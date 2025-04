Harvard phản đối yêu cầu của Chính phủ Mỹ

Đại học Harvard đã chính thức nộp đơn kiện chính quyền ông Trump vì cho rằng chính phủ đang tìm cách kiểm soát các quyết định học thuật của trường. Vụ kiện được đệ trình sau khi chính quyền yêu cầu Harvard chấp thuận một danh sách yêu cầu bao gồm việc bổ nhiệm giám sát viên bên ngoài để kiểm tra mức độ "đa dạng quan điểm" trong nội dung giảng dạy. Sau khi Harvard từ chối các yêu sách này, Nhà Trắng đe dọa đình chỉ khoảng 9 tỷ USD tài trợ liên bang dành cho trường, bao gồm cả việc đóng băng 2,2 tỷ USD tài trợ nghiên cứu ngay lập tức.

Ông Alan Garber, Hiệu trưởng Đại học Harvard, khẳng định trong văn bản gửi chính phủ: “Không một chính phủ nào – dù thuộc đảng nào – có quyền định đoạt các quyết định học thuật của một trường đại học tư thục, bao gồm việc giảng dạy nội dung gì, tuyển sinh và tuyển dụng ai, hoặc nghiên cứu lĩnh vực nào.”

Ông Garber cũng cho biết chính quyền không chỉ tạm ngưng số tiền 2,2 tỷ USD mà còn xem xét đóng băng thêm 1 tỷ USD khác, đồng thời mở nhiều cuộc điều tra vào hoạt động nội bộ của Harvard.

Đại học Harvard kiện chính quyền ông Trump, cáo buộc Nhà Trắng vi phạm quyền hiến định của trường khi đóng băng hàng tỷ USD tài trợ cho cơ sở. Ảnh: IG.

Chính quyền ông Trump trước đó đã gửi thư chính thức cho Harvard với loạt yêu cầu như thay đổi chính sách tuyển sinh, rút giấy phép một số câu lạc bộ sinh viên, và bổ sung giảng viên theo định hướng mà chính phủ đặt ra. Những yêu cầu này được cho là nhằm phản ứng lại các phong trào biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra tại nhiều trường đại học hàng đầu, trong đó có Harvard.

Đòn đánh vào tự chủ giáo dục đại học

Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Harrison Fields, tuyên bố rằng “con tàu trợ cấp liên bang” sẽ chấm dứt với những trường như Harvard. Ông nói: “Các khoản tài trợ từ ngân sách là một đặc ân, và Harvard không đáp ứng được các điều kiện cơ bản để tiếp cận đặc ân đó.” Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đương nhiệm – ông Trump – đăng tải trên nền tảng Truth Social rằng có thể nên thu hồi quy chế miễn thuế của Harvard vì cho rằng trường “đã trở thành một tổ chức chính trị cổ xúy cho tư tưởng bệnh hoạn, khủng bố và thiên kiến.”

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng chỉ trích từ các tổ chức bảo thủ về cách các trường Ivy League, bao gồm Harvard, xử lý các cuộc biểu tình liên quan đến chiến sự tại Gaza. Ông Trump cho rằng những hoạt động phản đối chính phủ Israel tại các trường đại học có dấu hiệu của chủ nghĩa bài Do Thái, mặc dù nhiều nhóm sinh viên Do Thái tại Harvard và các trường khác đã bác bỏ luận điểm này, khẳng định họ phản đối hành động quân sự chứ không chống lại người Do Thái.

Trong đơn kiện, Harvard cho rằng các biện pháp mà chính phủ áp dụng không chỉ mang tính trừng phạt mà còn đe dọa trực tiếp đến hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, sinh viên quốc tế, nhân sự, và danh tiếng của nền giáo dục đại học Hoa Kỳ trên toàn cầu. Ông Alan Garber cảnh báo: “Những hành động này đang gây ra hậu quả thật sự cho hàng nghìn sinh viên, giảng viên, cán bộ, và nhà nghiên cứu của chúng tôi.”