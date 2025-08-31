Hà Nội: UBND phường Hồng Hà nói gì về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy?

Chiều 31/8, UBND phường Hồng Hà, TP Hà Nội đã thông tin về vụ cháy tại điểm trông giữ xe tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy hôm 30/8.



Theo báo cáo, vào hồi 13 giờ 2 phút ngày 30/8, UBND phường Hồng Hà nhận được tin báo từ Công an phường về vụ cháy tại điểm trông giữ phương tiện có diện tích khoảng 300m², địa chỉ số 335 Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà.

Cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe dưới chân cầu hôm 30/8. Ảnh: Sông Bùi

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo phường đã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 13 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



UBND phường Hồng Hà cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng hơn 500 xe máy.



Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Phạm Văn Dụng – đang làm việc tại gara ô tô đối diện bãi xe phát hiện ngọn lửa bùng phát tại bốt điện bên ngoài đường, cạnh trụ T2 cầu Vĩnh Tuy, sau đó nhanh chóng lan sang bãi trông giữ xe.



Ông Dụng cùng nhân viên gara và nhân viên đơn vị trông giữ xe đã sử dụng bình chữa cháy bột và vòi nước để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa phát triển quá nhanh, việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả, buộc các nhân chứng phải gọi điện báo cho lực lượng chức năng.



UBND phường Hồng Hà xác định cơ sở là địa điểm trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ. Ảnh: Sông Bùi

Theo đại diện UBND phường Hồng Hà, cơ sở này là điểm trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác.



Khu vực nằm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy và không thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 105/2025.



Về công tác chữa cháy, nhiều lực lượng của Công an Hà Nội đã được huy động. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải; Đội CC&CNCH khu vực số 9 xuất 3 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy; các đội khu vực 7, 12, 1 và Đội PCCC&CNCH trên sông cũng được tăng cường nhiều xe chữa cháy, xe téc nước và ca nô. Ngoài ra, UBND phường Hồng Hà, Công an phường và Ban Chỉ huy quân sự phường cũng có mặt phối hợp xử lý vụ việc.



Trước đó, nhiều nhân chứng cho biết vào đầu giờ chiều 30/8, khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại bãi xe. Do bên trong chứa nhiều phương tiện và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến khu vực xung quanh hoảng loạn.



Ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường ngày 31/8, hàng trăm xe máy cháy trơ khung, xếp thành hàng kéo dài hàng chục mét. Sức nóng của đám cháy khiến dầm cầu, lan can cầu Vĩnh Tuy bị khói ám đen, nhiều mảng bê tông phía dưới bong tróc, lộ ra lõi thép.



Nguyên nhân chính thức của vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh.