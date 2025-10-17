Hệ thống SCADA của thủy lợi TP.HCM được ví như “bộ não” điều khiển dòng nước, hiệu quả hơn cả trăm người vận hành

Thủy lợi TP.HCM chuyển mình bằng công nghệ hiện đại

Từ năm 2005 đến nay, ngành thủy lợi TP.HCM bước vào giai đoạn ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Nổi bật là việc triển khai hệ thống điều khiển vận hành tự động SCADA trên các công trình. Hệ thống này giúp quản lý tưới tiêu trực quan, chính xác và tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Văn Đam - Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP.HCM (IMC) cho biết việc ứng dụng SCADA đã giúp chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang định lượng, cho phép giám sát và điều hành hiệu quả hơn.

Hệ thống SCADA Dầu Tiếng – Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: T.L

Các trạm quan trắc liên tục cập nhật dữ liệu mực nước, triều cường, giúp đơn vị quản lý chủ động xây dựng kịch bản vận hành và cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Theo ông Đam, đơn vị cũng xây dựng cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi, phát triển các phần mềm chuyên dùng dựa trên nền tảng số và IoT.

Cơ sở dữ liệu này kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu chung của thành phố và các tỉnh lân cận, hình thành mạng lưới quản lý nước liên thông.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện hệ thống SCADA trên toàn bộ công trình thủy lợi, đặc biệt là kênh Đông Củ Chi. Đây là công trình trọng điểm phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp kiểm soát và tối ưu nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp”, ông Đam nói.

Thiết bị kiểm soát nước tưới tự động kênh nội đồng ở xã Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, Công ty IMC cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ cho cán bộ vận hành. Theo lãnh đạo đơn vị, việc xây dựng đội ngũ có kỹ năng số là nền tảng để phát triển bền vững trong thời đại công nghiệp 4.0.

Ông Đam đề nghị thành phố và các cơ quan trung ương sớm ban hành cơ chế hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy lợi, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả khi triển khai.

Hướng tới hệ thống thủy lợi thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu

Tại Diễn đàn “Khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi” tổ chức sáng 17/10 ở TP.HCM do Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, nhiều ý kiến thống nhất rằng khoa học và công nghệ chính là chìa khóa để ngành thủy lợi phát triển bền vững.

Diễn đàn Khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi do Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi phối hợp tổ chức. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Tùng Phong - Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, cho rằng cần tăng cường năng lực và nhận thức về chuyển đổi số trong toàn ngành.

Theo ông Phong, việc ứng dụng công nghệ như SCADA hay các hệ thống điều khiển tự động cần đi đôi với quản lý vận hành chặt chẽ, bảo đảm khả năng chống chịu với thiên tai.

Chuyển đổi số không chỉ bắt đầu từ thiết bị mà phải xuất phát từ tư duy dự báo, đầu tư và quản lý. “Ngành thủy lợi cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, chia sẻ hai chiều giữa trung ương và địa phương để hình thành hệ thống thủy lợi thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Phong nhấn mạnh.

Công ty IMC sẽ hoàn thiện hệ thống SCADA trên toàn bộ công trình thủy lợi, đặc biệt là kênh Đông Củ Chi, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

GS.TS Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi TP.HCM, cũng đánh giá chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách, nhưng cần triển khai bài bản và có khung chuẩn rõ ràng.

Theo ông Hùng, mỗi địa phương hiện dùng một phần mềm và thiết bị khác nhau, gây khó khăn cho việc quản lý thống nhất. Ông đề xuất ngành thủy lợi cần xây dựng khung chuẩn về kỹ thuật, phần mềm và quản lý tài chính để tránh manh mún, chồng chéo.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt kế hoạch phát triển Hệ thống thông tin thủy lợi Việt Nam (VN-WIS), tích hợp các công nghệ như AI, IoT, Big Data và GIS. Hệ thống này hướng tới xây dựng một nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch, phục vụ giám sát, dự báo và ra quyết định theo thời gian thực.

Các chuyên gia nhận định, nếu được đầu tư đúng hướng, ngành thủy lợi TP.HCM sẽ sớm hình thành hệ thống thông minh, hiện đại, vừa phục vụ sản xuất, vừa đảm bảo an ninh nguồn nước, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển đô thị bền vững của thành phố.