Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị giảm mạnh tiền đất cho người tái định cư

HoREA: Gánh nặng tiền đất với người tái định cư

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội cùng nhiều bộ, ngành liên quan, đề xuất giảm 80% tiền sử dụng đất đối với hộ dân tái định cư. Theo đó, giá đất tái định cư chỉ bằng 20% giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất, thay vì áp dụng toàn phần như hiện hành.

HoREA cho rằng đây là mức hợp lý, phản ánh đúng khả năng chi trả của người dân, đặc biệt là những hộ bị giải tỏa, mất đất sản xuất hoặc nhà ở nhưng chỉ được bồi thường phần xây dựng.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho rằng phần lớn người dân sống trên và ven kênh rạch không đủ điều kiện được bồi thường đất ở, nên số tiền bồi thường nhận được rất ít. Nếu tiếp tục buộc họ nộp hàng trăm triệu đồng tiền sử dụng đất để có sổ đỏ, thì điều đó vượt quá khả năng của họ.

HoREA kiến nghị Quốc hội cho phép người dân tái định cư chỉ phải nộp 20% giá đất trong bảng giá đất để được cấp sổ đỏ, thay vì trả mức cao như hiện nay. Ảnh: Gia Linh

Theo ông Châu, trong suốt hơn 30 năm triển khai chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch, TP.HCM đã di dời hơn 44.000 căn, góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và “đổi đời” cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đang chậm lại đáng kể. Từ giai đoạn 2006–2020, số căn nhà được di dời giảm mạnh, và đến giữa năm 2025, mới đạt hơn 45% kế hoạch đề ra.

Hiện nay, TP.HCM vẫn còn hơn 65.000 hộ dân sinh sống trong hơn 39.600 căn nhà ven gần 400 tuyến kênh, rạch, chủ yếu là nhà tạm, điều kiện sống thiếu thốn. “Nếu không có chính sách đất đai mang tính đồng cảm và hợp lý, chúng ta sẽ không thể đẩy nhanh được chương trình di dời 20.000 căn nhà ven kênh rạch trong giai đoạn 2026 - 2030”, ông Châu nhận định.

Đề xuất mới của HoREA kỳ vọng tạo động lực cho chỉnh trang đô thị

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, cần nhìn nhận chính sách đất đai không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là vấn đề xã hội và nhân đạo. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta rất rõ: người dân tại nơi tái định cư phải có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

So sánh với đề xuất của Bộ Tài chính, cho phép hộ gia đình chuyển đất nông nghiệp sang đất ở chỉ phải nộp 30% giá đất trong hạn mức và 50% phần vượt hạn mức, HoREA cho rằng người tái định cư vốn bị thu hồi đất bắt buộc xứng đáng được hỗ trợ hơn. Việc chỉ nộp 20% giá đất sẽ vừa đảm bảo công bằng, vừa giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

TP.HCM vẫn còn hơn 65.000 hộ dân sinh sống trong hơn 39.600 căn nhà ven gần 400 tuyến kênh, rạch. Ảnh: Gia Linh

Theo ông Châu, chính sách này nếu được thông qua sẽ là “chìa khóa” để TP.HCM tháo gỡ nút thắt bồi thường, tái định cư, qua đó huy động thêm nguồn lực xã hội cho chỉnh trang đô thị, phục hồi thị trường bất động sản và cải thiện diện mạo thành phố.

“Khi người dân thấy được sự chia sẻ của Nhà nước, họ sẽ hợp tác. Đó chính là điều kiện tiên quyết để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả. Còn nếu chính sách cứng nhắc, thiếu linh hoạt, thì không chỉ dự án chậm tiến độ mà lòng dân cũng chưa yên”, ông Châu nhấn mạnh thêm.