Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Tin tức
Thứ ba, ngày 26/08/2025 18:21 GMT+7

Thông tin mới nhất cấm đường phục vụ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 ở Hà Nội

+ aA -
Xuân Huy Thứ ba, ngày 26/08/2025 18:21 GMT+7
Công an TP Hà Nội sẽ cấm nhiều tuyến phố trung tâm và tổ chức phân luồng giao thông từ từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8, phục vụ chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Công an TP Hà Nội cho biết ngày 27/8, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra chương trình Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Lễ kỷ niệm); để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình Sơ duyệt, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

1. Thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Sơ duyệt Lễ Kỷ niệm: từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8.

Hà Nội cấm đường từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8 phục vụ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: C.A.

2. Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

3. Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm theo loại phương tiện:

- Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

- Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

4. Các tuyến đường Công an Thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

- Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

5. Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

(1) Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

(2) Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

(3) Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

(4) Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

(5) Không dừng, đỗ phương tiện trên cầu, cầu vượt, các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

(6) Khuyến cáo Nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ); đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình; tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên hè phố, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành; ra về trật tự, theo hướng dẫn của lượng chức năng.

Lưu ý: Thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, đề nghị nhân dân thường xuyên cập nhật và tìm hiểu thông tin cần thiết tại Website:  https://a80.hanoi.gov.vn hoặc https://congan.hanoi.gov.vn/ và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống khác trước khi tham gia các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

6. Để bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, đề nghị người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các phương tiện được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại hoặc chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

* Ghi chú:

- Đường Vành đai I: đê Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - La Thành - Cầu Giấy - Bưởi - Lạc Long Quân - An Dương Vương - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Đê 401 - đê Nguyễn Khoái.

- Đường Vành đai II: cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trường Chinh - Láng - đường Bưởi trên cao - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy.

- Đường Vành đai III: Quốc lộ 1 - cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Hoàng Liệt - cầu cạn Pháp Vân - Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - Võ Văn Kiệt.

Tham khảo thêm

Lào Cai: 2 người thương vong, 1 người mất tích do mưa lũ

Lào Cai: 2 người thương vong, 1 người mất tích do mưa lũ

Trình Chủ tịch nước quyết định đợt đặc xá lớn nhất từ trước tới nay dịp 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9

Trình Chủ tịch nước quyết định đợt đặc xá lớn nhất từ trước tới nay dịp 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9

Hà Nội ngập diện rộng sau bão số 5: Vì sao hệ thống thoát nước vận hành hết công suất vẫn quá tải?

Hà Nội ngập diện rộng sau bão số 5: Vì sao hệ thống thoát nước vận hành hết công suất vẫn quá tải?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Nghị quyết số 1811 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung chi từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025. Trong đó, ngân sách dành tổng mức kinh phí khoảng 11.000 tỷ đồng tặng người dân; mức tặng quà 1 lần, 100.000 đồng/người.

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết có được đặc xá dịp 2/9 không?

Tin tức
Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết có được đặc xá dịp 2/9 không?

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực

Tin tức
Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực

Chân dung nữ MC xinh đẹp từ Quân khu 7 thuyết minh dịp Đại lễ 2/9

Tin tức
Chân dung nữ MC xinh đẹp từ Quân khu 7 thuyết minh dịp Đại lễ 2/9

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Kết thúc giải quyết chế độ với cán bộ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy vào ngày 31/8

Tin tức
Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Kết thúc giải quyết chế độ với cán bộ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy vào ngày 31/8

Đọc thêm

Tử vi ngày mai: Chim khách báo tin vui cho 3 con giáp, niềm vui nhân đôi, tài lộc dôi dư, tình yêu rực rỡ
Gia đình

Tử vi ngày mai: Chim khách báo tin vui cho 3 con giáp, niềm vui nhân đôi, tài lộc dôi dư, tình yêu rực rỡ

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, trong 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ được sự may mắn cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu, cuộc sống thịnh vượng.

'BTV Thời sự trẻ nhất VTV' xúc động kể kỷ niệm gần 1 tháng tập luyện diễu binh, diễu hành A80 khó quên
Văn hóa - Giải trí

"BTV Thời sự trẻ nhất VTV" xúc động kể kỷ niệm gần 1 tháng tập luyện diễu binh, diễu hành A80 khó quên

Văn hóa - Giải trí

"BTV Thời sự trẻ nhất VTV" đã có chia sẻ xúc động về gần 1 tháng tập luyện tại lễ diễu binh, diễu hành nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) đã có những chia sẻ đáng chú ý trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ
Văn hóa - Giải trí

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ

Văn hóa - Giải trí

Tô Hữu Bằng, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Đài Loan, chính thức gửi lời xin lỗi công khai sau khi bị dư luận chỉ trích vì phát ngôn "lạ".

'Mỹ nhân bán rau' gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già
Xã hội

"Mỹ nhân bán rau" gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Xã hội

Li Fugui, cô gái 27 tuổi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được cộng đồng mạng gọi là “người đẹp bán rau".

“Nàng tiên cá” Hà Nội mang cờ Tổ quốc biểu diễn dưới thủy cung, gửi thông điệp trước thềm Quốc khánh 2/9
Xã hội

“Nàng tiên cá” Hà Nội mang cờ Tổ quốc biểu diễn dưới thủy cung, gửi thông điệp trước thềm Quốc khánh 2/9

Xã hội

Giữa làn nước xanh thẳm của thủy cung, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong tay một “nàng tiên cá”. Màn biểu diễn đặc biệt của chị Ánh trước thềm Quốc khánh 2/9 đã khiến nhiều du khách không giấu nổi xúc động.

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine
Thế giới

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine

Thế giới

Các công ty quân sự tư nhân của Mỹ có thể được triển khai tới Ukraine như một phần trong kế hoạch hòa bình dài hạn. Kế hoạch này được đưa ra như một giải pháp thay thế, sau khi Tổng thống Mỹ cam kết sẽ không triển khai binh sĩ Mỹ tại Ukraine.

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị
Xã hội

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Xã hội

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã trình báo vụ việc hai nhân viên vệ sinh bị hành hung trong lúc làm nhiệm vụ, phải nhập viện điều trị.

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công 'hoa quý tộc', có chậu bán giá cả triệu đồng
Nhà nông

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công "hoa quý tộc", có chậu bán giá cả triệu đồng

Nhà nông

Có được nguồn vốn, chị Huệ, nông dân trồng hoa lan ở xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) mạnh dạn nhập thêm các giống hoa lan mới, lạ về trồng. Đến nay, vườn hoa lan của chị Huệ đã phát triển khoảng 10.000 chậu, với nhiều loại hoa lan như: hoa lan rừng, lan Kiếm, Cattlayda, hoa lan Hồ Điệp và các dòng hoa lan phổ thông.

Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Trong bức tranh phát triển kinh tế tập thể tại tỉnh Thái Nguyên, Hợp tác xã nuôi hươu sao Hội Cựu chiến binh Trọng Hùng (xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) đã và đang khẳng định hướng đi bền vững, trở thành mô hình tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hơn 400 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ninh Bình hội tụ
Nhà nông

Hơn 400 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ninh Bình hội tụ

Nhà nông

Tại Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định (tỉnh Ninh Bình), đang diễn ra Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2025. Sự kiện quy tụ 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất với 40 gian hàng, giới thiệu hơn 400 sản phẩm nông nghiệp và OCOP tiêu biểu của tỉnh.

Thứ cây mới mẻ này ra quả bự cản chả kịp, dân nơi này Đắk Lắk cứ bẻ là bán hết luôn
Nhà nông

Thứ cây mới mẻ này ra quả bự cản chả kịp, dân nơi này Đắk Lắk cứ bẻ là bán hết luôn

Nhà nông

Mùa quả dứa gai (cây khóm, quả khóm) là giống dứa mật ở xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) đã khép lại trong niềm vui của nông dân. Vụ trồng dứa gau vừa qua, quả dứa được mùa, được giá, mang lại lợi nhuận cao, giúp người dân phấn khởi, thêm tin tưởng vào loại cây trồng này sẽ tiếp tục đem đến những mùa vụ bền vững, ấm no.

Đắk Lắk: Khởi tố chủ cơ sở Massage Thanh Hằng cùng nhiều nhân viên vì liên quan hoạt động mại dâm
Pháp luật

Đắk Lắk: Khởi tố chủ cơ sở Massage Thanh Hằng cùng nhiều nhân viên vì liên quan hoạt động mại dâm

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố chủ cơ sở Massage Thanh Hằng (phường Buôn Ma Thuột) cùng nhiều nhân viên liên quan đến hoạt động mại dâm.

Hà Tĩnh: Nông dân chèo thuyền bẻ bưởi Phúc Trạch, bán chạy nước lụt
Nhà nông

Hà Tĩnh: Nông dân chèo thuyền bẻ bưởi Phúc Trạch, bán chạy nước lụt

Nhà nông

Bão số 6 đã gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều khu vực ngập lụt, giao thông bị chia cắt. Tại xã Phúc Trạch, Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) nhiều nông dân phải chèo thuyền, lội nước để thu hoạch bưởi, nỗ lực cứu vụ mùa trước nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng.

“Bầu” Đoan - Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa bị bắt, tội danh có gì đặc biệt?
Bạn đọc

“Bầu” Đoan - Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa bị bắt, tội danh có gì đặc biệt?

Bạn đọc

Công an bắt ông Cao Tiến Đoan, tức "bầu Đoan", Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, với cáo buộc vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?
Thể thao

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia? Chelsea quan tâm Fermin Lopez, Barcelona "hét giá" 90 triệu euro; Đội tuyển U23 Bangladesh tới Phú Thọ dự vòng loại giải U23 châu Á 2026; Xavi Simons tiếp quản số áo nổi tiếng của Son Heung-min; Quang Hải tặng Chu Thanh Huyền nụ hôn.

Tan hoang một vùng nuôi thủy sản tiền tỷ ở vịnh Hòn La, tỉnh Quảng Trị
Nhà nông

Tan hoang một vùng nuôi thủy sản tiền tỷ ở vịnh Hòn La, tỉnh Quảng Trị

Nhà nông

Dù người nuôi đã chủ động giằng néo cẩn thận nhưng do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm hàng chục lồng bè nuôi cá bớp, cá mú, tôm hùm, hàu ở vịnh Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Bình) bị sóng lớn đánh bật neo, trôi dạt vào ghềnh đá vỡ tan. Người nuôi bị thiệt hại hàng tỷ đồng.

Điều ít biết về người cận vệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đông Tây - Kim Cổ

Điều ít biết về người cận vệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đông Tây - Kim Cổ

Hai mươi năm kề cận bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tá Nguyễn Tiến Trổ chưa từng cho phép mình lơ là một phút. Từ những đêm trắng canh từng hồi chuông điện thoại, đến những ngày bom đạn sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho vị Tổng tư lệnh, ông đã sống trọn một đời tận tụy và trung thành tuyệt đối với Đại tướng.

Mô hình nuôi cá mú trân châu ở tỉnh Khánh Hòa, bàn giao 9.600 con cá giống, 8 lồng HDPE, 225kg thức ăn công nghiệp
Nhà nông

Mô hình nuôi cá mú trân châu ở tỉnh Khánh Hòa, bàn giao 9.600 con cá giống, 8 lồng HDPE, 225kg thức ăn công nghiệp

Nhà nông

Ngày 27-8, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức bàn giao 8 lồng HDPE, 9.600 con cá mú trân châu giống và 225kg thức ăn công nghiệp cho cá mú Seamaster - đợt 1 cho 4 hộ nuôi thực hiện dự án khuyến nông Trung ương năm 2025...

Một thầy giáo ở Phú Thọ nuôi loài thú hoang chỉ ăn về đêm, chăm mấy tháng đã được bán, giá 1,8-2 triệu đồng/kg
Nhà nông

Một thầy giáo ở Phú Thọ nuôi loài thú hoang chỉ ăn về đêm, chăm mấy tháng đã được bán, giá 1,8-2 triệu đồng/kg

Nhà nông

Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi cầy vòi mốc đang trở thành một hướng đi mới đầy tiềm năng cho nhiều hộ gia đình bởi mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn có nhiều ưu điểm như: Diện tích chuồng trại nhỏ, không gây ô nhiễm, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có và không tốn nhiều công chăm sóc.

Bịa đặt chuyện cựu chiến binh 90 tuổi bị từ chối xem diễu binh, 1 nam thanh niên Hà Nội bị xử lý
Pháp luật

Bịa đặt chuyện cựu chiến binh 90 tuổi bị từ chối xem diễu binh, 1 nam thanh niên Hà Nội bị xử lý

Pháp luật

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về một cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội).

Khởi tố 2 thanh niên đánh người dã man sau va quẹt giao thông trước bến xe Miền Đông
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố 2 thanh niên đánh người dã man sau va quẹt giao thông trước bến xe Miền Đông

Chuyển động Sài Gòn

Đang di chuyển trên đường thì xe máy của anh H va quẹt với 2 xe máy khác, sau đó, thanh niên này lái xe máy đến trước bến xe Miền Đông thì bị 2 đối tượng chặn, đánh dã man.

Hiện trường tan hoang vụ cháy bãi xe khiến hàng trăm phương tiện trơ khung ở gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội
Tin tức

Hiện trường tan hoang vụ cháy bãi xe khiến hàng trăm phương tiện trơ khung ở gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội

Tin tức

Trưa 30/8, vụ cháy bãi xe ở gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, khiến hàng trăm phương tiện bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hungary cảnh báo 'cơn sóng thần chiến tranh' khi EU và đồng minh ngoài khối lên kế hoạch mới nhằm bóp nghẹt Nga
Thế giới

Hungary cảnh báo 'cơn sóng thần chiến tranh' khi EU và đồng minh ngoài khối lên kế hoạch mới nhằm bóp nghẹt Nga

Thế giới

Trong cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng EU tại Copenhagen ngày 30/8, các ngoại trưởng Anh, Iceland và Na Uy cũng tham gia để thảo luận về việc tăng cường sức ép trừng phạt đối với Nga.

Trung tướng Tào Đức Thắng: Viettel đã làm chủ 50 loại vũ khí kỹ thuật công nghệ cao, có loại tham gia lễ diễu binh
Kinh tế

Trung tướng Tào Đức Thắng: Viettel đã làm chủ 50 loại vũ khí kỹ thuật công nghệ cao, có loại tham gia lễ diễu binh

Kinh tế

Đây là chia sẻ của Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel tại Hội nghị Thủ tướng gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" vừa diễn ra.

Đà Nẵng phân bổ hơn 312 tỷ đồng tặng quà toàn dân dịp Quốc khánh 2/9
Tin tức

Đà Nẵng phân bổ hơn 312 tỷ đồng tặng quà toàn dân dịp Quốc khánh 2/9

Tin tức

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định phân bổ hơn 312 tỷ đồng để chi trả quà tặng cho toàn bộ người dân trên địa bàn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người sẽ được nhận 100.000 đồng.

Dựa vào những yếu tố này, Việt Nam sẽ trở thành nước thu nhập cao 14.000-15.000 USD/người
Kinh tế

Dựa vào những yếu tố này, Việt Nam sẽ trở thành nước thu nhập cao 14.000-15.000 USD/người

Kinh tế

"Để trở thành nước thu nhập cao, 14.000-15.000 USD/người, cần phải "nhờ cậy" vào Khoa học công nghệ (KHCN), Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Chuyển đổi số (CĐS). Tương lai, KHCN, ĐMST và CĐS sẽ trở thành động lực đột phá cho phát triển đất nước", Thứ trưởng Bộ KHCN Hoàng Minh nhấn mạnh.

Công an Cà Mau chuyển đơn tố cáo vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ bán hàng nghìn vé câu cá 'chui' đến Thanh tra tỉnh
Bạn đọc

Công an Cà Mau chuyển đơn tố cáo vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ bán hàng nghìn vé câu cá "chui" đến Thanh tra tỉnh

Bạn đọc

Vườn quốc gia U Minh Hạ đang bị Thanh tra tỉnh Cà Mau thanh tra việc tự in hàng nghìn vé câu cá giải trí có mệnh giá 300.000 đồng/vé để bán.

MSB tặng thêm 80.000 VNĐ cho người dân liên kết tài khoản nhận an sinh xã hội nhân dịp 2/9
Doanh nghiệp

MSB tặng thêm 80.000 VNĐ cho người dân liên kết tài khoản nhận an sinh xã hội nhân dịp 2/9

Doanh nghiệp

Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng Đại lễ Quốc khánh 2/9 và hưởng ứng chính sách của Đảng và Nhà nước khi trao tặng 100.000 VNĐ cho mỗi người dân qua tài khoản nhận an sinh xã hội, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tiếp tục đồng hành và tri ân khách hàng bằng ưu đãi đặc biệt - tặng thêm 80.000 VNĐ vào tài khoản MSB.

Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại thi đấu
Thể thao

Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại thi đấu

Thể thao

Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền đã trở lại tập luyện cùng đội bóng chủ quản LPBank Ninh Bình chuẩn bị tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

3

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

4

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

5

Tin sáng (29/8): Hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần xin nhập quốc tịch Việt Nam

Tin sáng (29/8): Hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần xin nhập quốc tịch Việt Nam