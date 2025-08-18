Hai bệnh viện Trung ương ở Hà Nội có mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng sắp được khánh thành

Ngày mai (19/8), Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đặt tại xã Kiều Phú, TP.Hà Nội chính thức được khánh thành. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).



Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Cơ sở 2 sẽ khánh thành vào ngày 19/8 tại xã Kiều Phú, TP.Hà Nội. Ảnh: BVCC

Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương được đầu tư với tổng kinh phí khoảng 950 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất gần 60.000m², trong đó diện tích xây dựng hơn 8.400m². Công trình gồm 6 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng tum, được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Theo quy hoạch, bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày. Tổ chức chuyên môn tại cơ sở 2 bao gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, cùng nhiều phòng chức năng hỗ trợ như phòng điều phối, chăm sóc khách hàng, nhà thuốc, kho dược, hậu cần kỹ thuật… Bệnh viện được bố trí để phục vụ cả nhu cầu điều trị nội trú dài ngày lẫn khám ngoại trú chất lượng cao.

Theo quy hoạch, bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày. Ảnh: Trịnh Trọng

Về tổng thể, công trình mang kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường. Trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ từ khâu chẩn đoán, điều trị đến hồi phục, đội ngũ cán bộ y tế đã được điều chuyển và bố trí hợp lý.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư hơn 880 tỷ đồng, có tổng diện tích khu đất khoảng 6 hecta. Ảnh: Trịnh Trọng

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại tại các khoa, phòng đã sẵn sàng hoạt động. Nhiều thiết bị tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực Nhi khoa như: Hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, hệ thống phòng mổ,... đã được vận hành thử nghiệm, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn kỹ thuật và chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư hơn 880 tỷ đồng, có tổng diện tích khu đất khoảng 6ha, trong đó, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2, gồm 1 khối hành chính, 1 khối cận lâm sàng, 2 khối điều trị nội trú cao 5 tầng, 1 tầng hầm, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo.

Với 300 giường bệnh nội trú được bố trí khoa học. Ảnh: Trịnh Trọng

Cơ sở 2 được tổ chức với 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho trẻ em. 300 giường bệnh nội trú được bố trí khoa học... Toàn bộ thuốc và vật tư y tế thiết yếu đã được nhập kho, sắp xếp và bảo quản theo đúng quy định.

Các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ được luân phiên đảm nhiệm công tác tại cơ sở 2.