Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân xem diễu binh A80

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất với Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 địa điểm công cộng, phục vụ nhân dân theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chương trình diễu binh, diễu hành (A80).



Các vị trí gồm: Vườn hoa Tây Sơn (Hoàn Kiếm), Vườn hoa Lê Trực và khu vực đối diện 14B Lê Trực (Ba Đình), ngã ba Núi Trúc – Kim Mã (Giảng Võ) và sân Ga Hà Nội (Văn Miếu – Quốc Tử Giám).



Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ chủ trì lắp dựng, quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện. UBND các phường liên quan phối hợp hỗ trợ.



Lịch duyệt và chương trình chính thức



Sơ duyệt: 20h ngày 27/8



Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8



Ngày 2/9:



6h30: Rước đuốc truyền thống



6h45: Chào cờ



6h50: Giới thiệu đại biểu



7h05: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước



7h45: Diễu binh, diễu hành



9h45 – 10h00: Đồng diễn nghệ thuật bế mạc

Ban tổ chức bố trí 270 màn hình LED và 400 loa truyền thanh dọc các tuyến phố để người dân thuận tiện theo dõi.



Lộ trình diễu binh, diễu hành

Sau khi đi qua lễ đài, các khối đi bộ diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau (khối quân đội nước ngoài không tách khối).



Tuyến 1 (rẽ phải): Đi theo lộ trình Đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai. Điểm kết thúc tại đường Văn Cao và Cung thể thao Quần Ngựa.



Tuyến 2 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền. Điểm kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8.



Tuyến 3 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn. Điểm kết thúc tại Công viên Thống Nhất.



Hình ảnh hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: Lê Hiếu.

Khuyến cáo dành cho người dân khi đi xem diễu binh, diễu hành

Người dân, du khách nên có mặt sớm, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không mang đồ cồng kềnh, giữ gìn vệ sinh, nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ. Ban tổ chức khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng để tránh ùn tắc.



Các vị trí xem đẹp gợi ý gồm ngã tư Hùng Vương – Trần Phú gần lễ đài, tuyến Nguyễn Thái Học – Tràng Tiền, khu vực Cửa Nam – Tràng Thi, Hàng Khay – Tràng Tiền, Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và SVĐ Quần Ngựa.



TP Hà Nội sẽ ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em... xem diễu binh; tổ chức phát nước uống, lương khô, bánh ăn liền phục vụ người dân và du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trên địa bàn Thủ đô.



Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện trang trọng, mang tầm cỡ quốc gia. Do đó, người dân và du khách đi tham gia sự kiện nên ăn mặc lịch sự, gọn gàng, thoải mái.

Người dân xem hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: Lê Hiếu.

Dịp này, nhiều người chọn trang phục thể hiện lòng yêu nước như áo dài, áo phông hoặc khăn cờ đỏ sao vàng..., mang theo băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa để hòa vào bầu không khí vui tươi của Thủ đô dịp trọng đại.



Nên đi giày thể thao, giày bệt để thuận tiện cho việc đứng lâu, di chuyển đường dài mà không bị đau chân.



Sự kiện kéo dài trong nhiều giờ nên người dân nên mang theo mũ nón rộng vành, ô nhỏ để che nắng và cả áo mưa để đề phòng thời tiết thay đổi đột ngột.



TP Hà Nội sẽ cung ứng miễn phí nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, lương khô, bánh ăn liền; đồng thời bố trí nơi che mưa, che nắng và tổ chức các tuyến xe buýt miễn phí cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi từ các địa phương về Hà Nội.



Tuy nhiên, do tập trung đông người, việc mua bán đồ ăn, nước uống ở các tuyến phố này thường không thuận tiện. Vì vậy, hãy chủ động mang theo đồ ăn, nước uống để tránh tình trạng phải di chuyển xa để mua sắm…