Hầm Cơ yếu "gây sốt", thu hút lượng lớn khách tham quan khi mở cửa lần đầu tiên trong lịch sử

Ngay sau khi mở cửa đón khách tham quan vào ngày 19/8, di tích Hầm Cơ yếu thuộc Bộ Tổng Tham mưu đã nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn du khách trong thời gian cận kề kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Hầm Cơ yếu “gây sốt” với lượng khách đổ về sau khi mở cửa đón khách tham quan

Video: Du khách tham quan Hầm Cơ yếu sau khi mở cửa lần đầu tiên trong lịch sử.
Hầm Cơ yếu – một công trình trong hệ thống hầm Khu A của Thành cổ, được khởi công ngày 10/2/1966, hoàn thành ngày 30/6 cùng năm, có diện tích 37,2m². Trong những năm tháng ác liệt nhất của chiến tranh, đặc biệt tháng 12/1972, Hầm Cơ yếu đã đóng vai trò trọng yếu trong việc bảo đảm thông tin mật mã, giúp Tổng hành dinh duy trì mạch chỉ đạo đối với các quân binh chủng và chiến trường cả nước. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, Hầm Cơ yếu - một trong những công trình quân sự bí mật quan trọng nhất nằm sâu trong lòng Khu Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long - đã chính thức mở cửa đón khách tham quan.
Ghi nhận sáng ngày 20/8, mặc dù không phải ngày nghỉ cuối tuần nhưng từng nhóm từ 8-10 người, đủ mọi lứa tuổi, từ các cựu chiến binh tóc bạc phơ, các gia đình đưa con nhỏ đi tìm hiểu lịch sử, cho đến các bạn trẻ, sinh viên, tất cả đều chung một tâm trạng háo hức và trang nghiêm khi bước xuống Hầm Cơ yếu để "giải mã" một trang sử hào hùng của dân tộc.
Bước qua cánh cửa sắt dày kiên cố, du khách được dẫn lối xuống một không gian đặc biệt nằm sâu dưới lòng đất. Không khí mát lạnh, những bức tường bê tông cốt thép dày đặc và hệ thống phòng ốc được giữ gìn gần như nguyên vẹn ngay lập tức đưa mọi người trở về với không khí khẩn trương của những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Được biết, di tích Hầm Cơ yếu được phục hồi trên nguyên tắc tôn trọng yếu tố gốc, không can thiệp vào di tích gốc, phát huy tối đa giá trị di tích; tiếp cận phương pháp diễn giải mới và ứng dụng công nghệ trong diễn giải trưng bày để tạo dấu ấn thu hút khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.
Các hiện vật của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ... làm việc trong Hầm Cơ yếu như: Dấu niêm phong C58; Dấu tối khẩn; Dấu thượng khẩn; Dấu chỉ riêng người có tên mới được mở xem; Dấu dịch ngày...giờ...ngày; Điện mật đi; Bìa sa tô (mã khóa); Bút máy không hạt; Cục chặn ghi tên cán bộ sử dụng; Cặp tài liệu... được trưng bày và giới thiệu tới du khách.
"Tôi đã đọc về Hầm Cơ yếu trong sách báo từ lâu, nhưng chưa bao giờ hình dung được nó trông như thế nào. Hôm nay, khi biết tin Hầm Cơ yếu được mở cửa, tôi và mấy người bạn ngay lập tức đến trải nghiệm và phám phá. Đây là lịch sử sống động, là trí tuệ và sự hy sinh của cả một thế hệ," bà Lâm (Hà Nội) không giấu được xúc động chia sẻ.
Hầm Cơ yếu không chỉ thu hút các cựu chiến binh tóc bạc phơ, các gia đình đưa con nhỏ đi tìm hiểu lịch sử mà còn cả các bạn sinh viên đang theo học những ngôi trường đại học danh tiếng ở Hà Nội...
Đặc biệt là các vị khách nước ngoài.
"Em đã vào Hoàng thành Thăng Long nhiều lần, nhưng chỉ biết đến các di tích của các triều đại phong kiến. Không thể ngờ rằng ngay dưới chân mình, trong lòng khu di sản này, lại có một công trình vĩ đại của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là một trải nghiệm lịch sử quá đặc biệt," bạn Nguyễn Thành An (sinh viên Đại học Luật Hà Nội) xúc động nói. 
Sau khi khám phá Hầm Cơ yếu, từng nhóm du khách thay nhau chụp ảnh, check-in bên cạnh công trình đặc biệt này. 

