Thứ năm, ngày 02/10/2025 11:11 GMT+7

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Thành An Thứ năm, ngày 02/10/2025 11:11 GMT+7
Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.
Đây là một trong những mô hình điểm về chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chuyển đổi số y tế cơ sở mà TP Hà Nội đang triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thành An

100% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Theo kế hoạch, chương trình năm nay đặt mục tiêu 100% nhân khẩu tại Quang Minh được khám sức khỏe miễn phí, lập hồ sơ điện tử và cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý y tế của thành phố.

Đợt khám sẽ bao phủ toàn bộ 63.344 người, chia thành năm nhóm: trẻ dưới 5 tuổi; học sinh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị; người cao tuổi; lao động tự do và các nhóm khác.

Việc tổ chức cũng được tính toán linh hoạt: tại trạm y tế xã dành cho cán bộ, công chức, người lao động tự do, người cao tuổi; tại trường học dành riêng cho học sinh. Người dân sẽ được khám đa dạng danh mục từ đo huyết áp, BMI, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa cho đến siêu âm, điện tim, X-quang và xét nghiệm máu.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thành An

Đáng chú ý, toàn bộ kết quả khám được cập nhật trực tuyến vào hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng bộ với hệ thống dữ liệu y tế Hà Nội. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng Trạm y tế số, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở và phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Quang Minh Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, nhiều năm qua, xã đã đạt kết quả tích cực trong công tác y tế cơ sở, từ phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng đến khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Hiện Trạm y tế xã có 71 cán bộ, trong đó 14 bác sĩ, 15 y sĩ, 13 điều dưỡng, được trang bị cơ sở vật chất khang trang, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

“Chương trình khám sức khỏe miễn phí năm nay không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp. Người dân được khám tổng quát cả lâm sàng, cận lâm sàng và tư vấn trực tiếp với bác sĩ. Kết quả sẽ lưu giữ trong hồ sơ điện tử, đảm bảo quản lý sức khỏe cá nhân toàn diện và liên tục”, ông Dũng khẳng định.

Chủ tịch UBND xã Quang Minh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thành An

Hà Nội ưu tiên nâng cao y tế cơ sở

Tham dự lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá Quang Minh là địa phương đi đầu trong việc xây dựng Trạm y tế số gắn với mô hình chính quyền đô thị hai cấp.

Đến nay, Hà Nội đã đồng bộ gần 10,9 triệu dữ liệu dân số, 26,9 triệu lượt khám chữa bệnh từ các cơ sở y tế công lập và tư nhân vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Riêng Quang Minh đã quản lý dữ liệu cho hơn 63.000 người, trong đó có gần 9.000 người cao tuổi và hơn 27.000 lao động tự do.

“Chương trình của Quang Minh có ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là với những trường hợp khó khăn, yếu thế. Đây cũng là dịp để người dân được tư vấn, phát hiện bệnh sớm, phân luồng điều trị kịp thời và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ điện tử đồng bộ của thành phố”, bà Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh và Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội hỏi thăm sức khỏe người dân đến khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã Quang Minh sáng 2/10. Ảnh: Thành An.

Lãnh đạo UBND TP cho biết, Hà Nội xác định mục tiêu xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, phù hợp quy mô dân số. Từ năm 2026, toàn bộ người dân Thủ đô sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần/năm, đồng thời quản lý bằng sổ sức khỏe điện tử.

“Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân”, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà nói.

Người dân xã Quang Minh đến khám sức khỏe miễn phí tại Trạm Y tế xã Quang Minh. Bà Ngô Thị Tị, 75 tuổi (thôn Nội Đồng, xã Quang Minh, TP Hà Nội) chia sẻ: “Tuổi cao, đi viện khám bệnh vừa xa vừa tốn kém, nay được bác sĩ về tận xã khám miễn phí, lại còn lưu hồ sơ sức khỏe trên máy tính để theo dõi lâu dài, tôi rất yên tâm. Đây là sự quan tâm thiết thực của chính quyền, giúp người già như chúng tôi an tâm hơn về sức khỏe”.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh cho biết chương trình này vừa kế thừa truyền thống chăm lo sức khỏe nhân dân, vừa cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

“Đây không chỉ là sự kiện y tế, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền xã Quang Minh trong việc đưa chủ trương vào thực tiễn, gắn trách nhiệm chính trị với lợi ích thiết thực của nhân dân”, ông Liêm nhấn mạnh.

Người dân xã Quang Minh (Hà Nội) vừa được khám sức khỏe vừa được tư vấn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh, trong những năm qua, từ khi còn là huyện Mê Linh cho đến nay là xã Quang Minh, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thành phố và sự nỗ lực của ngành y tế và sự chung sức đồng lòng của bà con, chất lượng y tế ở cơ sở từng bước nâng cao; kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

“Về vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngay từ tháng 5/2023, huyện Mê Linh (cũ) là một trong 30 quận, huyện thị của Thành phố đi đầu trong tổ chức khám sức khỏe nhân dân,với gần 400 bác sĩ thuộc 15 bệnh viện của Trung ương, Thành phố và các huyện bạn tham gia khám sức khỏe cho gần 160.000 người dân, đạt 88% kế hoạch”, ông Liêm nói và khẳng định Lễ phát động hôm nay chính là bước đi thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương để đưa nghị quyết của Đảng, chủ trương của Thành phố vào cuộc sống.

“Với sự quan tâm của thành phố, sự hỗ trợ của ngành y tế và tinh thần đồng lòng của nhân dân, tôi tin tưởng Quang Minh sẽ trở thành điểm sáng trong phong trào chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, ông Liêm khẳng định.

Chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân xã Quang Minh 2025

Đối tượng: 100% nhân khẩu (63.344 người).

Phân nhóm: trẻ dưới 5 tuổi, học sinh, cán bộ/công chức/viên chức, người cao tuổi, lao động tự do và các nhóm khác.

Hình thức tổ chức: khám tại trạm y tế xã và trường học.

Danh mục khám: tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, siêu âm, X-quang, điện tim, xét nghiệm máu…

Nhân lực tham gia: khoảng 48 bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên; phối hợp cùng 12 bệnh viện trung ương và thành phố.

Kết quả: Tất cả dữ liệu cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài.

