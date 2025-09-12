Cầu Cát Lái không chỉ là giải pháp giảm ùn tắc giao thông mà còn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế, mở rộng cơ hội phát triển cho khu vực.

Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công cầu Cát Lái trong năm 2026

Thông tin mới nhất về cầu Cát Lái được đưa ra tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Đồng Nai với các sở ngành và Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1).

Theo đó, CC1 đề xuất xây dựng cầu Cát Lái với tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó phần cầu chính dài 4,7 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng, chưa tính lãi vay trong quá trình thi công.

Đô thị mới Nhơn Trạch có nguy cơ lỡ cơ hội hút nhà đầu tư lớn do chậm trễ tiến độ quy hoạch phân khu

Nhà đầu tư nhấn mạnh hình thức đối tác công tư (PPP), với 3 phương án: Phương án 1 là hợp đồng BOT kết hợp BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước; phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách; và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

CC1 kiến nghị ưu tiên phương án 1, vì tính khả thi cao và phù hợp với nguồn lực hiện tại.

CC1 còn đề xuất dự án cầu Long Hưng (hay còn gọi là cầu Đồng Nai 2), với chiều dài hơn 11,7 km. Điểm đầu giao với đường Vành đai 3 tại nút Gò Công, phường Long Phước (TP.HCM), điểm cuối nối quốc lộ 51 tại xã An Phước (Đồng Nai).

Trong đó, cầu Long Hưng dài hơn 2,3 km, phần đường dẫn phía TP.HCM hơn 3,8 km và phần chính tại Đồng Nai hơn 5,5 km.

Tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, cũng theo hình thức PPP với 2 phương án: BOT hoặc BT thanh toán chậm.

Phà Cát Lái hiện hữu nối TP.HCM với Đồng Nai. Ảnh: Anh Chiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh, các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng là rất cần thiết với Đồng Nai để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối vùng.



Ông cho biết tỉnh đặt mục tiêu khởi công cầu Cát Lái trong năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2028.

Do đó, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự án để Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi được thông qua, sẽ trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Giải ngân vốn đầu tư công Đồng Nai ì ạch sau 8 tháng vì hàng loạt dự án vướng bồi thường giải phóng mặt bằng

Về đề xuất của CC1 cho cầu Cát Lái, Phó Chủ tịch Hồ Văn Hà đề nghị nhà đầu tư rà soát, xem xét phương án nào tốt nhất, nhanh nhất. Với cầu Long Hưng, ông lưu ý hiện đã có một nhà đầu tư khác đề xuất, nên tỉnh sẽ rà soát để chọn phương án tối ưu.

Đồng thời, CC1 cần hoàn thiện đề án theo hướng tránh ảnh hưởng đến các dự án đầu tư công đang triển khai trong khu vực. Ông Hà cũng giao Sở Xây dựng rà soát sự phù hợp của dự án cầu Cát Lái với các quy hoạch liên quan, trước khi trình hồ sơ lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Dự án cầu Cát Lái từ lâu được xem là "mắt xích" quan trọng trong hệ thống giao thông liên vùng. Cầu sẽ giảm tải cho phà Cát Lái, nơi hàng ngày chứng kiến hàng nghìn lượt xe qua lại, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm.

Theo các chuyên gia, công trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn kích thích kinh tế địa phương phát triển.