Hấp dẫn chuỗi hoạt động kích cầu du lịch Phú Quốc

Cụ thể: giải chạy định kỳ "Ngày xanh Phú Quốc", "Countdown 2024", siêu nhạc hội 8Wonder Winter và chuỗi "lễ hội của lễ hội" Wake Up Festival bùng nổ từ 9/12 – 7/1/2024 tại Phú Quốc United Center.

Đồng loạt chuỗi hành động quảng bá Phú Quốc

Ngày 14/11, UBND TP. Phú Quốc vừa có văn bản số 754 về Kế hoạch Triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch theo phương châm "đặc sắc - chuyên nghiệp - an toàn - sạch, đẹp - văn minh". Bên cạnh tinh thần hành động khẩn trương, hiệu quả, chất lượng; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ và toàn dân, đông đảo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư du lịch trên địa bàn thành phố đảo có nhiều hoạt động đồng hành, hưởng ứng.

Phú Quốc được nhận định là "điểm đến mới của thế giới".

Theo Kế hoạch, TP. Phú Quốc sẽ tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông và xúc tiến quảng bá du lịch. Tổ chức chiến dịch truyền thông quảng bá Phú Quốc từ ngày 15/11/2023 với thông điệp "Tôi yêu Phú Quốc" bao gồm: xây dựng website cổng thông tin quảng bá Phú Quốc trên các kênh chính thống của Kiên Giang, gửi tin nhắn Zalo/SMS chào mừng khi du khách đến với Phú Quốc... Song so với đó, Phú Quốc cũng đẩy mạnh truyền thông về mùa đẹp nhất năm Phú Quốc. Về công tác xúc tiến du lịch, thành phố sẽ tổ chức "Ngày Phú Quốc" tại các thị trường trọng điểm trong nước, vào tháng 12/2023 và duy trì hàng năm.

Siêu quần thể Phú Quốc United Center.

Đặc biệt, thời gian tới, TP. Phú Quốc sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch. Củng cố, kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành "Giám sát, kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch Phú Quốc"; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh du lịch và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hoạt động du lịch.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng lịch sự kiện hàng năm; xây dựng chính sách hỗ trợ địa điểm miễn phí, cơ chế đồng hành khuyến khích các đơn vị tổ chức sự kiện. Trước mắt, địa phương sẽ lên lịch sự kiện từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024 bao gồm: "Countdown 2024"; hoạt động hoạt náo cuối tuần (từ thứ 5 đến Chủ nhật hàng tuần) từ tháng 12/2023 - 3/2024 tại sân bay, các địa điểm đông khách tại Dương Đông, Bắc Đảo, Nam Đảo, sự kiện định kỳ "Ngày xanh Phú Quốc" với giải chạy marathon chủ đề "Cán bộ, nhân dân và du khách - Chạy vì môi trường "; chiến dịch giảm thiểu rác thải nhựa với chủ đề "Hành trình xanh ", "Đổi rác lấy trải nghiệm du lịch", chọn từ 2 hoạt động lễ hội truyền thống trở lên để tổ chức định kỳ hàng năm nhằm cho thành phố đảo.

Rực rỡ đa sắc màu trải nghiệm với "lễ hội của lễ hội" tại Phú Quốc United Center

Sự kiện đang khiến du khách "đổ dồn mọi sự chú ý" về đảo ngọc chính là siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại bắc đảo ngày 16/12, tâm điểm của Lễ hội mùa đông Phú Quốc United Center chủ đề Wake Up Festival. Lần đầu tiên tại Việt Nam, "nhóm nhạc huyền thoại" Maroon 5 sẽ có màn trình diễn hơn 75 phút, cộng hưởng cùng những set diễn đặc sắc đến từ 6 nghệ sĩ trẻ thành danh và cá tính: Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và 2Pillz.

Ban nhạc đình đám thế giới Maroon 5 biểu diễn tại siêu nhạc hội 8Wonder, điểm nhấn cho du lịch Phú Quốc cuối năm.

Với qui mô và đẳng cấp sánh ngang các lễ hội âm nhạc toàn cầu, 8Wonder Winter hứa hẹn sẽ thu hút hàng chục nghìn du khách đến với Phú Quốc trong ngày sự kiện và dịp cuối năm không chỉ nhờ tên tuổi các ngôi sao quốc tế mà còn có chuỗi hoạt động trải nghiệm náo nhiệt, thời thượng: vẽ mặt, làm tóc tại Xưởng nghệ thuật, trải nghiệm vui chơi, tương tác với nghệ sĩ, mini game nhận quà, mua sắm vật phẩm lưu niệm độc đáo của chương trình, after party cuồng nhiệt "không ngủ"…

Wake Up Festival náo nhiệt không ngừng nghỉ từ 9/12 – 7/1/2024.

Tâm điểm tiếp theo của lễ hội mùa đông sẽ là hoạt động thắp sáng cây thông Noel khổng lồ tại trung tâm Grand World và tất cả các cơ sở Vinpearl – VinWonders từ ngày 9/12/2023, "đánh thức không khí lễ hội của lễ hội" trên toàn bộ siêu quần thể Phú Quốc United Center với không gian đẳng cấp, trải nghiệm âm nhạc, nghệ thuật, giải trí, ẩm thực đa dạng và thiên nhiên, văn hóa độc đáo. Ngay sau đó, Wake Up Festival sẽ tiếp tục thăng hoa tại Đại nhạc hội Countdown đón chào năm mới 2024 "Wake Up New Year", diễn ra ngày 31/12 trên Sân khấu Hồ Tình yêu, Grand World với sự tham gia của các ngôi sao Vbiz và pháo hoa từ 3 điểm bắn tại Bắc đảo.

Phú Quốc United Center kiến tạo "điểm đến mới của thế giới".

Ngoài các sự kiện chính, mỗi ngày của Wake Up Festival tại Phú Quốc United Center đều là hội hè tưng bừng với hàng trăm show diễn, hoạt động vui chơi, giải trí xuyên ngày đêm của các lễ hội đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực và hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới, lễ hội diễu hành Wake up Santa... Đặc biệt, "Wake Up Festival" sẽ ghi còn dấu ấn của một "Lễ hội Xanh" với chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường như: Giải chạy Marathon vì môi trường, lễ hội Giáng sinh Eco Wonder Christmas - màn diễu hành tưng bừng cùng muôn loài hoang dã tại Vinpearl Safari, hoạt động trồng cây, sáng tạo mô hình động vật khổng lồ từ đồ tái chế, Lễ hội Giáng sinh Xanh sẽ có sự tham gia của 300 học sinh ưu tú tham gia trải nghiệm lễ hội, giáo trí, trồng cây, khám phá Safari…

Vinpearl Safari Phú Quốc.

Cộng hưởng cùng hiệu ứng mạnh mẽ của chiến dịch xúc tiến du lịch Phú Quốc, Wake Up Festival với hành trình trải nghiệm "kỳ quan cảm xúc không giới hạn" tại "siêu quần thể không ngủ" sẽ góp phần thúc đẩy "đảo du lịch" ngày càng thu hút du khách, góp phần đưa Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới.