Bloomberg: Ông Trump tin Tổng thống Putin sẽ đồng ý chấm dứt chiến tranh với Ukraine để đổi lấy điều này

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận tiết lộ: “Tổng thống Mỹ đã thông báo với các đồng minh rằng ông đang cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh (với Tổng thống Nga Putin) trong cuộc điện đàm vào sáng thứ Tư có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn”.

Cũng theo các nguồn tin này, trong cuộc điện đàm, ông Trump "cũng gợi ý rằng ông Putin có thể sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình nếu có cơ hội thảo luận về việc trao đổi lãnh thổ".

Tờ New York Times cho biết, cuộc điện đàm có sự tham gia của ông Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Thuật ngữ "trao đổi lãnh thổ" không được nêu rõ, nhưng theo Kyiv Post, nó có thể ám chỉ Crimea - được Nga sáp nhập năm 2014 và một phần các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson mà Moscow tiếp tục tuyên bố sáp nhập vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Moscow đã nhắc lại những yêu sách này trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul vào tháng 5 và một lần nữa trong vòng đàm phán thứ ba vào tháng 7 nhưng Ukraine đã bác bỏ.

Tiết lộ của Bloomberg được đưa ra trong bối cảnh ngày 6/8, đặc phái viên của Tổng thống Trump – ông Steve Witkoff – đã có cuộc gặp kéo dài khoảng ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Ông Trump sau đó mô tả cuộc gặp này là “hiệu quả” và tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Putin trong tuần tới, sau đó có thể là một cuộc họp ba bên với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Trump cho biết, ông tin rằng có “cơ hội thực sự” để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin trong tương lai gần. Điện Kremlin tuyên bố rằng, trong cuộc gặp giữa Putin và Witkoff, hai bên đã “trao đổi một số tín hiệu nhất định” liên quan đến cuộc chiến Nga – Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky, vừa trở về từ vùng Sumy sau khi thăm các lữ đoàn chiến đấu, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu về chuyến thăm Moscow của ông Witkoff.

Ngày 7/8, trợ lý của Tổng thống Putin – ông Yuri Ushakov – xác nhận rằng, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin “trong vài ngày tới”.

Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được ông Putin xem là một trong những địa điểm thích hợp cho cuộc gặp với ông Trump.

"Chúng tôi có nhiều bạn bè sẵn sàng giúp chúng tôi tổ chức sự kiện như vậy. Một trong những người bạn đó là Tổng thống UAE. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đưa ra quyết định, nhưng đó sẽ là một trong những địa điểm phù hợp", Interfax dẫn lời ông Putin cho biết.