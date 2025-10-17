Chủ đề nóng

Hệ thống SCADA của thủy lợi TP.HCM được ví như “bộ não” điều khiển dòng nước, hiệu quả hơn cả trăm người vận hành

Thứ sáu, ngày 17/10/2025 14:28 GMT+7
Ngành thủy lợi TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ bằng khoa học và công nghệ hiện đại, từ hệ thống SCADA đến chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu quản lý nguồn nước thông minh, an toàn và thích ứng biến đổi khí hậu.
Thủy lợi TP.HCM chuyển mình bằng công nghệ hiện đại

Từ năm 2005 đến nay, ngành thủy lợi TP.HCM bước vào giai đoạn ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Nổi bật là việc triển khai hệ thống điều khiển vận hành tự động SCADA trên các công trình. Hệ thống này giúp quản lý tưới tiêu trực quan, chính xác và tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Văn Đam - Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP.HCM (IMC) cho biết việc ứng dụng SCADA đã giúp chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang định lượng, cho phép giám sát và điều hành hiệu quả hơn.

Hệ thống SCADA Dầu Tiếng – Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: T.L

Các trạm quan trắc liên tục cập nhật dữ liệu mực nước, triều cường, giúp đơn vị quản lý chủ động xây dựng kịch bản vận hành và cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Theo ông Đam, đơn vị cũng xây dựng cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi, phát triển các phần mềm chuyên dùng dựa trên nền tảng số và IoT.

Cơ sở dữ liệu này kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu chung của thành phố và các tỉnh lân cận, hình thành mạng lưới quản lý nước liên thông.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện hệ thống SCADA trên toàn bộ công trình thủy lợi, đặc biệt là kênh Đông Củ Chi. Đây là công trình trọng điểm phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp kiểm soát và tối ưu nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp”, ông Đam nói.

Thiết bị kiểm soát nước tưới tự động kênh nội đồng ở xã Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, Công ty IMC cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ cho cán bộ vận hành. Theo lãnh đạo đơn vị, việc xây dựng đội ngũ có kỹ năng số là nền tảng để phát triển bền vững trong thời đại công nghiệp 4.0.

Ông Đam đề nghị thành phố và các cơ quan trung ương sớm ban hành cơ chế hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy lợi, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả khi triển khai.

Hướng tới hệ thống thủy lợi thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu

Tại Diễn đàn “Khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi” tổ chức sáng 17/10 ở TP.HCM do Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, nhiều ý kiến thống nhất rằng khoa học và công nghệ chính là chìa khóa để ngành thủy lợi phát triển bền vững.

Diễn đàn Khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi do Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi phối hợp tổ chức. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Tùng Phong - Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, cho rằng cần tăng cường năng lực và nhận thức về chuyển đổi số trong toàn ngành.

Theo ông Phong, việc ứng dụng công nghệ như SCADA hay các hệ thống điều khiển tự động cần đi đôi với quản lý vận hành chặt chẽ, bảo đảm khả năng chống chịu với thiên tai.

Chuyển đổi số không chỉ bắt đầu từ thiết bị mà phải xuất phát từ tư duy dự báo, đầu tư và quản lý. “Ngành thủy lợi cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, chia sẻ hai chiều giữa trung ương và địa phương để hình thành hệ thống thủy lợi thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Phong nhấn mạnh.

Công ty IMC sẽ hoàn thiện hệ thống SCADA trên toàn bộ công trình thủy lợi, đặc biệt là kênh Đông Củ Chi, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

GS.TS Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi TP.HCM, cũng đánh giá chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách, nhưng cần triển khai bài bản và có khung chuẩn rõ ràng.

Theo ông Hùng, mỗi địa phương hiện dùng một phần mềm và thiết bị khác nhau, gây khó khăn cho việc quản lý thống nhất. Ông đề xuất ngành thủy lợi cần xây dựng khung chuẩn về kỹ thuật, phần mềm và quản lý tài chính để tránh manh mún, chồng chéo.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt kế hoạch phát triển Hệ thống thông tin thủy lợi Việt Nam (VN-WIS), tích hợp các công nghệ như AI, IoT, Big Data và GIS. Hệ thống này hướng tới xây dựng một nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch, phục vụ giám sát, dự báo và ra quyết định theo thời gian thực.

Các chuyên gia nhận định, nếu được đầu tư đúng hướng, ngành thủy lợi TP.HCM sẽ sớm hình thành hệ thống thông minh, hiện đại, vừa phục vụ sản xuất, vừa đảm bảo an ninh nguồn nước, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển đô thị bền vững của thành phố.

Bệnh nhi 13 tuổi hít phải đinh ghim khi đang xem điện thoại
Xã hội

Bệnh nhi 13 tuổi hít phải đinh ghim khi đang xem điện thoại

Xã hội

Trong lúc chơi và xem điện thoại, một bệnh nhi 13 tuổi vô tình hít phải chiếc đinh ghim đang ngậm trong miệng, khiến dị vật sắc nhọn mắc sâu trong đường thở và phải nhập viện cấp cứu.

Đề nghị luật hoá việc phòng, chống rối loạn tâm thần với người bị sang chấn tâm lý sau thiên tai, thảm họa
Tin tức

Đề nghị luật hoá việc phòng, chống rối loạn tâm thần với người bị sang chấn tâm lý sau thiên tai, thảm họa

Tin tức

Góp ý về quy định liên quan tới phòng chống rối loạn sức khỏe tâm thần trong dự thảo Luật Phòng bệnh, Ủy ban Văn hoá và Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến sức khỏe tâm thần, phòng, chống rối loạn tâm thần đối với học sinh, sinh viên và người bị sang chấn tâm lý sau thiên tai, thảm họa.

Gác lại mọi công việc, Ngọc Trinh tự thử thách mình ở dòng phim kinh dị
Chuyển động Sài Gòn

Gác lại mọi công việc, Ngọc Trinh tự thử thách mình ở dòng phim kinh dị

Chuyển động Sài Gòn

Sau phim ‘Chị dâu’, Ngọc Trinh tái xuất màn ảnh rộng, lần đầu thử sức ở dòng phim kinh dị với vai chính trong ‘Thẩm mỹ viện âm phủ’ của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng.

Khi đam mê trở thành động lực bứt phá của những đầu bếp trẻ
Nhịp sống trẻ

Khi đam mê trở thành động lực bứt phá của những đầu bếp trẻ

Nhịp sống trẻ

Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt Quốc Hưng – bếp phó 32 tuổi tại một khách sạn 3 sao ở TP.HCM. Giữa hơi nóng ngột ngạt và tiếng xèo xèo của dầu mỡ, anh vẫn miệt mài từng nhịp chảo. Với nhiều người, nghề bếp chỉ là công việc. Nhưng với Hưng, đó là hành trình khẳng định bản thân, là bước đệm để chạm đến giấc mơ trở thành bếp trưởng, mở nhà hàng riêng - nơi anh có thể kể câu chuyện đời mình bằng món ăn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt “giấy tờ chồng giấy tờ”, đẩy nhanh chuyển đổi số hành chính
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt “giấy tờ chồng giấy tờ”, đẩy nhanh chuyển đổi số hành chính

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu chấm dứt tình trạng “giấy tờ chồng giấy tờ”, mạnh tay cắt bỏ thủ tục rườm rà, thúc đẩy giải quyết hồ sơ hành chính 100% trên môi trường điện tử, hướng đến chính quyền số minh bạch, hiện đại và phục vụ tốt hơn cho người dân.

Nên ăn rau hay ăn thịt trước để giảm cân hiệu quả?
Xã hội

Nên ăn rau hay ăn thịt trước để giảm cân hiệu quả?

Xã hội

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc ăn rau trước khi ăn tinh bột hoặc đạm là một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả giúp giảm cân tự nhiên.

Phụ nữ sinh đủ 2 con, nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
Tin tức

Phụ nữ sinh đủ 2 con, nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Tin tức

Dự thảo Luật Dân số quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết.

'Không phải khí đốt và dầu mỏ': Châu Âu đã mua một nguồn tài nguyên chiến lược từ Nga
Điểm nóng

"Không phải khí đốt và dầu mỏ": Châu Âu đã mua một nguồn tài nguyên chiến lược từ Nga

Điểm nóng

EU đã tăng thuế đối với phân bón Nga để giảm sự phụ thuộc vào Moscow, nhưng lượng mua lại gần như tăng gấp đôi. RIA Novosti đưa tin về những sai lầm của châu Âu.

Hà Nội giao 1,4 ha đất làm dự án chung cư 39 tầng, giá bán dự kiến 20 triệu đồng/m2
Nhà đất

Hà Nội giao 1,4 ha đất làm dự án chung cư 39 tầng, giá bán dự kiến 20 triệu đồng/m2

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định giao 1,4 ha đất tại phường Phú Thượng cho Công ty CP Đầu tư bền vững và phát triển PCI thực hiện dự án Khu nhà ở Thái Hà Spring Garden.

Kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung 'hạ nhiệt', giá quặng sắt quay đầu tăng
Nhà đất

Kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung 'hạ nhiệt', giá quặng sắt quay đầu tăng

Nhà đất

Giá thép và quặng sắt đồng loạt tăng trên sàn Thượng Hải khi kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cùng chính sách kích thích kinh tế mới của Bắc Kinh củng cố tâm lý lạc quan cho giới đầu tư.

Tình cờ đụng trúng con động vật hoang dã chậm chạp, một người dân khu vực Hải Dương nộp ngành chức năng Hải Phòng
Nhà nông

Tình cờ đụng trúng con động vật hoang dã chậm chạp, một người dân khu vực Hải Dương nộp ngành chức năng Hải Phòng

Nhà nông

Tình cờ đụng trúng một con rùa lạ-con động vật hoang dã bò chậm chạp khi đang dọn vườn tại Tổ dân phố Kim Bào, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng (địa phận TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương trước sáp nhập), gia đình anh M đã bắt con động vật hoang dã giao nộp tại UBND phường Nhị Chiểu để bàn giao cho lực lương kiểm lâm thành phố.

Đại mộ thủy tổ 18 đời của Tần Thủy Hoàng: Bí ẩn và giữ nhiều kỷ lục nhất ở Trung Quốc
Đông Tây - Kim Cổ

Đại mộ thủy tổ 18 đời của Tần Thủy Hoàng: Bí ẩn và giữ nhiều kỷ lục nhất ở Trung Quốc

Đông Tây - Kim Cổ

Cho đến nay, đại mộ Tần Công số 1 là ngôi mộ giữ nhiều kỷ lục nhất ở Trung Quốc: Cổ mộ có diện tích lớn nhất: 5.334m2; cổ mộ có nhiều người bị tuẫn táng (chôn theo) nhất từ đời Tây Chu: 186 người; có mộ bia bằng gỗ sớm nhất và khánh đá khắc chữ (minh văn) sớm nhất trong lịch sử mộ táng Trung Hoa.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Phá sản là đường cùng của doanh nghiệp, ngân sách nên lo tạm ứng chi phí?
Kinh tế

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Phá sản là đường cùng của doanh nghiệp, ngân sách nên lo tạm ứng chi phí?

Kinh tế

Cho rằng khi phải phá sản, doanh nghiệp đi đến đường cùng nên không thể bắt họ đóng thủ tục để phá sản, PGS.TS Trần Hoàng Ngân ủng hộ Ngân sách Nhà nước chi tạm ứng để làm thủ tục cho doanh nghiệp phá sản.

Bắt nguyên Trưởng phòng quản lý đê điều ở Hưng Yên vì thông đồng với doanh nghiệp gây thiệt hại tiền tỷ
Pháp luật

Bắt nguyên Trưởng phòng quản lý đê điều ở Hưng Yên vì thông đồng với doanh nghiệp gây thiệt hại tiền tỷ

Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng quản lý đê điều - Chi Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Người đàn ông làm ống hút bằng vàng trị giá 370 triệu đồng chỉ để uống trà sữa
Xã hội

Người đàn ông làm ống hút bằng vàng trị giá 370 triệu đồng chỉ để uống trà sữa

Xã hội

Một người đàn ông Trung Quốc đặt làm riêng chiếc ống hút bằng vàng trị giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD, tương đương 370 triệu đồng) để uống trà sữa, nhưng vô tình đánh rơi khi đang đi xe đạp điện.

Tin sáng (23/10): HAGL lâm nguy, HLV Park Hang-seo “giải cứu”?
Thể thao

Tin sáng (23/10): HAGL lâm nguy, HLV Park Hang-seo “giải cứu”?

Thể thao

HAGL lâm nguy, HLV Park Hang-seo “giải cứu”? M.U theo đuổi Elliot Anderson; Neymar khó trở lại châu Âu chơi bóng; Nhiều đội bóng lớn chú ý đến Iliman Ndiaye; Bạn gái của Vinicius gặp rắc rối liên quan đến cờ bạc.

Lấy “đất vàng” làm công viên: Cơ hội để TP.HCM nâng cao chất lượng sống, trở thành đô thị toàn cầu
Chuyển động Sài Gòn

Lấy “đất vàng” làm công viên: Cơ hội để TP.HCM nâng cao chất lượng sống, trở thành đô thị toàn cầu

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM quyết định lấy “đất vàng” làm công viên là tin vui lan tỏa khắp tầng lớp nhân dân những ngày qua. TP.HCM đang hướng đến nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, tăng cơ hội phát triển bền vững, trở thành một đô thị toàn cầu.

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án 13 tàu cá đồng loạt tháo thiết bị kiểm soát hành trình
Pháp luật

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án 13 tàu cá đồng loạt tháo thiết bị kiểm soát hành trình

Pháp luật

Mới đây, công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc 13 tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm.

Con gái Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý: “Lần đầu tiên kể từ khi bố ốm, tôi với bố đã trò chuyện được với nhau về nghề”
Văn hóa - Giải trí

Con gái Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý: “Lần đầu tiên kể từ khi bố ốm, tôi với bố đã trò chuyện được với nhau về nghề”

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Thục Anh - con gái của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đã có những trải lòng với Dân Việt về chuyện làm phim về ông nội và sức khỏe của bố mình.

Người Việt ở nước ngoài bị trục xuất được TP.HCM chăm sóc, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng
Chuyển động Sài Gòn

Người Việt ở nước ngoài bị trục xuất được TP.HCM chăm sóc, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng người Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất, trao trả về thành phố, bảo đảm tính nhân đạo và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Sẽ 'khai tử' doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế, nợ bảo hiểm kéo dài
Tin tức

Sẽ "khai tử" doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế, nợ bảo hiểm kéo dài

Tin tức

Các quy định mới trong Luật Phá sản (sửa đổi) sẽ giúp chấm dứt hoạt động và "khai tử" những doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế, nợ bảo hiểm kéo dài, không còn tồn tại, hoạt động trên thực tế nhưng không thể rút khỏi thị trường.

'Bình sữa vảy tê tê': Chấm dứt việc dùng vảy con động vật hoang dã này trong điều trị tắc tia sữa cho phụ nữ sau sinh
Nhà nông

"Bình sữa vảy tê tê": Chấm dứt việc dùng vảy con động vật hoang dã này trong điều trị tắc tia sữa cho phụ nữ sau sinh

Nhà nông

Theo thông tin từ Mạng lưới Bảo vệ động vật hoang dã trong Y học cổ truyền, Công ty TNHH không vì lợi nhuận CHOICE và Tổ chức WildAid Việt Nam, ngày 20/10, Dự án truyền thông “Bình sữa Vảy Tê” chính thức được khởi động, nhằm kêu gọi cộng đồng chấm dứt việc sử dụng vảy tê tê trong điều trị tắc tia sữa cho phụ nữ sau sinh, đồng thời khuyến khích những giải pháp thay thế an toàn, hợp pháp và nhân văn hơn.

Khởi tố, tạm giam cha dượng dùng búa đinh đánh vào đầu bé gái ở Hà Tĩnh
Pháp luật

Khởi tố, tạm giam cha dượng dùng búa đinh đánh vào đầu bé gái ở Hà Tĩnh

Pháp luật

Ngày 23/10, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nam là cha dượng đã dùng búa đinh tấn công dã man vào đầu cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5). Hành vi này gây bức xúc dư luận đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thúc đẩy kinh tế báo chí trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống chính trị
Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thúc đẩy kinh tế báo chí trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống chính trị

Tin tức

Cơ quan thẩm tra nhất trí với các quy định nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí có thêm nguồn thu, tăng thêm nguồn lực tài chính để bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động như dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) do Chính phủ trình.

'Trùm lừa đảo' Campuchia - Chen Zhi: Lập kịch bản riêng lừa người Việt, lỗ hổng bảo mật 'thổi bay' hơn 14 tỷ USD
Kinh tế

"Trùm lừa đảo" Campuchia - Chen Zhi: Lập kịch bản riêng lừa người Việt, lỗ hổng bảo mật "thổi bay" hơn 14 tỷ USD

Kinh tế

Chủ tịch Prince Group Chen Zhi, công dân Campuchia vừa bị toà án Mỹ cáo buộc tội danh "âm mưu lừa đảo qua mạng, rửa tiền, buôn người và điều hành các khu lao động cưỡng bức tại Campuchia". Người Việt là một trong những mục tiêu đặc biệt được nhắm tới của "trùm lừa đảo" Campuchia.

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu
Pháp luật

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Pháp luật

Đậu Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cùng 2 nhân viên bị Công an TP.HCM khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Tự tin tỏa sáng, cuối tháng 10, 3 con giáp vượt trở ngại, nắm bắt cơ may, kiếm tiền suôn sẻ
Gia đình

Tự tin tỏa sáng, cuối tháng 10, 3 con giáp vượt trở ngại, nắm bắt cơ may, kiếm tiền suôn sẻ

Gia đình

Bước sang những ngày cuối tháng 10, vận trình của một số con giáp bất ngờ khởi sắc mạnh mẽ. Sau thời gian nỗ lực không ngừng, 3 con giáp này sẽ vượt qua trở ngại, nắm bắt cơ hội vàng để bứt phá.

Ông Zelensky bất ngờ điều quân đội tới Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh
Điểm nóng

Ông Zelensky bất ngờ điều quân đội tới Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ra lệnh triển khai quân đội tới Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh để vận hành các tàu hải quân Ukraine hiện đang đồn trú tại hai quốc gia này.

Xe tải làm rơi, vỡ thùng hoá chất xuống đường ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Xe tải làm rơi, vỡ thùng hoá chất xuống đường ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Trong số thùng hoá chất làm rơi xuống đường bị vỡ, bốc mùi hôi khủng khiếp lan ra xung quanh. Hiện lực lượng công an Quảng Ngãi đã có mặt để điều tiết giao thông, xác định cụ thể vụ việc.

Doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc: Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng năm 2025
Kinh tế

Doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc: Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng năm 2025

Kinh tế

Ngày 22/10/2025 tại Hà Nội, doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC được vinh danh “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng.

