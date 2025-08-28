Hà Nội: Xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ xuyên đêm ngày Quốc khánh 2/9

Tối ngày 28/8, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP.Hà Nội công bố phương án vận tải hành khách công cộng trong thời gian phân luồng giao thông, phục vụ buổi tổng duyệt (ngày 29, 30/8) và chính thức (ngày 1, 2/9) của đại lễ Quốc khánh 2/9.

Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP.Hà Nội Thái Hồng Phương cho biết, đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, 18 tuyến dừng hoạt động (tuyến số 24, 23, 31, 38, City tour 01, 34, 55, 41, 146, City tour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, City tour 02) kể từ thời điểm phân luồng giao thông.

Theo ông Phương, trong thời gian phân luồng giao thông, cơ quan chức năng điều chỉnh lộ trình đối với 12 tuyến (tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48, 23TC); điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69).

Nhà ga Cát Linh - Hà Đông.

Cùng đó, 39 tuyến buýt được điều chỉnh dịch vụ để phục vụ buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức. Trong đó, 4 tuyến điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông (tuyến số 35A, 25, 50, 26); 35 tuyến điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động (đóng bến muộn và mở bến sớm gồm tuyến số BRT01, 01, 02, 32, 90, 105, 107, 62, 66, 89, 91, 102, 114, 117, 124, 58, E02, E09, 72, 123, 28, 29, 20A, 20B, 22A, 92, 08A, 08B, 21A, 49, 60B, 157, 163, E03, 43) để vận chuyển hành khách kết nối với các ga đường sắt đô thị, trung chuyển vào trung tâm thành phố.

Về phương án kết nối, giải tỏa các ga đường sắt đô thị và điểm trung chuyển Long Biên (từ 11h đến 15h các ngày 30/8 và 2/9), cơ quan chức năng tổ chức 8 tuyến xe buýt (02, 99, 142, 08B, E02, E09, 35A, BRT01) tiếp cận giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh với 83 phương tiện, tần suất 5 - 8 phút/lượt.

Tại ga Cầu Giấy (điểm trung chuyển Cầu Giấy), cơ quan chức năng tổ chức 14 tuyến xe buýt (143, 58, 13, 161, 09B, 90, 25, 32, 28, 49, 09A, 07, 96, 105) tiếp cận giải tỏa hành khách, với 130 phương tiện, tần suất 3-5 phút/lượt.

Điểm trung chuyển Long Biên có 9 tuyến xe buýt (69, 47A, 43, 65, 54, 100, 98, 17, 11) tiếp cận giải tỏa hành khách với 88 phương tiện, tần suất 5 - 7 phút/lượt.

Với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho hay, trong ngày 29/8 và ngày 1/9, thời gian hoạt động kéo dài đến 3h10 ngày hôm sau (từ 5h30 ngày 29/8 đến 3h10 ngày 30/8) với giãn cách chạy tàu 10 phút/lượt.

Trong ngày 30/8 và ngày 2/9, tàu hoạt động từ 4h30 đến 22h, trong đó, từ 4h30 - 7h30 và 11h-14h chạy tàu giãn cách 6 phút/lượt, các khung giờ còn lại giãn cách chạy tàu 10 phút/lượt.

Hanoi Metro bố trí thêm các điểm bán vé di động tại tầng 1, 2 của nhà ga để tránh tình trạng ùn ứ hành khách và bán trước vé lượt cho hành khách khi có yêu cầu. Bố trí đủ phương tiện, nhân lực bảo đảm vận hành các đoàn tàu theo phương án tăng cường.