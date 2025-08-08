Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ trong một cuộc họp báo chung. Ảnh Pravda

Đúng như dự đoán, Steven Witkoff đã đến Moscow để làm trung gian cho một giải pháp ngăn chặn Mỹ áp đặt thuế quan 100% lên hàng nhập khẩu của Nga và các quốc gia mua dầu của Nga. Một giải pháp khác hiện đã được tìm ra.

Hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump đã được xác nhận

Nga đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh cấp cao do Washington đề xuất, một bước đột phá, bất kể kết quả ra sao. "Theo sáng kiến của phía Mỹ, một thỏa thuận cơ bản đã đạt được về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương cấp tổng thống - một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump", Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga, cho biết.

Ushakov xác nhận địa điểm đã được chọn, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể. Mặc dù tuần tới là mục tiêu dự kiến cho hội nghị thượng đỉnh, nhưng thời gian chuẩn bị vẫn chưa chắc chắn. Ushakov cũng đề cập rằng Witkoff đã nêu ý tưởng về một cuộc họp ba bên có sự tham gia của ông Zelensky, nhưng Moscow đã "không bình luận gì".

Trò chơi dài hạn so với Chiến thắng nhanh chóng

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, vấn đề lãnh thổ sẽ là "yếu tố then chốt" trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Vào ngày 6/8, ông Trump được cho là đã nói với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Putin có thể bắt đầu đàm phán hòa bình "để đổi lấy các cuộc thảo luận về trao đổi lãnh thổ", Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin.

Cựu tùy viên quân sự Anh tại Moscow và Kiev, John Foreman nói với tờ The Guardian rằng ông dự đoán Điện Kremlin sẽ trì hoãn thời gian và đưa ra một kế hoạch hòa bình mà Kiev sẽ phải đầu hàng. Cựu đại sứ Anh tại Ukraine, Simon Smith, nói với Sky News rằng "Putin đang chơi trò lâu dài" trong khi "Trump muốn giành chiến thắng nhanh chóng và dễ dàng".

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc tại bàn đàm phán nếu Washington và Moscow có thể đạt được thỏa thuận. "Sáng nay tôi đã nói chuyện với một số người tham gia cuộc gọi video hôm qua giữa Trump và các nhà lãnh đạo EU. Họ đã xác nhận phản ứng tích cực của giới truyền thông", ông Szijjártó đăng trên mạng xã hội.

Dấu hiệu của sự thay đổi mang tính xây dựng?

Có khả năng cả hai bên đang diễn giải mục tiêu của mình thành mục tiêu của đối phương. Truyền thông phương Tây đưa tin một hội nghị thượng đỉnh ba bên, bao gồm cả Zelensky, cũng đã được nhất trí, nhưng Điện Kremlin đã phủ nhận điều này. Vẫn còn nhiều bất đồng về việc ai là người đề xuất hội nghị thượng đỉnh trước. Dù sao đi nữa, một cuộc gặp riêng giữa ông Putin và ông Trump có thể làm rõ nhiều điều và định hình giai đoạn tiếp theo. Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy xung đột sẽ sớm kết thúc, nhưng một lộ trình có thể sẽ được vạch ra.

Vấn đề lãnh thổ phải được đàm phán với ông Zelensky, một rào cản tiềm ẩn nhiều khó khăn. Ông Putin có thể đang tính toán hậu quả của việc Ukraine từ chối. Moscow có thể đồng ý ngừng bắn - một sự nhượng bộ mà sau này họ có thể đảo ngược nếu Ukraine tỏ ra không đáng tin cậy. Tiền lệ ngừng bắn của Israel với Hamas, và ý định công khai sáp nhập Gaza, là một bài học đáng giá.

Sự ngạc nhiên của Putin: Quá khứ được tái hiện

Việc loại bỏ Liên minh Châu Âu khỏi các cuộc đàm phán được Moscow coi là một tín hiệu tích cực, bởi Brussels bị coi là không có khả năng đạt được thỏa thuận. Ông Putin có thể sẽ đề xuất một loạt thỏa thuận rộng hơn với ông Trump - không chỉ riêng Ukraine - để giúp tổng thống Mỹ giành được giải Nobel Hòa bình. Những thỏa thuận này có thể bao gồm một Hiệp ước START mới hoặc một Hiệp ước INF mới . Một dự án không gian mới cũng có thể được đưa ra thảo luận, đáng chú ý là gần đây, giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov đã đến thăm NASA.

Sự hòa hoãn của những năm 1970 bắt đầu với dự án "Apollo-Soyuz". Với việc Mỹ sẽ mất quyền tiếp cận ISS vào năm 2030 và chưa có tàu vũ trụ thay thế, một sứ mệnh chung có thể đóng vai trò như một sự thiết lập lại mang tính biểu tượng.

Sự thay đổi trong dư luận Ukraine

Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy 69% người dân Ukraine hiện ủng hộ một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột. Đây là một sự đảo ngược hoàn toàn so với năm 2022, khi 73% ủng hộ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn.

