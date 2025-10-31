Hiện trạng dự án "đắp chiếu" hơn 10 năm ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sắp tái sinh với vốn đầu tư gần 22.000 tỷ

Xem phim, tôi phải lục tung phòng con trai vì nghi ngờ nó đang làm "chuyện mờ ám" ở trường
Hành động của tôi đã làm con tổn thương nghiêm trọng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Cấm" nhà đầu tư chuyển nhượng dự án
UBND tỉnh Gia Lai cho biết, dự án “Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa” có diện tích hơn 279,7 ha, quy mô dân số 34.500 người.
“Trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, không được chuyển nhượng dự án”, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu.
Khu vực sạt lở rộng 3.500m2, ước tính khối lượng khoảng 60.000m3 đất đá bị sụt lún trên đèo D'ran (đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cơ quan chức năng phải cấm đường để đảm bảo an toàn và tiến hành khắc phục.