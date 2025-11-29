Phiên chợ 0 đồng mang nhiều đặc sản tươi ngon, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ Khánh Hòa

Trong lúc nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn loay hoay khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lũ nặng nề, phiên chợ 0 đồng, gian hàng 0 đồng diễn ra những ngày qua đã trở thành điểm tựa kịp thời, giúp người dân tiếp cận ngay những nhu yếu phẩm họ đang thiếu nhất.

Tại Nha Trang Xưa, đơn vị đã phối hợp cùng các thành viên Hiệp Hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức phiên chợ 0 đồng nhằm chia sẻ các phần quà cho người dân cho người dân vùng lũ. Ảnh: Công Tâm

Theo tìm hiểu của PV, phiên chợ 0 đồng có rất nhiều đặc sản tươi ngon như: Rau xanh, cà tím, cà chua, dưa leo, các loại củ, những con gà, con vịt cho tới những chai dầu ăn, đường, bột ngọt. Toàn bộ những phần quà này đều được sắp xếp cẩn thận và phục vụ tận tay cho những người dân nghèo sau mưa lũ.

Theo đó, tại Nha Trang Xưa đơn vị đã phối hợp cùng các thành viên Hiệp Hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức phiên chợ 0 đồng nhằm chia sẻ khoảng 1.000 phần quà với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ngập lụt thiệt hại nặng nề.

Tại Nha Trang Xưa, bà con người dân Khánh Hòa ngoài nhận rau xanh, còn nhận các loại củ còn nhận nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Công Tâm

Tại Nha Trang Xưa, ngoài những con gà, con vịt, còn có quần áo, những món ẩm thực miễn phí phục vụ cho người dân. Phiên chợ không chỉ là điểm đến hỗ trợ cộng đồng mà còn là biểu tượng của tình người, của sự kiên cường và nét văn hóa đẹp của người Nha Trang (Khánh Hòa).

Những gian hàng 0 đồng ở Khánh Hòa mang đến với người dân sau mưa lũ. Ảnh: Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Mới vừa nhận quà tại Nha Trang Xưa, chị Nguyễn Thị Hoa cho biết: "Sau mưa lũ gia đình bị thiệt hại nặng, nhiều nhu yếu phẩm đã dự trữ trước đó bị ngập hoàn toàn. Gia đình tôi rất may mắn được hỗ trợ rau xanh và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác, đây là món quà rất có ý nghĩa cho gia đình tôi".

Những gian hàng 0 đồng phục vụ bà con rất đa dạng, phong phú. Ảnh: Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Ông Huỳnh Hữu Phúc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi mong muốn tiếp sức kịp thời cho người dân trong giai đoạn tái thiết cuộc sống. Sau lũ, rau trong vườn hầu như bị ngập hỏng, nguồn cung khan hiếm. Trước tình hình trên đơn vị đã triển khai nhiều gian hàng 0 đồng tại các xã, phường như: Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền, xã Diên Lâm, Diên Lạc, Khánh Vĩnh,...".