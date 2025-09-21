



Công an đến hiện trường khám nghiệm vụ hai anh em ruột tử vong bên bờ suối, nghi bị điện giật. Ảnh: XĐ

Đến hơn 14h ngày 21/9, Công an phường Phước Long phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hai anh em tử vong nghi do bị điện giật khi đi chích cá.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, tại con suối gần hẻm 614 đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, hai anh em ruột là ông N.M.T. (50 tuổi) và ông N.M.Đ. (43 tuổi) cùng bất tỉnh.

Theo người dân, hai người đã câu điện từ nhà ra suối để chích cá. Ít lâu sau, một người hàng xóm nghe tiếng chó sủa bất thường nên chạy ra kiểm tra và bàng hoàng phát hiện hai anh em nằm bất tỉnh, tử vong bên bờ suối.

Người dân địa phương cho biết thêm, hai nạn nhân thường xuyên dùng kích điện để chích cá tại con suối này.