Sáng 27/8, đại diện UBND phường Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để chấn chỉnh tình trạng buôn bán tự phát quanh khu vực tổ chức sơ duyệt diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80).



Lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh, người dân tạm thời dừng việc bày bán bạt, ghế ngồi và các loại đồ ăn, nước uống phục vụ người xem, đặc biệt là hành vi nâng giá để trục lợi.

Anh Hùng sau khi bán ghế đã bị nhắc nhở và tịch thu ghế bán. Ảnh: Báo Công Thương

Tại hiện trường, nhiều người dân cho biết họ đến từ sáng sớm, thậm chí từ đêm hôm trước để “xí chỗ” dọc tuyến phố nhằm có được vị trí thuận lợi theo dõi màn hợp luyện.



Một số nhóm còn mang theo bạt, ghế nhựa để giữ “slot”, sau đó cho thuê hoặc bán lại cho những người đến muộn. Chính quyền khẳng định sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, ảnh hưởng đến công tác tổ chức.



Anh M.H (quê Thanh Hóa), một trong những trường hợp bị nhắc nhở bày tỏ ăn năn: “Tôi thấy đông người đến xem nên mang ghế nhựa và một số đồ ăn nhẹ ra bán kiếm thêm thu nhập. Tôi không nắm rõ quy định về việc buôn bán tại khu vực tổ chức sự kiện. Sau khi công an phường nhắc nhở, tôi đã chấp hành và hứa không tái phạm”.



Theo UBND phường Ba Đình, việc người dân háo hức đến xem sơ duyệt diễu binh là tín hiệu tích cực, thể hiện tình cảm và niềm tự hào hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, các hành vi lợi dụng đông người để buôn bán trái quy định, “xếp slot” giữ chỗ, cho thuê ghế… đều vi phạm quy định và gây phản cảm.



Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý, đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân được theo dõi sự kiện trong không khí văn minh, an toàn và đúng quy định.

Khuyến cáo dành cho người dân khi tham dự lễ diễu binh, diễu hành



Người dân nên đến sớm để chọn chỗ ngồi, tránh tình trạng chen lấn, tranh chỗ gây mất trật tự.



Không mua bán, cho thuê chỗ ngồi, ghế nhựa, bạt… trong khu vực tổ chức sự kiện.



Giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.



Ưu tiên nhường chỗ cho người cao tuổi, trẻ nhỏ, thương binh và gia đình chính sách.



Khi phát hiện hành vi nâng giá, trục lợi, người dân có thể phản ánh trực tiếp với lực lượng công an phường hoặc chính quyền sở tại để kịp thời xử lý.

Lịch duyệt và chương trình chính thức



Sơ duyệt: 20h ngày 27/8



Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8



Ngày 2/9:



6h30: Rước đuốc truyền thống



6h45: Chào cờ



6h50: Giới thiệu đại biểu



7h05: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước



7h45: Diễu binh, diễu hành



9h45 – 10h00: Đồng diễn nghệ thuật bế mạc