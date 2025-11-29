Thành phố Huế: Nhiều kết quả nổi bật trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Đồng hành xuyên suốt quá trình này, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) giữ vai trò chủ đạo trong đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, đẩy mạnh tổ chức triển khai các nội dung của Luật Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố, cũng như các chương trình tiết kiệm điện tại địa phương.

Hưởng ứng và trao giải cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả”. Ảnh: Diệu Huyền.

Những năm qua, PC Huế đã đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm – an toàn – hiệu quả bằng nhiều hình thức: Mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, các chương trình cộng đồng và đặc biệt là ứng dụng Chăm sóc khách hàng (CSKH), ứng dụng Đô thị thông minh (Hue-S). Các chiến dịch như “Cơ quan sử dụng điện hiệu quả”, “Hộ gia đình tiết kiệm điện”, “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả” hay hưởng ứng “Giờ Trái đất” trở thành hoạt động thường niên có sức lan tỏa cao.

Nhờ đó, nhận thức của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn chuyển biến, nâng lên rõ rệt. Nhiều hộ gia đình đã hình thành thói quen tắt các thiết bị không cần thiết, chủ động điều chỉnh phụ tải trong giờ cao điểm; các cơ quan, đơn vị từng bước áp dụng các quy định nội bộ về tiết kiệm điện.

Trong công tác kỹ thuật và quản lý sử dụng năng lượng, PC Huế đã phối hợp với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để kiểm soát sản lượng tiêu thụ, tư vấn giải pháp tối ưu hóa vận hành. Việc ứng dụng công nghệ đo xa giúp đơn vị theo dõi phụ tải theo thời gian thực, phát hiện bất thường và hỗ trợ khách hàng điều chỉnh nhu cầu phù hợp.

Đối với doanh nghiệp, PC Huế hỗ trợ triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng như cải tiến dây chuyền, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao, bù công suất phản kháng, lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà với hơn 677 khách hàng, tổng công suất 75,2 MWp đã được lắp đặt.

Phát động và trao giải chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện”. Ảnh: Diệu Huyền.

Thực hiện chủ trương quản lý nhu cầu điện (DSM/DR), PC Huế đã vận động 138 khách hàng tiêu thụ điện lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại, với tiềm năng tiết giảm đến 16,3 MW. Các sự kiện DR diễn ra hằng năm trong cao điểm nắng nóng giúp giảm công suất đỉnh 3–5 MW, góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện.

Ngoài ra, 93 doanh nghiệp đã ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải sang giờ thấp điểm với tổng tiềm năng dịch chuyển đạt 6,66 MW. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm áp lực phụ tải giờ cao điểm và tối ưu hóa chi phí sử dụng điện cho khách hàng.

Trong giai đoạn 2019–2025, tỷ lệ tiết kiệm điện toàn địa bàn thành phố đạt trung bình từ 2,0% đến 2,5% so với sản lượng điện thương phẩm mỗi năm, tổng sản lượng điện tiết kiệm ước đạt từ 41 đến 56 triệu kWh.

Các thành phần phụ tải đều đạt mục tiêu theo Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khối hành chính sự nghiệp tiết kiệm 5,25%, chiếu sáng công cộng đạt 30,5%, sinh hoạt tiêu dùng đạt 2,14%, kinh doanh – thương mại dịch vụ tiết kiệm 2,15% và sản xuất tiết kiệm 2,17%.

Hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”. Ảnh: Diệu Huyền.

Bên cạnh đó, công tác cung ứng điện của thành phố cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, công suất phụ tải cực đại (Pmax) đạt 403,56 MW, tăng 34,3% so với năm 2019; điện thương phẩm ước đạt 2.222 triệu kWh, tăng xấp xỉ 1,25 lần so với năm 2019. Tỷ lệ tổn thất điện năng ước giảm còn 4,65%, đạt yêu cầu tại Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023.

PC Huế đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND thành phố trong việc lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hằng năm trên địa bàn, cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện quan trọng, cung cấp dữ liệu tiêu thụ điện định kỳ theo nhóm phụ tải để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của địa phương.