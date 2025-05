Tối 31/5 tới đây, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) sẽ chính thức khai màn với đêm thi đầu tiên giữa Đội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đương kim vô địch DIFF 2024 – đội Joho Pyro Professional Fireworks AB đến từ Phần Lan.

Chủ đề đêm khai mạc năm nay là “Tinh hoa văn hóa”, tạo điều kiện để cả hai đội thể hiện bản sắc dân tộc thông qua những màn pháo hoa độc đáo, kết hợp nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Không chỉ là một đêm thi pháo hoa, sự kiện còn là đại tiệc nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Kiều Anh, Nguyễn Trần Trung Quân và Thu Hằng.

Sự kiện còn là đại tiệc nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Kiều Anh, Nguyễn Trần Trung Quân. Ảnh: Viết Niệm

Chương trình nghệ thuật sẽ đưa khán giả chu du qua các cung bậc văn hóa – từ bản sắc Đà Nẵng đến những nét đặc trưng văn hóa Phần Lan, thông qua các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu bởi các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

DIFF 2025 cũng đánh dấu bước tiến đột phá về công nghệ và quy mô tổ chức. Sân khấu năm nay được đánh giá là hoành tráng nhất từ trước đến nay trong lịch sử lễ hội, với khả năng tạo hình linh hoạt, công nghệ LED sàn thế hệ mới và hệ thống âm thanh vòm hiện đại, mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác đỉnh cao.

Đáng chú ý, lễ hội năm nay còn thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ với ứng dụng Sun Paradise Land (SPL) – “trợ lý số” cá nhân hóa lịch trình du lịch, đặt vé trực tuyến và trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) trên vé giấy. Điểm nhấn công nghệ Sky AR, với diện tích trình diễn lên tới 600.000m² và khoảng 10 triệu điểm ảnh, sẽ biến bầu trời sông Hàn thành “sân khấu ảo” khổng lồ hiển thị các biểu tượng văn hóa, kiến trúc của Đà Nẵng.

Sân khấu năm nay được đánh giá là hoành tráng nhất từ trước đến nay trong lịch sử lễ hội. Ảnh: Viết Niệm





Đêm khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h10 ngày 31/5.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025), Liên hoan phim châu Á DANAFF III, Lễ hội bóng đá Việt - Anh, Hội chợ hàng Việt – OCOP, VnExpress Marathon, các lễ hội văn hóa Việt - Nhật, Việt - Hàn, và chuỗi sự kiện tại Sun World Bà Nà Hills, Mikazuki, Núi Thần Tài… là những sự kiện của mùa hè Đà Nẵng 2025.

Tại họp báo do Sở VHTTDL TP.Đà Nẵng tổ chức sáng 27/5, công bố Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025 – Enjoy Danang Festival 2025, sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn diễn ra từ ngày 19 đến 23/6/2025, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, 4 tháng đầu năm, du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các cơ sở lưu trú thành phố đã phục vụ đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu từ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 11,4 ngàn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

"Chính quyền thành phố sẽ luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các sự kiện diễn ra an toàn và trọn vẹn, giúp du khách tận hưởng các dịch vụ một cách tốt nhất. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi du khách sẽ cảm thấy thoải mái và hài lòng với trải nghiệm tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là đêm khai mạc và đại nhạc hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025 diễn ra lúc 19h00 ngày 20/6 tại Công viên Biển Đông, dự kiến thu hút hơn 20.000 khán giả. Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Mono, Mỹ Mỹ, Orange, DJ Peeka cùng màn trình diễn nghệ thuật công phu kết hợp âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo.

Ngày 27/5, Đà Nẵng họp báo công bố Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025. Ảnh: Viết Niệm

Ngoài ra, Đà Nẵng còn phát động chương trình kích cầu du lịch “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm” kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8/2025, bao gồm các gói ưu đãi du lịch, dịch vụ, mua sắm và ẩm thực. Đặc biệt, Hộ chiếu Ẩm thực 2025 sẽ giúp du khách nhận ưu đãi hấp dẫn như miễn phí món ăn, tặng voucher, quà tặng tại các nhà hàng đối tác.

Khi được hỏi về công tác đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình diễn ra lễ hội, ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tập trung thực hiện công tác là đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời ông Vương cũng cho hay, trong lần này BTC sẽ sử dụng công nghệ thực tế ảo vào một vài chương trình của sự kiện.

"Chúng tôi luôn chú trọng về an ninh, an toàn thực phẩm để du khách vui chơi, giải trí, trải nghiệm tại Đà Nẵng thoải mái như trở về nhà. Với việc tổ chức các sự kiện, hoạt động cũng như các sản phẩm, dịch vụ du lịch thì chúng tôi kỳ vọng là sẽ thu hút cái lượng khách trong dịp hè này. Đồng thời để tạo điểm mới cũng như giúp hành khách tiếp cận dễ dàng hơn các chương trình, chúng tôi áp dụng công nghệ AI vào một vài nội dung của lễ hội", ông Tán Văn Vương cho biết thêm.