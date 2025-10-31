Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Ảnh
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 08:00 GMT+7

Hiện trạng dự án "đắp chiếu" hơn 10 năm ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sắp tái sinh với vốn đầu tư gần 22.000 tỷ

+ aA -
Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 31/10/2025 08:00 GMT+7
Sau hơn một thập kỷ nằm im lìm, Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai) chuẩn bị được "hồi sinh". UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án quy mô gần 280ha, tổng vốn đầu tư hơn 21.954 tỷ đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai vừa ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất “Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa”. Điều đặc biệt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc cũng góp mặt trong liên doanh, trở lại dự án hồ Phú Hòa sau hơn 10 năm "đắp chiếu".
Theo quyết định, Liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP (GELEXIMCO), Công ty Cổ phần Glexhomes (GLEXHOMES), Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (PLG) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 - CTCP (CIENCO 8) là nhà đầu tư trúng thầu. Địa chỉ nhà đầu tư đứng đầu liên danh, trụ sở tại số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
Dự án có quy mô hơn 279,7 ha, được triển khai tại phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Dự án bao gồm các hạng mục nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, dịch vụ du lịch...
Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 21.954 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 20.793 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.161 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện trong 15 năm (từ Quý II/2025 đến Quý IV/2040), chia thành hai giai đoạn.
Giai đoạn 1 (2025 - 2028): Hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục đất đai, hồ sơ pháp lý và đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật – trong đó ưu tiên khu nhà ở xã hội. Giai đoạn 2 (2028 - 2040): Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng đồng bộ các công trình nhà ở, dịch vụ, thương mại - du lịch, hạ tầng xã hội, bàn giao và đưa dự án vào sử dụng.
Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa từng được UBND tỉnh Bình Định (trước đây) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 7/2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau thời gian đầu khai thác đất ở núi Bà Hỏa để san lấp mặt bằng, dự án gần như rơi vào tình trạng “đắp chiếu”, bỏ hoang suốt một thập kỷ.
Trước đó, vào năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (Ninh Bình) từng đề xuất thực hiện hai dự án BT (xây dựng - chuyển giao) tại khu vực hồ Phú Hòa gồm: xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (465 tỷ đồng) và cải tạo hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa (578,4 tỷ đồng). Đổi lại, doanh nghiệp được giao khai thác quỹ đất tại khu đô thị hồ Phú Hòa để hoàn vốn. Dù được tỉnh đồng ý chủ trương và cho phép thực hiện song song các dự án BT và khai thác quỹ đất, song tiến độ triển khai chậm, phát sinh nhiều bất cập trong quá trình thi công và giám sát, khiến dự án kéo dài nhiều năm không đạt kết quả như kỳ vọng.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũ từng khẳng định, dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa là tồn tại từ thời điểm năm 2013, dự kiến sẽ giao đất khu đô thị cho nhà đầu tư để hoàn trả dự án BT nhưng thực tế tỉnh này chưa giao 1m2 nào cả, thiệt hại sai phạm là không có. Không có 1 văn bản nào UBND tỉnh Bình Định giao đất cho nhà đầu tư, bởi nếu giao rồi thì bây giờ không thể sửa được. Để tránh thất thoát, UBND tỉnh Bình Định cũ đã có quyết định chấm dứt hợp đồng nguyên tắc hai dự án BT. Với dự án Hồ Phú Hòa, sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới.
Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của TP,Quy Nhơn cũ. Trước khi tiến hành đấu thầu, địa phương phải xin ý kiến thống nhất của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, do khu vực này liên quan đến yếu tố quốc phòng - an ninh.
Sau nhiều năm “đắp chiếu”, dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới, khi các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý được tháo gỡ.
Liên danh Tập đoàn Geleximco của "đại gia" Vũ Văn Tiền là cái tên góp mặt, trúng thầu dự án Khu đô thị du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa gần 280ha tại trung tâm Quy Nhơn, Gia Lai.

"Cấm" nhà đầu tư chuyển nhượng dự án

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, dự án “Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa” có diện tích hơn 279,7 ha, quy mô dân số 34.500 người.

“Trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, không được chuyển nhượng dự án”, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu.



Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cận cảnh khu vực sạt lở rộng 3.500m2 trên đèo D'ran, đất sụt lún sâu 2 mét ở Lâm Đồng

Khu vực sạt lở rộng 3.500m2, ước tính khối lượng khoảng 60.000m3 đất đá bị sụt lún trên đèo D'ran (đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cơ quan chức năng phải cấm đường để đảm bảo an toàn và tiến hành khắc phục.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh chính dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ảnh
Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh chính dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Người dân thích thú check-in cùng mô hình Trái Đất khổng lồ rực sáng bên Hồ Tây

Ảnh
Người dân thích thú check-in cùng mô hình Trái Đất khổng lồ rực sáng bên Hồ Tây

Gala ảnh ”Dân Việt với Thu vàng”: Khi nắng gọi tên nụ cười

Ảnh
Gala ảnh ”Dân Việt với Thu vàng”: Khi nắng gọi tên nụ cười

Đọc thêm

Xem phim, tôi phải lục tung phòng con trai vì nghi ngờ nó đang làm 'chuyện mờ ám' ở trường
Gia đình

Xem phim, tôi phải lục tung phòng con trai vì nghi ngờ nó đang làm "chuyện mờ ám" ở trường

Gia đình

Hành động của tôi đã làm con tổn thương nghiêm trọng.

“Chiến thuyền” của thủy quân Đại Việt xưa lợi hại ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

“Chiến thuyền” của thủy quân Đại Việt xưa lợi hại ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo sử sách, chiến thuyền dưới các vương triều phong kiến Việt Nam không chỉ được sử dụng nhằm mục đích tăng sức đánh bộ trong những trận tập kích vượt biển, mà còn chuyên chở lương thực hoặc lễ vật làm quà trong những lễ nghi ngoại giao.

Ai sinh tháng Âm lịch này 'vàng ẩn trong mệnh', tài sản như quả cầu tuyết, càng già càng giàu
Gia đình

Ai sinh tháng Âm lịch này "vàng ẩn trong mệnh", tài sản như quả cầu tuyết, càng già càng giàu

Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này có "vàng ẩn trong vận mệnh", đến tuổi trung niên tài năng được bộc lộ trọn vẹn, của cải tích tụ như quả cầu tuyết.

Toàn quyền Đông Dương do ai lập ra và có nhiệm vụ gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Toàn quyền Đông Dương do ai lập ra và có nhiệm vụ gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Đứng đầu Liên bang Đông Dương là một viên chức cao cấp Pháp, được Tổng thống bổ nhiệm bằng sắc lệnh, thông qua Hội đồng Bộ trưởng Pháp (Conseil des Ministres). Viên chức đó mang chức danh Toàn quyền Đông Dương (Gouverneur Général de l'Indochine), còn gọi là Toàn quyền Đông Pháp. Viên Toàn quyền Đông Dương đầu tiên là Ernest Constans (1887–1888) và người cuối cùng là Jean Decoux (1940–1945).

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa
Nhà nông

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Nhà nông

Trải qua 80 năm kể từ ngày thành lập, Đảng Lao động Triều Tiên đã lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước, đạt nhiều thành tựu rất đáng khâm phục. Tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp suốt 75 năm qua, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Khối tài sản đồ sộ của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt
Văn hóa - Giải trí

Khối tài sản đồ sộ của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Văn hóa - Giải trí

Thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt gây xôn xao dư luận. Trước đó, cô từng được biết tới là mỹ nhân giàu có của showbiz Việt.

Phú Thọ tăng tốc số hóa, tạo “cú hích” từ Nghị quyết 57
Kinh tế

Phú Thọ tăng tốc số hóa, tạo “cú hích” từ Nghị quyết 57

Kinh tế

Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu xây dựng chính quyền và nền kinh tế số toàn diện. Đến nay, Phú Thọ bước đầu tạo chuyển biến rõ nét, vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ.

VAR mang tin buồn và tin vui, CLB CAHN hạ PVF-CAND
Thể thao

VAR mang tin buồn và tin vui, CLB CAHN hạ PVF-CAND

Thể thao

CLB CAHN dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đã giành chiến thắng 2-0 trước PVF-CAND tại vòng 9 V.League 2025/2026 để tạo ra sức ép đáng kể với đội đầu bảng là CLB Ninh Bình.

Toàn cảnh những lùm xùm tiền bạc của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt
Văn hóa - Giải trí

Toàn cảnh những lùm xùm tiền bạc của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Văn hóa - Giải trí

Từ mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt với khối tài sản lớn, Trương Ngọc Ánh liên tiếp bị kiện tụng trong những năm gần đây.

Lộ kế hoạch tuyệt mật của các đồng minh thân thiết Châu Âu về Ukraine
Thế giới

Lộ kế hoạch tuyệt mật của các đồng minh thân thiết Châu Âu về Ukraine

Thế giới

Theo tờ El Mondo của Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao nước này sẽ tổ chức vào thứ Ba tới 4/11 một cuộc họp bí mật và kín của “Liên minh tự nguyện” nhằm thảo luận cách tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Cuộc họp sẽ diễn ra hoàn toàn bảo mật, thậm chí người tham dự không được sử dụng điện thoại di động.

Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ ngôi sao màn bạc đến “bà trùm” quyền lực của showbiz Việt
Văn hóa - Giải trí

Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ ngôi sao màn bạc đến “bà trùm” quyền lực của showbiz Việt

Văn hóa - Giải trí

Trương Ngọc Ánh là diễn viên nổi tiếng, nhà sản xuất phim, từng khẳng vị thế "bà trùm" quyền lực trong làng giải trí Việt.

Chính trị gia Ukraine lo ngại sau quyết định của ông Trump và ông Tập Cận Bình về Tổng thống Zelensky
Thế giới

Chính trị gia Ukraine lo ngại sau quyết định của ông Trump và ông Tập Cận Bình về Tổng thống Zelensky

Thế giới

Theo Oleg Soskin, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Leonid Kuchma, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tính đến lập trường của ông Zelensky về vấn đề Ukraine.

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ
Thể thao

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Thể thao

Thư ký của Đảng Liên hiệp vì quyền của người Malaysia (URIMAI) Satees Muniandy (người Malaysia) xác nhận, đã nộp đơn lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil, tố cáo bóng đá Malaysia đã làm giả tài liệu nhằm nhập tịch cầu thủ.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam
Pháp luật

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam

Pháp luật

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên tiếng về lùm xùm quanh việc Hương Giang thi Miss Universe 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên tiếng về lùm xùm quanh việc Hương Giang thi Miss Universe 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói lý do cô từ chối trả lời câu hỏi về việc chia sẻ kinh nghiệm cho Hương Giang trước khi tham gia đấu trường Miss Universe 2025.

CĐV 'đội mưa' cháy hết mình với đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

CĐV "đội mưa" cháy hết mình với đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Chiều 31/10, ở Hà Tĩnh thời tiết mưa rét, tuy nhiên người hâm mộ đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn mang theo cờ, kèn, băng rôn... sẵn sàng "tiếp lửa" cho đội nhà.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC

Thế giới

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?
Bạn đọc

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Bạn đọc

Liên quan đến dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cho biết, trách nhiệm để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, hiện nay chưa hoàn thành có nguy cơ gây lãng phí ngân sách Nhà nước ở một số nội dung thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án.

Tin tối (31/10): Malaysia 'tố' FIFA làm giả... bằng chứng
Thể thao

Tin tối (31/10): Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Thể thao

Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng; Mẹ Ronaldo dự khán trận đấu của cháu nội; Vinicius không bị HLV Alonso phạt; Cựu sao Chelsea điều hành CLB padel; Barcelona nhắm mua sao trẻ AC Milan.

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này
Thế giới

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này

Thế giới

Một phi công kỳ cựu của Ukraine cho biết anh chỉ sẵn sàng “bán linh hồn” của mình để sở hữu một loại máy bay duy nhất: chiếc Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn
Chuyển động Sài Gòn

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn

Chuyển động Sài Gòn

Khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho phế liệu rộng khoảng 100m2 nằm trong khu dân cư đông đúc ở phường Bình Hưng Hòa tối 31/10, khiến nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn
Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn

Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang xem xét để đưa ra mức xử phạt đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm.

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
Tin tức

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
9

Tin tức

Trong lúc lội nước lũ đến chợ kiểm tra hàng hóa, 2 người dân ở TP. Huế bị điện giật. Hậu quả, 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ xua tan hoàn toàn vận rủi, tạm biệt nỗi lo thiếu tiền, hướng đến cuộc sống ngày càng thịnh vượng và ổn định.

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tư Mã Ý là một mưu sĩ dù phục vụ dưới trướng của Tào Tháo nhưng ông lại mang trong mình tham vọng to lớn.

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên
Media

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên

Media

Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ra đời, khẳng định hướng đi đúng đắn trong hành trình giảm nghèo đa chiều.

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết
Nhà đất

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết

Nhà đất

FLC bất ngờ đổi địa điểm họp cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, chuyển từ FLC Landmark Tower (Nam Từ Liêm) sang tòa The West - công trình từng mang tên Bamboo Airways Tower, biểu tượng một thời của tập đoàn này.

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh.

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'
Thế giới

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Thế giới

Ủy ban châu Âu (EC ngày 30/10 tuyên bố không loại trừ khả năng khởi kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia – ba quốc gia vẫn giữ nguyên lệnh cấm đơn phương đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp hiệp định thương mại mới giữa EU và Kiev vừa chính thức có hiệu lực.

Tin đọc nhiều

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

3

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

4

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

5

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine