Hiện trạng dự án "đắp chiếu" hơn 10 năm ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, sắp tái sinh với vốn đầu tư gần 22.000 tỷ

Ủy ban châu Âu (EC ngày 30/10 tuyên bố không loại trừ khả năng khởi kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia – ba quốc gia vẫn giữ nguyên lệnh cấm đơn phương đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp hiệp định thương mại mới giữa EU và Kiev vừa chính thức có hiệu lực.