lệ lao động không có chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp tiếp tục tăng mạnh lên 61,98%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 56,85% của tháng 3/2025, và các tháng trước đó.

Bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: T.H

Bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay: “Sự gia tăng liên tục và ở mức cao này cho thấy nhóm lao động phổ thông đang đối mặt với thách thức cực kỳ lớn, và là nhóm dễ bị tổn thương nhất trên thị trường lao động hiện tại. Có thể do yêu cầu kỹ năng ngày càng cao từ phía doanh nghiệp”.

Phân tích về nguyên nhân thất nghiệp của người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, chủ yếu người lao động hết hạn hợp đồng hoặc hai bên thỏa thuận; người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra là các nguyên nhân như doanh nghiệp thu hẹp, giải thể; người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải. Đáng chú ý, tỷ lệ lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải tăng mạnh so với các tháng trước. Bên cạnh đó, nhóm lao động mất việc do nguyên nhân khác dù có giảm nhẹ (42,67% trong tháng 4) nhưng vẫn ở mức cao đã cho thấy sự biến động và các lý do nghỉ việc đa dạng (chuyển đổi, lý do cá nhân...) vẫn phổ biến.

Một số ngành nghề có nguy cơ thất nghiệp cao dựa trên tỷ trọng lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm: Công nghệ thông tin - viễn thông; ngành tài chính - ngân hàng - kế toán - kiểm toán, tỷ lệ thất nghiệp ngành này tiếp tục tăng mạnh lên 28,10% trong tháng 4/2025.