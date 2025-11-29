Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng giá trị logistics lên 6–7% GDP

Sáng 29/11, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 với chủ đề “Logistics Việt Nam – vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới” chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng, thu hút hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng – đô thị được mệnh danh “Thành phố đáng sống”, “Thành phố của những cây cầu” và là trung tâm kết nối chiến lược miền Trung – Tây Nguyên.

Bộ trưởng khẳng định, logistics là ngành dịch vụ trụ cột, giữ vai trò “mạch máu” của nền kinh tế, kết nối xuyên suốt hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu dùng và xuất nhập khẩu. Với độ mở kinh tế lên đến 200%, Việt Nam hiện đứng thứ ba ASEAN về quy mô thương mại, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có hoạt động thương mại quốc tế lớn nhất và thuộc Top 15 quốc gia thu hút FDI. Cùng với thị trường rộng hơn 100 triệu dân, 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, tăng trưởng xuất nhập khẩu và thương mại điện tử hai con số nhiều năm liền, Việt Nam được đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng để phát triển logistics.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 với chủ đề “Logistics Việt Nam – vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới”. Ảnh: D.B

Lợi thế cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, đường bộ cao tốc và định hướng đường sắt tốc độ cao giúp mở ra dư địa lớn để hình thành các trung tâm logistics hiện đại quy mô khu vực. Những năm qua, ngành logistics Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 14–16% mỗi năm; thị trường đạt quy mô 45–50 tỷ USD, tương đương 10% GDP và 5% kim ngạch xuất nhập khẩu. Năm 2025, Việt Nam được xếp vào Top 10 thị trường logistics mới nổi, Top 4 khu vực về chỉ số cơ hội logistics và Top 40 thế giới về hiệu quả logistics.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra nhiều hạn chế như chi phí logistics còn cao, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, thiếu nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh còn chậm, chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động mạnh, thương mại điện tử xuyên biên giới bùng nổ và tiêu chuẩn phát triển xanh ngày càng khắt khe, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 được tổ chức nhằm phát đi thông điệp mạnh mẽ về thu hút đầu tư và hoàn thiện chính sách logistics, tạo động lực đột phá cho tăng trưởng.

"Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn 2050, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về logistics, có năng lực cạnh tranh cao", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thông tin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: D.B

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, Đà Nẵng đang sở hữu hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ với cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và Khu Thương mại tự do đầu tiên của cả nước.

Với vị trí cửa ngõ ra Biển Đông của Hành lang kinh tế Đông – Tây, Đà Nẵng có lợi thế đặc biệt để trở thành trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao và tài chính – thương mại quốc tế của khu vực.

"Thành phố đang đẩy mạnh nhiều dự án chiến lược như cảng Liên Chiểu, cảng Tiên Sa, cảng Kỳ Hà, sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu logistics liên vùng. Trong đó, cảng Liên Chiểu hứa hẹn trở thành cảng cửa ngõ quốc tế, đón tàu trọng tải lớn và mở ra không gian phát triển mới", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nói.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Đà Nẵng chú trọng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh. Đặc biệt, mô hình Khu Thương mại tự do theo Nghị quyết 136/2024/QH15 được kỳ vọng tạo cú hích thu hút các tập đoàn logistics toàn cầu.

Đà Nẵng đang đẩy mạnh nhiều dự án chiến lược như cảng Liên Chiểu, cảng Tiên Sa, cảng Kỳ Hà, sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu logistics liên vùng. Ảnh: D.B

Phát biểu chỉ đạo Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam có ưu thế địa – chính trị, địa – kinh tế nhưng đầu tư cho logistics chưa tương xứng tiềm năng. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng logistics 15–16%/năm, giảm chi phí xuống còn 11% GDP và nâng tỷ trọng giá trị logistics lên 6–7% GDP.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách, giảm thủ tục hành chính; phát triển hạ tầng logistics “xanh – số – thông minh”; tăng liên thông dữ liệu để giảm phát thải carbon; đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát triển doanh nghiệp logistics đa quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tự động hóa kho bãi và thương mại điện tử; kết nối logistics quốc tế để giảm chi phí và tăng cạnh tranh.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan triển khai Chiến lược phát triển logistics, quy hoạch giao thông kết nối các trung tâm logistics toàn quốc. Khẳng định phương châm “Thể chế thông thoáng – Hạ tầng thông suốt – Quản trị thông minh – Cách làm thông dụng – Hợp tác thông hiểu”, Thủ tướng đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số Năng lực Logistics (LPI) trước năm 2035.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp logistics tiếp tục đổi mới, liên kết chuỗi, đẩy mạnh chuyển đổi xanh – số và vươn ra khu vực, lan tỏa tinh thần “Đoàn kết – Kiến tạo – Hợp tác – Tin cậy”, góp phần xây dựng hệ sinh thái logistics quốc gia “thông minh – hiện đại – xanh số – cạnh tranh – hiệu quả”.